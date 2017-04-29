 НАБУ опровергает обнародование ведомством деклараций СБУ, - Олифира

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифира, передает Цензор.НЕТ.
"Это недостоверная информация. Мы ее опровергаем, она не соответствует действительности и вводит в заблуждение общество", - сказала пресс-секретарь.
Ранее ряд СМИ опубликовали информацию, что детективы НАБУ разместили в социальных сетях данные деклараций ряда сотрудников СБУ, которые были добровольно переданы СБУ по официальному запросу НАБУ.
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