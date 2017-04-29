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 Лидеры ЕС одобрили руководящие принципы на переговорах с Британией по Brexit

Документ, содержащий детальное описание требований Брюсселя к покидающей сообщество Великобритании, единогласно принят 27 остальными странами Евросоюза.

Об этом говорится в сообщении на странице председателя Европейского Совета Дональда Туска в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

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"Основополагающие принципы приняты единогласно. Твердый и справедливый мандат 27 стран ЕС на переговоры по Brexit готов", - написал он.

Западные СМИ отмечают, что это решение стало беспрецедентной демонстрацией единства ЕС в преддверии переговоров с Лондоном. Главы государств и правительств 27 стран Европейского союза (без Великобритании) собираются в субботу в Брюсселе для обсуждения и одобрения руководящих принципов предстоящих переговоров по выходу Соединенного Королевства из Евросоюза.

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Переговоры о выходе Великобритании из состава ЕС должны начаться после досрочных выборов в Великобритании 8 июня, о проведении которых несколько дней назад неожиданно объявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
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