 Кремлевские марионетки передадут сады оккупированного Севастополя в пользование Минобороны РФ

Представители садоводческих объединений оккупированного Севастополя уверяют, что, в соответствии с проектом нового генплана города, около 80% их земель переводится в пользование Минобороны России, лесного фонда и земель природоохранного назначения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на QHA.
Данное заявление прозвучало на городской конференции садоводов. Председатель садового кооператива утверждает, к землям Минобороны России в документе отнесены все участки в Каче и большинство участков в Любимовке, на Фиоленте и в Балаклаве.
Участники конференции выразили уверенность, что, утвердив свой генплан, самопровозглашенные власти создадут препятствия для садоводов в получении ресурсов (в частности, воды и света).
Председатели кооперативов призвали оккупационные власти соблюдать постановления правительства Украины, принятые до оккупации Крыма, так как именно благодаря этим документам им были предоставлены участки и подведены коммуникации.
Как сообщалось ранее в феврале 2016 года жители Симферополя протестовали против генплана подконтрольных Кремлю городских властей, опасаясь, что их дома и земельные участки могут снести ради застройки центра города.
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бедного Южного федерального округа (Астрахань, Волгоград, Ростов-на-Дону - уверенно
лидирующие в топ-10 самых бедных городов россии с населением более 500 тыс.
человек в 2015 году)… отобрать автономию и заявить, что это во благо - это как одеть
ошейник и заявить, что это для твоего блага, чтоб ты не потерялся. ….привет "кормильцам"
из ДаунБасса… будут получать бабки в порядке очереди от глав округа, а не как
было в Украине: автономия, свой парламент и т.д….
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Нафиг те сады без воды-всё-равно загнутся.
Да и с водой-при козломордых загнулись бы.
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Французское издание LeMonde опубликовало статью с размышлениями, не опасно ли Кремлю оставлять в должности премьер-министра Дмитрия Медведева, имя которого в последнее время часто упоминается в контексте коррупционного скандала.
В материале отмечается, что в России долгие годы создавался образ двух неразлучных правителей. "За год до президентских выборов 2018 года испорченный имидж второго лица государства отрицательно сказывается на образе властного дуэта", - говорится в статье.
Журналисты отмечают, что в нынешней ситуации перед Кремлем стоит дилемма. Если Медведев останется в кресле, это может привести к недовольству россиян. Отправить премьера в отставку тоже не могут, потому что это будет означать победу оппозиции.
Во Франции считают, что фильм Фонда борьбы с коррупцией "Он вам не Димон" повлиял на политическую повестку в РФ. В LeMonde также отмечают, что неприятности Медведева начались с его ответа про отсутствие денег пенсионерке в Крыму. Фильм оппозиции стал детонатором.
В статье указывается, что уровень доверия россиян к Медведеву впервые с февраля 2014 года упал ниже 50% и премьер перестал устраивать Путина в качестве "громоотвода".
"Власть стало лихорадить", - резюмировало издание.
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Про це повідомляє Національний промисловий портал, з посиланням на прес-службу ПАТ "АвтоКрАЗ".
До слова, відрахування військового збору «АвтоКрАЗом» за 2015-2016 роки склали майже 5 млн. грн. До того ж за кошти підприємства, а це не один мільйон, відремонтована техніка, яка постраждала в результаті підриву в зоні бойових дій. При цьому, за озвучений вище період МО на заводі-виробнику закупило запчастин: 0,15% і 0,16% відповідно із загального обсягу річних продажів. Тоді як експорт запасних частин, що відвантажуються паралельно з автомобілями, згідно з умовами зовнішньоекономічних контрактів, склав 79% в 2015-м і 86,4% - у 2016 році.
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Непотопляемый авианосец? Нет! Непотопляемый говноносец!
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- ну чтоб отдохнуть то да. а так так нет.
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Революции культурной...
(с) Хунвенбины /Вл. Высоцкий/
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