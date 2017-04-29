 4 военнослужащих ранены и 1 травмирован в результате обстрелов на Донбассе, - пресс-центр штаба АТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.
"Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной. Российско-оккупационные войска продолжают обстрелы позиций Вооруженных сил Украины. С начала суток четверо украинских воинов были ранены, еще один военнослужащий получил боевое травмирование", - говорится в сообщении.
Отмечается, что боевики в субботу 27 раз обстреляли позиции сил АТО.
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