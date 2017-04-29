 На админгранице с оккупированным Крымом накапливаются очереди у всех пунктов пропуска, - Госпогранслужба

Как сообщил Крым.Реалии начальник пресс-службы Бердянского погранотряда Госпогранслужбы Украины Нели Доценко, по состоянию на 13:00 перед контрольным пунктом "Чонгар" уменьшилась очередь, но остается более 100 автомобилей. Утром в очереди там стояли примерно 300 автомобилей, передает Цензор.НЕТ.
По словам помощника начальника Херсонского погранотряда Ивана Шевцова, перед пунктом пропуска "Чаплынка" въезда в Крым ожидают около 50 автомобилей.
Также скопление 40 транспортных средств образовалось и перед контрольным пунктом "Каланчак".
В Госпогранслужбе Украины заявляют, что движение автотранспорта блокируют российские пограничники. По этой причине ситуация на админгранице с Крымом в субботу, 29 апреля, несколько раз менялась.
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Аннексированный россией Крым снова попал в десятку стран и территорий с худшим рейтингом свободы СМИ в мире. Уровень свободы на полуострове - наравне с Кубой, Экваториальной Гвинеей, Эритреей, Ираном, Северной Кореей, Сирией, Туркменистаном и Узбекистаном. Материковая Украина занимает 102 строчку из 180, поднявшись за год на 5 пунктов; россия - на 148 месте. Тем временем депутаты Европарламента опубликовали заявление в поддержку крымских политзаключенных
Об этом сообщает блогер под псевдонимом Крымский бандеровец, публикуя новости из оккупированного полуострова.
О сакральности: при раскопках древнегреческой усадьбы в Севастополе обнаружен черепок, на котором изображен ТРЕЗУБЕЦ, напоминающий современный украинский герб. Большая часть находок на этой территории относится к позднеэллинистической эпохе - конец II-I вв. до н.э.
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http://pl.com.ua/za-podlost-prihodit-rasplata-novosti-krymnasha/
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с пограничниками Украины и пограничниками России должна быть,
что является фактическим признанием свершившегося факта окончательного изменения территории Украины,
там непроницаемый военный фронт должен бы был быть,
если бы действительно реальными были намерения возвращения Крыма Украине у украинской государственной "верхушки".
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