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Все про:инвестиции (763) солнце (51) Чернобыль (344) Гройсман (2859) Зона отчуждения (64)

 Правительство получило 50 заявок от инвесторов на строительство солнечной электростанции в Чернобыльской зоне, - Гройсман

Инвестиции в солнечную энергетику в зоне отчуждения станут успешными и будут вкладом в энергонезависимость Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook написал премьер-министр Владимир Гройсман.

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"Недавно мы отмечали печальную годовщину Чернобыльской трагедии. Сегодня мы работаем над тем, как дальше использовать Чернобыльскую зону. Одна из идей - установка солнечных батарей", - написал Гройсман.

"По оценкам министра экологии, электроэнергия будет производиться в пределах 2,5 тысяч МВт. Инвесторы уже есть - мы получили 50 заявок. Я уверен, что эти инвестиции будут успешными и это тоже будет вклад в нашу энергонезависимость", - подчеркнул премьер-министр.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Третью очередь Самборской солнечной электростанции запускают на Львовщине. ВИДЕО
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Да пусть строят шо хотят , лиш ба за счет атомних не дотировали .
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Там має бути побудовано завод з виробництва паливних стержнів для АЕС та ядерних боєголовок для ракет. А сонячні електростанції хай будують на півдні, там сонця більше і лісів немає!
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В Германии строят без проблем хотя там уровень облучения Солнцем хуже, чем на севере Украины...
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Ну так Німеччина не має територій з субтропічним кліматом. В Одесі, Миколаеві, Херсоні влітку така спека що можна жарити яєчню на бетоні, як раз можна закрити дахи міста сонячними панелями і буде подвійна користь і тінь для будинків і електрика для інвесторів. А рубати вікові ліси в Чорнобильській зоні для електростанцій це маразм!
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Почему-то разумные доводы воспринимаются на Цензоре в штыки...С вами согласен.
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Разумный довод или пока необоснованное предположение, что леса будут вырубаться?
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Южнее было бы намного эффективней.Как и сказал Игорь.
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Ещё важна и транспортировка, а от ЧАЭС уже шли линии передачи. Также, при транспортировке на большие расстояния теряется энергия как в проводах, так и на преобразованиях.
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Знаешь...Правило пчеловода - ставить ульи там ,где максимально можно собрать мед. А не возле города.Где близко рынок.
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Треба відновлювати ЧАЕС і запускати вцілілі блоки для генерації. Рівень радіації на ЧАЕС вже помірний, можна перебувати персоналу на ЧАЕС вахтовим методом.
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Для солнечной энергетики важна не жара, а длительность светлого времени суток.
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Там важно все. И не жара,а количество дней с ясной погодой.
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Не обязательно вырубать тем более об этом никто пока не говорит.
Тем более, что сейчас приходят к выводу, что строительство электростанции более 50 МВт приводит к изменению микроклимата и потому будет, скорее всего, построено много электростанций, но - будем посмотреть.
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за часи Незалежності "вікові пеньки" лишилися в Україні від вікових лісів
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Вы не совсем понимаете что такое субтропический климат.
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Достатньо подивитись на календар погоди на півдні щоб зробити висновки.
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Киев ощущает нехватку электроенергии уже сейчас, а если пойдет развитие экономики то эта нехватка будет только наростать. Возле Киева одна нормальная ТЕС Трипольская и та не работает из-за отсутствия антрацита. Электростанцию все равно нужно строить, атомную никто не построит, угольную это уже прошлый век, ветра мало, ветровые отпадают, только солнечная выходит. Нет смысла строить на юге электростанции где и так электроенергии больше чем нужно благодаря Южноукраинской АЭС. Линии и узлы электропередачи на киевском направлении перегружены. Кроме того что построить на юге электростанцию так нужно новые линии строить и подстанции, а это все потери. Плюс ко всему в случае российской агрессии с Крыма Киев может вообще остаться без электричества. Потому только электростанция возле Киева. В других местах по стране избыток.
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Атомна електростанція ЧАЕС вже існує і її треба запустити в роботу! там ще три вцілілих блоки АЕС які можуть виробляти електрику для Києва.
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Только попробуйте кому-то отказать, (помним желающих построить мусоропереработку во Львове), дайте каждому по 10 км под панели с тем, что через 25 лет оставите самых энергоэффективных
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Може би Садового туди для відбору найкращих пропозицій..?
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самое время запускать систему отбора ПРОЖОРРО...
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О, як багато бажаючих присмоктатись до "зеленого тарифу"!

А все навантаження по компенсації піків добового споживання далі впаде на теплову енергетику...
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Уже есть аккумуляторы солнца, которые держат энергию сутки точно, можно их включать в сеть именно в пики, а не когда попало.
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вот китайский вариант:

