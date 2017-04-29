EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Политика Украины
  283  4
Все про:НАБУ (1675) декларация (953) СБУ (14118) Олифира Светлана (4)

 НАБУ опровергает обнародование ведомством деклараций СБУ, - Олифира

Национальное Антикоррупционное Бюро Украины (НАБУ) отрицает, что ранее ведомство обнародовало в интернете засекреченные декларации сотрудников СБУ.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифира, передает Цензор.НЕТ.

Также читайте: НАПК проводит полную проверку около 100 деклараций чиновников, - Радецкий

"Это недостоверная информация. Мы ее опровергаем, она не соответствует действительности и вводит в заблуждение общество", - сказала пресс-секретарь.

Ранее ряд СМИ опубликовали информацию, что детективы НАБУ разместили в социальных сетях данные деклараций ряда сотрудников СБУ, которые были добровольно переданы СБУ по официальному запросу НАБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доступ к е-декларациям военных прокуроров ограничен Матиосом в целью обеспечения безопасности сотрудников, - НАПК
 перейти на форум
 
 
VEhrdlVXNTBRemN3VEdwU2FFNUROREJaUkZGelEwUlJiMlJEZVRCTVdGSm5kRU0zTUV4RVVYWmtRM2RNZVM5UmRFNURNVEJNY2xGMU9VTjNNRmxFVVhOT1IwY3dUR3BTYWpONlVXNWtRMUV3U2toUmJ6TjZVVzlrUTFJd1MwMDk=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну,блин. некоторые Е-декларации сбу-шников и я бы почитал.....Тока честные!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да не вопрос . =Если ряд сми опубликовало , то нужно найти первоисточник этого сми , цепочку легко проследить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
уже давно охота, отправить, СБУ, на, пункт назначения, в три буквы. А НАБУ - в, пункт назначения, там четыре буквы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Украину ограбило не та уж и много людей . несколько тысяч
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАБУ опровергает обнародование ведомством деклараций СБУ, - Олифира
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти