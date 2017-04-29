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 Политика Украины
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 Боевики на Донбассе не могут выполнять "боевые задачи" из-за некомплекта, - разведка

Командованием российских оккупационных войск на Донбассе принимаются меры по недопущению массового увольнения личного состава, в том числе граждан России

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины на странице в Facebook.

"Некомплект личного состава в подразделениях 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК ВС РФ приводит к невозможности выполнения поставленных задач", - говорится в сообщении ГУР.

В разведке также отметили, что командованием бригады создаются "группы инженерной поддержки" из числа гражданских лиц для фортификационного оборудования второй линии обороны соединения. В дальнейшем планируется склонить личный состав "групп" к поступлению на военную службу по контракту.

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меры - это расстрелять в спину пытающихся утечь?
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Обратная сторона "победобесия": в РФ последние ветераны умирают в скотских условиях. ВИДЕО
29 апреля 2017 г. в 16:30http://kriminal.tv/news/obratnaja_storona_pobedobesija_v_rf_poslednie_veterany_umirajut_v_skotskih_uslovijah_video.html
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Украинцы дают хорошую и точную ответку, по-этому у сепаров получается недо комплект.
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А де ж бамбасяни що збирались іти на Берлін?
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так, магаз, "Берлин" взят, далее, сил не хватило, пиво не подвезли)
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Все войны заканчиваются, вот и эта закончится. Главное, что бы наши псевдопатриоты с картинками воинов ВСУ снова не начали искать в россии людей.
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лучший подарок врагу - чека от гранаты. леон киллер.
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....Главное терпение и , как у Конфуция, трупы врагов поплывут мимо тебя по реке...
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Ну если верите этой информации - радуйтесь. И вперед на врага, только границу не проскочите.
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Когда бандитов в ордло перестанете спонсировать?
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"И сказал я ему:" Боевик, -- никогда ты не будешь мажором!
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Они верят захерченко - завтра последний день Украины а следовательно они свою роль выполнили и " бери шинель и иди домой " !
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Тогда кто убивает и калечит наших ребят каждый день ?
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не могут?
нехай не выполняют.
но шо то мне подсказывает - скотовни там надолго хватит,
а тут еще бабы ихние - пьют, рожают дебилов и опять пьют и остановки етому дебилизму нет.
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Что вы пиздите это наших два хлопца погибли на Донбассе из-за некомлекта?
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А що планується наступ бойовиків? Або недокомплект особового складу як то заважає їм щодня обстрілювати позиції ВСУ? Та й навіщо їм ці окопи рити, можна подумати, що в разі якщо буде наступ ВСУ, вони там будуть до останнього солдата триматися. Або це окопи для загороджувальних загонів, щоб ніхто з переднього краю не втік?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБоевики на Донбассе не могут выполнять "боевые задачи" из-за некомплекта, - разведка
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