Китайские ученые разработали инновационные солнечные батареи, которые могут генерировать электричество даже ночью и при плохой погоде
Об этом сообщает агентство "Синьхуа".
Над разработкой трудились ученые из Китайского университета океанологии и Юньнаньского педагогического университета.
Для того, чтобы солнечные панели могли вырабатывать энергию даже ночью, китайские ученые добавили в их состав специальный люминофор с длительным послесвечением. Днем, когда светит солнце, коэффициент полезного действия таких панелей повышается незначительно, зато энергия непоглинена фотоэлементами солнечного света сохраняется внутри люминофора и перерабатывается ночью.
Ночью сохраненная энергия выделяется одноцветным видимым излучением, которое поглощает абсорбент и передает в виде электричества.
В темное время суток эффективность преобразования солнечной энергии в электричество на новых солнечных панелях составляет 25% и более. В таком режиме батареи могут работать несколько часов.
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вот первый вариант:
Tesla Motors объявила о переключении острова в Американском Самоа (территория США в южной части Тихого океана) на солнечные батареи. Об этом компания сообщила на своей странице в Twitter.
«Остров в Американском Самоа переведен почти на 100%-е обеспечение солнечной энергией благодаря более чем 5,3 тыс. солнечных панелей и 60 аккумуляторов Tesla», - говорится в сообщении.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/583487649a794727ddbab30f
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Це маячня. Для довідки - бар"єр, коли сонячні батареї віддають за час свого життя енергії хоч трохи більше ніж було витрачено на їх виготовлення, було подолано зовсім недавно. Без "зелених тарифів" вся ця хрінь не життєздатна.
Взагалі, про яку сонячну енергію можна говорити в темну пору доби? - "В темное время суток эффективность преобразования солнечной энергии в электричество " - Маячня.

Подібні новини проскакують регулярно але, як правило, це все виявляється фейком. Ось наприклад років десять тому в серйозному журналі було повідомлення про новий тип аккумів для мобільних - на спирту - змочуєш ватку спиртом і два тижні не паришся з підзарядкою! Супер, ні? І де воно?
Хоча в додаванні люмінофора я ніякої революції не бачу. Люмінофор запасе трошки енергії і поступово віддасть її батареям. Ну гаразд, ККД батареї підвищиться на 0,5%. Вночі. Можливо. Бо вдень ККД ВПАДЕ - люмінофор зменшує активну площу батареї. То все забавки і викачування грошей.

Що до Самоа. ОК, припустимо. Скільки там коштує кВт? Сонячні батареї коштують лютих грошей, вони зовсім не вічні, їх треба мити і доглядати, через 7-8 років доведеться міняти акумулятори.
Піар від Тесла і нічого більше.
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А я, как предприниматель, очень в это верю, это принесет облегчение миллионам мелких предпринимателей, которые не могут подключить свой гараж - подвал - дачу - морозилку на колесиках - автобус под кафе к электросети -годами и очень дорого. Не дешевле, чем стоят даже сейчас солнцепанели.
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На нинішньому рівні технологій - ні.

Рахуй не тільки вартість панелей, а й вартість накопичувачів - які вони будуть - інерційні, хімічні це не важливо. І тоді скажеш - чи не дешевше підключитись до існуючої мережі і за скільки століть окупиться таке капіталовкладення.

А вірити можеш, це я тобі як енергетик з 15 річним стажем скажу
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почему, солнечная? и, почему, именно, в Чернобыльской зоне?
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слушай, не шли такое...это, же, можно, сразу, умом двинуться. Надо, нервы, как, стальные канаты, иметь. Мрак. Реально, кацапы, придурки.
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Потому что есть инфраструктура атомной ЧАЭС - провода и т.д.
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да 20 лет прошло....и каким, боком, инфраструктура, атомной станции, может переползти, в инфраструктуру, солнечной?) бред, какой то....
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Не в батареях же эту энергию складировать - будет перетекать в общую мережу.
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Хорошее дело.
Главное чтобы наше жлобье непомерный откат не потребовало.
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Гройсман вирішив стати Шахеризадою і збирається розповідати казки 1001 ніч. Уже побудували автостраду в напрямку Угорщини, проклали шовковий шлях, залишилося побудувати сонячну електростанцію і можна чергового старого Хоттабича прем'єром призначати.
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С шёлковым путём всё норм. Вышли на единый сквозной тариф уже все страны-подписанты.
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...и на Марсе будут яблони цвести!... ...пан Гройсман, ну подай пару центов с-подподушки армянским беженцам из Украины... -- ну очень им надо! *)

.
https://sevpolitforum.ru/viewtopic.php?f=11&t=257701&sid=5e55b96147ee331db72238f0b9f7ac55
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Апщета сонячні джерела енергії дають постійний струм, а його використання обмежене. До того ж потрібні акумулятори.
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Для того и устанавливаются преобразователи DC/AC наряду с контроллерами заряда аккумуляторов.
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если батарею быстро крутить будет переменный ток.
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Все равно винницкие победят в тендере, выделят деньги, а потом они исчезнуть с нашими денежками. И так по кругу...
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Солнечные батареи это тупо пиар , 2,5 К $ на 1 кВт, возрат на инвестмент без дотацій 0.3 % в год , намного выгоднее потратиь эти деньги на утепление домов и тд .
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для того, чтобы что то утеплять, его сначала нужно нагреть, а у нас денег нет (с)
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Мне сделали расчет на дом 30кВт... 25440 долларов США за все.
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А выиграет фирма прокладка кума, свата, брата, другая по 20 кратной завышенной цене
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Инвесторы найдутся если Украина гарантирует закупочную цену на "солнечное" электричество в несколько раз выше обычной. В моем взбесившемся от жира штате цены на электричество выросли на 30% чтобы скомпенсировать убытки от производства "зеленой" электроэнергии.
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Украина гарантирует покупку "зеленой энергии" по 18 евроцентов согласно соглашению об Ассоциации с ЕС.
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На подходе уже аэротермические электростанции, вырабатывающие электроэнергию на перепаде разности давлений и температур за счет вихревого потока. Немцы усиленно работают в этом направлении.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПравительство получило 50 заявок от инвесторов на строительство солнечной электростанции в Чернобыльской зоне, - Гройсман
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