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 Политика Украины
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 На админгранице с оккупированным Крымом накапливаются очереди у всех пунктов пропуска, - Госпогранслужба

В Госпогранслужбе Украины сообщили, что перед контрольными пунктами на админгранице с Крымом накапливаются транспортные средства, которые направляются в Крым.

Как сообщил Крым.Реалии начальник пресс-службы Бердянского погранотряда Госпогранслужбы Украины Нели Доценко, по состоянию на 13:00 перед контрольным пунктом "Чонгар" уменьшилась очередь, но остается более 100 автомобилей. Утром в очереди там стояли примерно 300 автомобилей, передает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Оккупанты прекратили пропуск в Крым напротив "Чонгара" и "Чаплинки", - Госпогранслужба

По словам помощника начальника Херсонского погранотряда Ивана Шевцова, перед пунктом пропуска "Чаплынка" въезда в Крым ожидают около 50 автомобилей.

Также скопление 40 транспортных средств образовалось и перед контрольным пунктом "Каланчак".

В Госпогранслужбе Украины заявляют, что движение автотранспорта блокируют российские пограничники. По этой причине ситуация на админгранице с Крымом в субботу, 29 апреля, несколько раз менялась.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЮНЕСКО продолжит мониторинг соблюдения прав человека в оккупированном Крыму, - МИД
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Скотские кацапы ! Из-за вашего безумия,за которое вы потом заплатите...Страдают сейчас люди.И я Крым три года не видел.
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Не безумие, а пропаганда. Будут показывать картинки очередей "туристов" на Крым. Очень толково, между прочим, пока ещё действует.
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На тех, кто смотрит российские новости в Украине. Реально думают, что туда миллионы украинцев ломятся отдыхать на майские. У меня один такой есть знакомый.
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воду везут. жратву. электричество. скоро сезон.
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Всем выписывать one way ticket. Пока Крым оккупирован нечего там делать
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А вообще нехрен туда в Крым пускать до освобождения.
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За подлость приходит расплата - новости КрымнашаМикола Воськало29.04.2017, 16:38АТО и
Аннексированный россией Крым снова попал в десятку стран и территорий с худшим рейтингом свободы СМИ в мире. Уровень свободы на полуострове - наравне с Кубой, Экваториальной Гвинеей, Эритреей, Ираном, Северной Кореей, Сирией, Туркменистаном и Узбекистаном. Материковая Украина занимает 102 строчку из 180, поднявшись за год на 5 пунктов; россия - на 148 месте. Тем временем депутаты Европарламента опубликовали заявление в поддержку крымских политзаключенных
Об этом сообщает блогер под псевдонимом Крымский бандеровец, публикуя новости из оккупированного полуострова.
О сакральности: при раскопках древнегреческой усадьбы в Севастополе обнаружен черепок, на котором изображен ТРЕЗУБЕЦ, напоминающий современный украинский герб. Большая часть находок на этой территории относится к позднеэллинистической эпохе - конец II-I вв. до н.э.
Оккупанты сегодня запускали на Чонгаре дирижабль с камерой
Хронология лжи. Ноябрь 2015: В Феодосии переселенцам из аварийного жилья вручили ключи от 40 квартир в новом доме (вручал лично Гоблин и даже пил чай с «новосельцами»). Февраль 2017: В Феодосии «дом для переселенцев» подлежит сносу (да-да, тот самый). Вчера: В Феодосии квартиры для переселенцев примут в муниципальную собственность. Сегодня: Дом для переселенцев включили в список «незаконных строек»
Вчера вечером бОльшая часть Керчи осталась без воды. У тех, у кого вода шла, напор был такой слабый, что не зажигались газовые колонки. Оккупанты сказали, что проводили «аварийные работы»
Ватники Гурзуфа считают, что оккупанты решили захватить набережную под видом её реконструкции, а людей «выселить нахрен в Каменку». Тем временем уничтожение самого Гурзуфа продолжается. Также возводят огромную стену между Артеком и посёлком
http://pl.com.ua/za-podlost-prihodit-rasplata-novosti-krymnasha/
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Там не новая граница Украины
с пограничниками Украины и пограничниками России должна быть,
что является фактическим признанием свершившегося факта окончательного изменения территории Украины,
там непроницаемый военный фронт должен бы был быть,
если бы действительно реальными были намерения возвращения Крыма Украине у украинской государственной "верхушки".
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Если создать очень длинную очередь, то можно использовать как прикрытие для вторжения. Наши по гражданским вряд ли будут открывать огонь.
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"Адмінкордон"-там. Це різні речі! Пунктір на мапі Країни!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа админгранице с оккупированным Крымом накапливаются очереди у всех пунктов пропуска, - Госпогранслужба
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