 Правительство получило 50 заявок от инвесторов на строительство солнечной электростанции в Чернобыльской зоне, - Гройсман

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook написал премьер-министр Владимир Гройсман.
"Недавно мы отмечали печальную годовщину Чернобыльской трагедии. Сегодня мы работаем над тем, как дальше использовать Чернобыльскую зону. Одна из идей - установка солнечных батарей", - написал Гройсман.
"По оценкам министра экологии, электроэнергия будет производиться в пределах 2,5 тысяч МВт. Инвесторы уже есть - мы получили 50 заявок. Я уверен, что эти инвестиции будут успешными и это тоже будет вклад в нашу энергонезависимость", - подчеркнул премьер-министр.
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Тем более, что сейчас приходят к выводу, что строительство электростанции более 50 МВт приводит к изменению микроклимата и потому будет, скорее всего, построено много электростанций, но - будем посмотреть.
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А все навантаження по компенсації піків добового споживання далі впаде на теплову енергетику...
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Китайские ученые разработали инновационные солнечные батареи, которые могут генерировать электричество даже ночью и при плохой погоде
Об этом сообщает агентство "Синьхуа".
Над разработкой трудились ученые из Китайского университета океанологии и Юньнаньского педагогического университета.
Для того, чтобы солнечные панели могли вырабатывать энергию даже ночью, китайские ученые добавили в их состав специальный люминофор с длительным послесвечением. Днем, когда светит солнце, коэффициент полезного действия таких панелей повышается незначительно, зато энергия непоглинена фотоэлементами солнечного света сохраняется внутри люминофора и перерабатывается ночью.
Ночью сохраненная энергия выделяется одноцветным видимым излучением, которое поглощает абсорбент и передает в виде электричества.
В темное время суток эффективность преобразования солнечной энергии в электричество на новых солнечных панелях составляет 25% и более. В таком режиме батареи могут работать несколько часов.
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Tesla Motors объявила о переключении острова в Американском Самоа (территория США в южной части Тихого океана) на солнечные батареи. Об этом компания сообщила на своей странице в Twitter.
«Остров в Американском Самоа переведен почти на 100%-е обеспечение солнечной энергией благодаря более чем 5,3 тыс. солнечных панелей и 60 аккумуляторов Tesla», - говорится в сообщении.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/583487649a794727ddbab30f
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Взагалі, про яку сонячну енергію можна говорити в темну пору доби? - "В темное время суток эффективность преобразования солнечной энергии в электричество " - Маячня.
Подібні новини проскакують регулярно але, як правило, це все виявляється фейком. Ось наприклад років десять тому в серйозному журналі було повідомлення про новий тип аккумів для мобільних - на спирту - змочуєш ватку спиртом і два тижні не паришся з підзарядкою! Супер, ні? І де воно?
Хоча в додаванні люмінофора я ніякої революції не бачу. Люмінофор запасе трошки енергії і поступово віддасть її батареям. Ну гаразд, ККД батареї підвищиться на 0,5%. Вночі. Можливо. Бо вдень ККД ВПАДЕ - люмінофор зменшує активну площу батареї. То все забавки і викачування грошей.
Що до Самоа. ОК, припустимо. Скільки там коштує кВт? Сонячні батареї коштують лютих грошей, вони зовсім не вічні, їх треба мити і доглядати, через 7-8 років доведеться міняти акумулятори.
Піар від Тесла і нічого більше.
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Рахуй не тільки вартість панелей, а й вартість накопичувачів - які вони будуть - інерційні, хімічні це не важливо. І тоді скажеш - чи не дешевше підключитись до існуючої мережі і за скільки століть окупиться таке капіталовкладення.
А вірити можеш, це я тобі як енергетик з 15 річним стажем скажу
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Главное чтобы наше жлобье непомерный откат не потребовало.
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https://sevpolitforum.ru/viewtopic.php?f=11&t=257701&sid=5e55b96147ee331db72238f0b9f7ac55
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