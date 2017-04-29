EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 За рубежом
  2851  89
Все про:МИД РФ (977) Польша (3805) ПРО (249) Россия (70230) США (12462)

 Планы США по размещению ПРО в Польше нарушают договор РСМД, - МИД РФ

Планы Вашингтона по размещению в Польше установок Aegis Ashore, способных запускать крылатые ракеты "Томагавк", являются грубейшим нарушением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Об этом говорится в комментарии российского МИДа к докладу Госдепартамента США о соблюдении государствами соглашений в области контроля над вооружениями и нераспространения, сообщает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Генштаб РФ: США могут сбивать российские межконтинентальные ракеты и нанести скрытый ядерный удар по России

"Вашингтон даёт заведомо неверную информацию о своём "выполнении" обязательств по ДРСМД. Уже долгие годы США просто игнорируют российские серьёзные озабоченности, имеющие прямое отношение к выполнению американской стороной Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. США разместили на своей базе ПРО в Румынии и планируют разместить на такой же базе в Польше наземные противоракетные комплексы "Иджис Эшор", в состав которых входят системы вертикального пуска, аналогичные универсальным установкам Мк-41, способным запускать крылатые ракеты средней дальности "Томагавк". Неоспоримым фактом является то, что это - грубейшее нарушение обязательств по ДРСМД", считают в МИД России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Планов обсуждения системы ПРО между Украиной и НАТО не было, - и.о. главы миссии Украины при НАТО Божок

Ранее глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что все стратегические объекты европейской части России могут оказаться под прицелом крылатых ракет США.


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Та хай лучше сразу горло этой свинособаке перережут. Фу, бля, аж писать за мразину эту противно! Мерзость.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пусть посадят. Говно должно в говне сидеть, а не в роскоши.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ой,козломордые о договорах каких-то заблеяли...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
)))) Когда то по эту тему говорил с одним Московским гражданином . Одним из его блестящим аргументом почему рассея может нарушить этот договор - уже не та Украина с которой был подписан договор , президент Украины уже не тот .
По той же логике теперь можно и русню послать , так сказать , за баней присесть .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Трам-пам-пам!(с) Ватний иксперд Ернестик Макаренко.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Марья Ивановна, а Дональд какашками кидается. Так не честно. МАЛЕНЬКИХ обижать плохо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"российские серьёзные озабоченности" Источник: http://censor.net.ua/n438340
)))))))))))))))))))))))))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вобщето малёха не правильно правильнее так будет он( злой и страшный педик гном ) а остальное в масть !!!))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Планы США по размещению ПРО в Польше нарушают договор РСМД, - МИД РФ

Планы, лично Путина и РФ, по уничтожению Украины нарушили все договора, которые существуют в мире, - ООН.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
только нагнулся деньги поднять..чувствует - уже зарабывает
Планы США по размещению ПРО в Польше нарушают договор РСМД, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 2536
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Раисся еще не поняла, что нарушив Будапештский меморандум она сняла со всех его подписантов любые обязательства перед друг другом Погодите, у вас еще по схеме Крымнаш заберут пол Сибири
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
уже..!) не зря ж, как только снег сошел..тама пожары полыхають..для старшого узгоклазого брата мокша место освобождает..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А военное вторжение в Украину и военный захват Крыма россией ничего не нарушает?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А Искандеры в Калининграде ничего не нарушают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
..это все ерунда в сравнении с тем.,что пиндосские корабли оснащенные Aegis ,собираются на постоянной основе кинуть швартовые в Одессе..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
росію законсервували, зараз кришку закрутять, буде як ікра кабачкова у банцi бовтатися і все її ракети крім тих, що на підводних човнах будуть під постійним прицілом. У ядерної дубини зрізають всі шипи і вона може перетворитися в барабанну паличку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Заявляет страна, которая нарушила все договора, какие только смогла.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кремлёвские небожители, тьфу, ГОВНОНЕЛЮДИ заговорили о нарушении каких то договоров?!
За 100 лет на их счету ДЕСЯТКИ, если не СОТНИ, нарушенных международных договоров!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Трамп наверное бедный сейчас мечется по овальному кабинету, все думает, что же делать, ведь россия против
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
про "обязательства" лучше бы молчали ...... лицемеры

