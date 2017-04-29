 Планы США по размещению ПРО в Польше нарушают договор РСМД, - МИД РФ

Об этом говорится в комментарии российского МИДа к докладу Госдепартамента США о соблюдении государствами соглашений в области контроля над вооружениями и нераспространения, сообщает Цензор.НЕТ.
"Вашингтон даёт заведомо неверную информацию о своём "выполнении" обязательств по ДРСМД. Уже долгие годы США просто игнорируют российские серьёзные озабоченности, имеющие прямое отношение к выполнению американской стороной Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. США разместили на своей базе ПРО в Румынии и планируют разместить на такой же базе в Польше наземные противоракетные комплексы "Иджис Эшор", в состав которых входят системы вертикального пуска, аналогичные универсальным установкам Мк-41, способным запускать крылатые ракеты средней дальности "Томагавк". Неоспоримым фактом является то, что это - грубейшее нарушение обязательств по ДРСМД", считают в МИД России.
Ранее глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что все стратегические объекты европейской части России могут оказаться под прицелом крылатых ракет США.
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Квітень 29, 2017 БАН 0 Commenthttp://www.ban.net.ua/2017/04/%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B2-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5/
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По той же логике теперь можно и русню послать , так сказать , за баней присесть .
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)))))))))))))))))))))))))))
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Планы, лично Путина и РФ, по уничтожению Украины нарушили все договора, которые существуют в мире, - ООН.
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За 100 лет на их счету ДЕСЯТКИ, если не СОТНИ, нарушенных международных договоров!!!
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"Уже долгие годы США просто игнорируют российские серьёзные озабоченности......." (с)
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Про це повідомляє Національний промисловий портал, з посиланням на прес-службу ПАТ "АвтоКрАЗ".
До слова, відрахування військового збору «АвтоКрАЗом» за 2015-2016 роки склали майже 5 млн. грн.
До того ж за кошти підприємства, а це не один мільйон, відремонтована техніка, яка постраждала в результаті підриву в зоні бойових дій. При цьому, за озвучений вище період МО на заводі-виробнику закупило запчастин: 0,15% і 0,16% відповідно із загального обсягу річних продажів. Тоді як експорт запасних частин, що відвантажуються паралельно з автомобілями, згідно з умовами зовнішньоекономічних контрактів, склав 79% в 2015-м і 86,4% - у 2016 році.
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Ну да,а нарушение РФ Будапештского Меморандума, ничего росией не говорит и поддерживать разных уродов типа Асада, ына и террористов во всем мире?! Сами нарушают все договоры, ну к другим лезут!
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Касательно крылатых ракет , то расия сама его нарушила первой, когда вместо положенных ракет на 500 км у нее "случайно получились" крылатые ракеты на 2500, которые она гордо продемонстрировала в Сирии.
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можэт это ихнея скрепа - скулить как выпоронным, ну рабство конечно оставляет следы, но чтоб такие, чтоб в скрепы превращалис, это уже не чуть чуть.
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Кацапию суют в банку....закатывают крышкой...скоро стерилизовать начнут.
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Отмечается, что таким образом ядерные средства уже перестают быть оружием политическим, а становятся «оружием поля боя».
«Одновременно тиражируется ничем не обоснованный ложный тезис о росте «российской ядерной угрозы». Преднамеренно искажаются положения нашей Военной доктрины, касающиеся применения ядерного оружия», - заявили в МИД, отметив, что Запад настойчиво внушает, что Россия якобы делает все более сильный акцент на ядерном оружии, однако это не соответствует действительности. Вот так действует ордынская пропаганда на сторонников фунфыриков с боярышником.По сути у Кремля из говна торчат только уши.ПРО установят в Румынии,Польше ,Норвегии. Бравые Томагавки (установки ПРО их способны запускать)могут нежно накрыть всю западную орду от Дагестана до земли Франца-Иосифа с Мацквой включительно.Время подлёта сокращается до нескольких минут.Ядерные боеголовки точного наведения тоже предусмотрены.Штанишки кремлёвского мерзавчика -окурка теперь регулярно то мокреют ,то желтеют.
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- Очкуем, однако, мля...
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