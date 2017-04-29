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 4 военнослужащих ранены и 1 травмирован в результате обстрелов на Донбассе, - пресс-центр штаба АТО

4 украинских военнослужащих получили ранения и 1 травмирован в ходе антитеррористической операции (АТО) в субботу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

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"Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной. Российско-оккупационные войска продолжают обстрелы позиций Вооруженных сил Украины. С начала суток четверо украинских воинов были ранены, еще один военнослужащий получил боевое травмирование", - говорится в сообщении.

Отмечается, что боевики в субботу 27 раз обстреляли позиции сил АТО.
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Очень хочется,чтобы в ВР висело огромное электронное табло (вместо кто и за что проголосовал) и на нем было всего лишь 4 пункта - Сегодня погибло .... войнов ВСУ. Сегодня погибло .... гражданских, - С начала "АТО" погибло ..... войновВСУ((ВКЛЮЧАЯ ДОБРОБАТЫ), - С начала "АТО" погибло .... гражданских........... ЧТОБЫ ЭТИ СУКИ ЗАПОЛНЯЯ ДЕКЛАРАЦИИ - ПОМНИЛИ.........
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия4 военнослужащих ранены и 1 травмирован в результате обстрелов на Донбассе, - пресс-центр штаба АТО
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