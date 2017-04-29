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 Политика Украины
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 Кремлевские марионетки передадут сады оккупированного Севастополя в пользование Минобороны РФ

Севастопольские садоводы встревожены проектом генплана оккупационных властей и призывают их соблюдать постановления украинского правительства, принятые до аннексии Крыма.

Представители садоводческих объединений оккупированного Севастополя уверяют, что, в соответствии с проектом нового генплана города, около 80% их земель переводится в пользование Минобороны России, лесного фонда и земель природоохранного назначения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на QHA.

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Данное заявление прозвучало на городской конференции садоводов. Председатель садового кооператива утверждает, к землям Минобороны России в документе отнесены все участки в Каче и большинство участков в Любимовке, на Фиоленте и в Балаклаве.

Участники конференции выразили уверенность, что, утвердив свой генплан, самопровозглашенные власти создадут препятствия для садоводов в получении ресурсов (в частности, воды и света).

Председатели кооперативов призвали оккупационные власти соблюдать постановления правительства Украины, принятые до оккупации Крыма, так как именно благодаря этим документам им были предоставлены участки и подведены коммуникации.

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Как сообщалось ранее в феврале 2016 года жители Симферополя протестовали против генплана подконтрольных Кремлю городских властей, опасаясь, что их дома и земельные участки могут снести ради застройки центра города.
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…. а теперь Крым - это захолустье
бедного Южного федерального округа (Астрахань, Волгоград, Ростов-на-Дону - уверенно
лидирующие в топ-10 самых бедных городов россии с населением более 500 тыс.
человек в 2015 году)… отобрать автономию и заявить, что это во благо - это как одеть
ошейник и заявить, что это для твоего блага, чтоб ты не потерялся. ….привет "кормильцам"
из ДаунБасса… будут получать бабки в порядке очереди от глав округа, а не как
было в Украине: автономия, свой парламент и т.д….
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" рашистским зеленым человечкам"-зеленые сады крымчан...
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https://www.novayagazeta.ru/news/2017/04/29/131187-v-sevastopole-potrebovali-izmenit-zakon-o-prisoedinenii-k-rossii
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Новые вкусные камни с неба? Жрите, контрацептивы штопаные!
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А почему марионетки до сих пор не утилизированы ???
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тут ни смеяться ни плакать уже не хочется - та хай вам гець тупые придурки.
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Правильно.
Нафиг те сады без воды-всё-равно загнутся.
Да и с водой-при козломордых загнулись бы.
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По Маяковскому, типа, да? "Через четыре года здесь будет город-сад"
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Западные СМИ рассказали о кремлевской лихорадке из-за Медведева

Французское издание LeMonde опубликовало статью с размышлениями, не опасно ли Кремлю оставлять в должности премьер-министра Дмитрия Медведева, имя которого в последнее время часто упоминается в контексте коррупционного скандала.

В материале отмечается, что в России долгие годы создавался образ двух неразлучных правителей. "За год до президентских выборов 2018 года испорченный имидж второго лица государства отрицательно сказывается на образе властного дуэта", - говорится в статье.

Журналисты отмечают, что в нынешней ситуации перед Кремлем стоит дилемма. Если Медведев останется в кресле, это может привести к недовольству россиян. Отправить премьера в отставку тоже не могут, потому что это будет означать победу оппозиции.

Во Франции считают, что фильм Фонда борьбы с коррупцией "Он вам не Димон" повлиял на политическую повестку в РФ. В LeMonde также отмечают, что неприятности Медведева начались с его ответа про отсутствие денег пенсионерке в Крыму. Фильм оппозиции стал детонатором.

В статье указывается, что уровень доверия россиян к Медведеву впервые с февраля 2014 года упал ниже 50% и премьер перестал устраивать Путина в качестве "громоотвода".

"Власть стало лихорадить", - резюмировало издание.
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Капитан турецкого судна ,потопившего ордынскую военную колымагу Лиман оказался крымским татарином по происхождению .Подаёт в суд на орду за причинённыё ущерб..
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Дайош каждому бурятскому садоводу по 10 Га крымской земли !!!!!!!
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«КрАЗ» виготовив та передав запасні частини батальйону «Донбас-Україна»

Про це повідомляє Національний промисловий портал, з посиланням на прес-службу ПАТ "АвтоКрАЗ".

До слова, відрахування військового збору «АвтоКрАЗом» за 2015-2016 роки склали майже 5 млн. грн. До того ж за кошти підприємства, а це не один мільйон, відремонтована техніка, яка постраждала в результаті підриву в зоні бойових дій. При цьому, за озвучений вище період МО на заводі-виробнику закупило запчастин: 0,15% і 0,16% відповідно із загального обсягу річних продажів. Тоді як експорт запасних частин, що відвантажуються паралельно з автомобілями, згідно з умовами зовнішньоекономічних контрактів, склав 79% в 2015-м і 86,4% - у 2016 році.
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Жаль, подобные новости не в тренде новостных ресурсов.
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… И нужен был Крыш Нам, с чего началась защита путлера великой коррупции, чтобы ездить туда по нынешним рассейским ценам? При Украине приезжали, шо люди и денег с головой хватало. А ездить ли туда вааще? Так себе понюхать соляры на крупнейшей военно - морской базе в мире… поплавать в топливной луже и посидеть в кафе с руцькими воинами - «миротворцами»… Исходя из того, что парят рассеянам по Кисель ТВ, то из-за Майдана, который прошёл в другой стране под лозунгом борьбы с коррупцией, можно угрожать всему миру ядерным уничтожением... Какая яростная борьба за "геополитические планы" Руssо Фашисто, а на самом деле коррупцию и себя любимого, кровавого мародёра. И путин ни перед чем не остановится. Он не остановится ! Он очень мелок, для признания своего поражения.
Непотопляемый авианосец? Нет! Непотопляемый говноносец!
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хай хай.. слежу дальнейшие представления... я дуже рада зв вас емели!!!!!
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ПРО будет установлено в Норвегии.С этих установок бравые Томагавки будут утюжить тихие бухты Северного Флота орды.Кремлёвский мерзавчик -окурок беснуется от полового бессилия..
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Надо писать: не марионетки, а мародеры...
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- поручик, вы любите крым?
- ну чтоб отдохнуть то да. а так так нет.
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Вместо статуй будут урны
Революции культурной...
(с) Хунвенбины /Вл. Высоцкий/
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКремлевские марионетки передадут сады оккупированного Севастополя в пользование Минобороны РФ
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