"Уже долгие годы США просто игнорируют российские серьёзные озабоченности......." (с)
------------------------------------------------------


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А чего это кацапов так волнует размещение средств ПРОТИВОРАКЕТНОЙ ОБОРОНЫ? Не хотят, что бы кто-то защищался от их ракет? Может Польша сразу сдаться должна???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сами этот договор похерили, а к США какие-то претензии имеют, от же мразота подлая.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Когда подписывался договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности о противоракетной обороне и речи не было. Ее и не существовало на тот момент.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а *звёздные воины*, их тогда правда отложили, но устоновки то осталис
 показать весь комментарий
Ответить
 
Абсолютно разные системы и по концепции, и по исполнению.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ошибаетесь, первые договора по ПРО подписывались ещё Брежневым. Тогда договорились, что стороны могут защитить ПРО по одному объекту на своей территории. США выбрали базу хранения ЯО, а совок мацкву. Поэтому в штатах и нет наземной ПРО в других местах. Но вот о системпх ПРО на кораблях речи не было. И вот теперь Иджис там, типа защиты корабля ( а возможности ракет, то таке, недоказуемо). И о терроризме международном в тех договорах ни слова, и вот ПРО в Европе. Как всегда, совки сами себя переиграли (думали запретили всё пиндосам, но янки не дети - нельзя у себя?, нате вам у вас под боком), поэтому на сопли и исходят. Ни догнать, ни повторить ведь не в состоянии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Существование путлеровского рейха нарушает пространственно-временной континуум!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
МИД РФ вспомнил о договорах?????? С чего бы это?? Может еще вспомнят о честности,справедливости,сотрудничестве и других нормальных человеческих принципах? Странное " существо " Россия ,когда кто то нарушает что то,что касается самой России,то Россия вдруг вспоминает о договорах,принципах,о судах ЕС,но когда Россия нарушает все договора,то " все нормально"....Россия открыла " ящик Пандоры" и теперь все страны будут нарушать все договора,что касаются России и будут защищать себя,а если России что то не нравится,то это исключительно ее проблемы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
«КрАЗ» виготовив та передав запасні частини батальйону «Донбас-Україна»
Про це повідомляє Національний промисловий портал, з посиланням на прес-службу ПАТ "АвтоКрАЗ".
До слова, відрахування військового збору «АвтоКрАЗом» за 2015-2016 роки склали майже 5 млн. грн.
До того ж за кошти підприємства, а це не один мільйон, відремонтована техніка, яка постраждала в результаті підриву в зоні бойових дій. При цьому, за озвучений вище період МО на заводі-виробнику закупило запчастин: 0,15% і 0,16% відповідно із загального обсягу річних продажів. Тоді як експорт запасних частин, що відвантажуються паралельно з автомобілями, згідно з умовами зовнішньоекономічних контрактів, склав 79% в 2015-м і 86,4% - у 2016 році.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Планы США по размещению ПРО в Польше нарушают договор РСМД, - МИД РФ
Ну да,а нарушение РФ Будапештского Меморандума, ничего росией не говорит и поддерживать разных уродов типа Асада, ына и террористов во всем мире?! Сами нарушают все договоры, ну к другим лезут!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Меморандум - не более чем протокол о намерениях , который никого ни к чему не обязывает. Например США или Британия уже 3 года как не объявляют войну расии...
 показать весь комментарий
Ответить
 
У России Асад, у Китая Ын, у США саудовские людоеды. У каждого свои в меру безобразные питомцы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
То есть пропала у рашистов надежда что Трамп скурвится и пойдет на сговор из спонсором террористов .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Интересно, а Великий Гениталий в курсе, что Иджис можно разместить, например, в сумской области и харьковской. Разве наличие ПРО в несуществующей стране что-то меняет?
Касательно крылатых ракет , то расия сама его нарушила первой, когда вместо положенных ракет на 500 км у нее "случайно получились" крылатые ракеты на 2500, которые она гордо продемонстрировала в Сирии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
По калибрам в Сирии, да и по ним же с дальностью 2500км ГО-НЕ-ВО. У свиней таких КР нет и не было. Не верьте пропаганде, расчитано на идиотов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот мне просто интересно кто же нас может защитить от рашовских кремлевских фашистов кроме США и правильно они делают -имея такого соседа шизофреника всегда надо быть готовым к разным неожиданным пакостям рашистов и чем больше их заганяеш в угол тем больше они бесятся .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
СССР завалил сам себя в 1991 году,и ни одна крыса не вышла его защишать,РАБссию завалит сама РАБссия,главное не трогать их
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Подписывайтесь на телеканал Senator в Ютубе.Милости прасю
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
что там предлогаетса - если что интересное, то без проблем, зарабатываи, если ерунда, но то того полно везде.
 показать весь комментарий
Ответить
 
