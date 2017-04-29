 Боевики с начала суток 27 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих, - пресс-центр штаба АТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.
"Эпицентром огневого противостояния остается Приморское направление. Из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг бил по защитникам Красногоровки. Из минометов калибра 120 мм и гранатометов боевики обстреливали опорные пункты в районе Новотроицкого. Позиции вблизи Березового противник обстрелял позиции украинских военных из 82-миллиметровых минометов, а в районе Гнутово - из автоматических гранатометов и пулеметов крупных калибров. Противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы боевики применяли около Водяного, а стрелковое оружие - возле Широкино", - говорится в сообщении.
На Донецком направлении боевики из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по позициям украинских военнослужащих в районе Авдеевки. Вблизи шахты "Бутовка" и Авдеевки работали вражеские снайперы.
На Луганском направлении из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов подразделения российских войск обстреливали опорные пункты вблизи населенного пункта Новотошковское. По военным возле Крымского боевики стреляли из 82-миллиметровых минометов и гранатометов, а у Новоалександровки - из противотанкового ракетного комплекса. Из стрелкового оружия противник стрелял по позициям сил АТО возле населенного пункта Желтое.
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Амурские школьницы устроили похабную фотоссесию на фоне памятника героям войны
Снимки попали в Сеть. Сейчас поиском девушек занимается полиция [фото]
В социальные сети выложили фотографии двух девушек, которые устроили кощунственную фотоссесию прямо на фоне памятника воинам Великой Отечественной войны в селе Владимировка. На одном из снимков школьницы позируют в обнимку и целуясь. На втором - показывают в сторону памятника с именами погибших средние пальцы.
Сейчас поиском школьниц занимается полиция.
- Устанавливаются личности девушек, - говорит начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по Амурской области Инна Карташова. - Проводится опрос жителей этого района. Кроме того идет поиск возможных свидетелей и поиск камер видеонаблюдения в районе памятника.
Знают о случившимся и в Следственном комитете. Сообщение о фотосессии сюда прислали анонимно через интернет-приемную. Его приняли, сейчас оно находится на рассмотрении.
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