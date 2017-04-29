 Боевики на Донбассе не могут выполнять "боевые задачи" из-за некомплекта, - разведка

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины на странице в Facebook.
"Некомплект личного состава в подразделениях 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК ВС РФ приводит к невозможности выполнения поставленных задач", - говорится в сообщении ГУР.
В разведке также отметили, что командованием бригады создаются "группы инженерной поддержки" из числа гражданских лиц для фортификационного оборудования второй линии обороны соединения. В дальнейшем планируется склонить личный состав "групп" к поступлению на военную службу по контракту.
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29 апреля 2017 г. в 16:30http://kriminal.tv/news/obratnaja_storona_pobedobesija_v_rf_poslednie_veterany_umirajut_v_skotskih_uslovijah_video.html
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нехай не выполняют.
но шо то мне подсказывает - скотовни там надолго хватит,
а тут еще бабы ихние - пьют, рожают дебилов и опять пьют и остановки етому дебилизму нет.
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