я не умею.То сын занимается.Просто зайди в Ютюб и набери сайт Senator и фото Совы
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ух ты! Кацарылые про какие-то договора вспомнили!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ай-яй-яй... как же им не стыдно, окружать самое миролюбивое в мире государства ракетным забором. И что кому росися плохого сделала?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
чего русские постоянно скулят, нет чтоб взяли бы пример от запада, как что так сразу благонесущие санкцыии, или что, опять в позе раком находитесь, а ведь так орали - мол матушка с колен встала.

можэт это ихнея скрепа - скулить как выпоронным, ну рабство конечно оставляет следы, но чтоб такие, чтоб в скрепы превращалис, это уже не чуть чуть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И опять возникает впечатление, что в кремле сидят люди умные, но пріпізженіе, пытающиеся выдать крылатые ракеты за элементы системы ПРО. Это на кого расчитано? Паническое заявление эрэфии можно объяснить одним - россия все ближе к той ситуации, что была в СССР в конце 80-х, но тогда спасли ножки Буша, а теперь они санкционные
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ножки Буша и говядина из Аргентины,правда воняла сильно,но жрали кацаПсины с голодухи и её вонючую за неимением Куриц Кремля
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Прекрасно!
Кацапию суют в банку....закатывают крышкой...скоро стерилизовать начнут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
...договор РСМД... а они разместив Искандеры на территории Кёнигсберга не нарушили этот же договор?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Писец приближается . Уже не подкрадывается , а во весь рост и не прячась , ногами громко топая , с плакатом " Я К ВАМ " в лапах .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да вы посмотрите как кацапы сцутся от систем ПРО,панически боятся америкосовских ракет,у них в заяве через слово Томагавк,..Томагавк,..Томагавк.Эх,знал бы в свое время Чингачгук,что его боевой топор будет наводить ужас на шестую часть суши!....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
«В последние годы развернута кампания по беспрецедентному по масштабам обновлению всех компонентов американского ядерного арсенала, включая нестратегическое ядерное оружие, находящееся на территории других государств. США планируют разместить в Европе новые ядерные авиабомбы с уменьшенной мощностью, но повышенной точностью».
Отмечается, что таким образом ядерные средства уже перестают быть оружием политическим, а становятся «оружием поля боя».
«Одновременно тиражируется ничем не обоснованный ложный тезис о росте «российской ядерной угрозы». Преднамеренно искажаются положения нашей Военной доктрины, касающиеся применения ядерного оружия», - заявили в МИД, отметив, что Запад настойчиво внушает, что Россия якобы делает все более сильный акцент на ядерном оружии, однако это не соответствует действительности. Вот так действует ордынская пропаганда на сторонников фунфыриков с боярышником.По сути у Кремля из говна торчат только уши.ПРО установят в Румынии,Польше ,Норвегии. Бравые Томагавки (установки ПРО их способны запускать)могут нежно накрыть всю западную орду от Дагестана до земли Франца-Иосифа с Мацквой включительно.Время подлёта сокращается до нескольких минут.Ядерные боеголовки точного наведения тоже предусмотрены.Штанишки кремлёвского мерзавчика -окурка теперь регулярно то мокреют ,то желтеют.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это ещё что, подождите, лишнехромосомные, скоро на Донеччине та Луганщине будет стоять, як кажуть, у кожній хаті! :D
Планы США по размещению ПРО в Польше нарушают договор РСМД, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 2198
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
- А шо енто страна исторически зарекомендовавшая себя как недоговороспособная о нарушении договоров заговорила?
- Очкуем, однако, мля...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Финал КГБэшной Хунты будет кровавый,типа тот о чём когда то Пушкин нацарапал в КАПИТАНСКОЙ ДОЧКЕ.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПланы США по размещению ПРО в Польше нарушают договор РСМД, - МИД РФ
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти