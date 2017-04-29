EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Происшествия
  150  3
Материалы по теме:
Все про:боевик (18599) обстрел (6108) Донбасс (14357) Антитеррористическая операция (16579)

 Боевики с начала суток 27 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих, - пресс-центр штаба АТО

Боевики с начала суток в субботу 27 раз обстреливали позиции украинских военнослужащих в зоне проведения антитеррористической операции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Смотрите также: В зоне АТО выявлены беспилотник и гранаты российского производства. ФОТОрепортаж

"Эпицентром огневого противостояния остается Приморское направление. Из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг бил по защитникам Красногоровки. Из минометов калибра 120 мм и гранатометов боевики обстреливали опорные пункты в районе Новотроицкого. Позиции вблизи Березового противник обстрелял позиции украинских военных из 82-миллиметровых минометов, а в районе Гнутово - из автоматических гранатометов и пулеметов крупных калибров. Противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы боевики применяли около Водяного, а стрелковое оружие - возле Широкино", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении боевики из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по позициям украинских военнослужащих в районе Авдеевки. Вблизи шахты "Бутовка" и Авдеевки работали вражеские снайперы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Позиции ВСУ под Новозвановкой боевики обстреляли из 122-мм артиллерии, - спикер штаба АТО Чепурной

На Луганском направлении из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов подразделения российских войск обстреливали опорные пункты вблизи населенного пункта Новотошковское. По военным возле Крымского боевики стреляли из 82-миллиметровых минометов и гранатометов, а у Новоалександровки - из противотанкового ракетного комплекса. Из стрелкового оружия противник стрелял по позициям сил АТО возле населенного пункта Желтое.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
http://www.bryansk.kp.ru/daily/26543.4/3559521/
Амурские школьницы устроили похабную фотоссесию на фоне памятника героям войны
Снимки попали в Сеть. Сейчас поиском девушек занимается полиция [фото]
В социальные сети выложили фотографии двух девушек, которые устроили кощунственную фотоссесию прямо на фоне памятника воинам Великой Отечественной войны в селе Владимировка. На одном из снимков школьницы позируют в обнимку и целуясь. На втором - показывают в сторону памятника с именами погибших средние пальцы.
Сейчас поиском школьниц занимается полиция.

- Устанавливаются личности девушек, - говорит начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по Амурской области Инна Карташова. - Проводится опрос жителей этого района. Кроме того идет поиск возможных свидетелей и поиск камер видеонаблюдения в районе памятника.

Знают о случившимся и в Следственном комитете. Сообщение о фотосессии сюда прислали анонимно через интернет-приемную. Его приняли, сейчас оно находится на рассмотрении.

Боевики с начала суток 27 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих, - пресс-центр штаба АТО - Цензор.НЕТ 6165
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это были обстрелы,или всё-таки провокации???
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоевики с начала суток 27 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих, - пресс-центр штаба АТО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти