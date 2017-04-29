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 Политика Украины
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Все про:Госпогранслужба (2641) Евровидение (625) Киев (16956)

 Первые участники конкурса Евровидение-2017 прибыли в Киев, - Госпогранслужба

За прошедшие сутки в пунктах пропуска для воздушного сообщения "Борисполь" и "Киев" пограничники оформили двух участников, которые первыми прибыли на песенный конкурс "Евровидение-2017". Всего рейсами "Баку-Киев", "Лондон-Киев", "Стамбул-Киев" и "Дубаи-Киев" для участия в конкурсе и его обеспечения прибыли 13 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

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В Государственной пограничной службе Украины отметили, что в ходе подготовки к проведению "Евровидения" в ГПСУ был проведен ряд мероприятий. Так, во взаимодействии с представителями фискальной службы отработаны процедуры пограничного и таможенного контроля для гостей и участников песенного конкурса в приоритетном порядке. Особое внимание во время прибытия участников конкурса будет уделяться сфере безопасности, поддержанию правопорядка в пунктах пропуска.

"Сейчас Госпогранслужба по данному вопросу уже приняла комплекс необходимых организационных и практических мероприятий. Пропуск через государственную границу участников Евровидения-2017 осуществляется в приоритетном порядке - по технологическим принципам, которые были применены во время масштабных международных мероприятий "Евро-2012" и других действ подобного рода", - отметили в пресс-службе.

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Предполагается, что основными пунктами пропуска, которые будут задействованы для приема участников и гостей "Евровидения", будут пункты пропуска для воздушного сообщения, на которые придется до 70% от общего количества прибывающих на песенный конкурс. 20% будут пользоваться автомобильными пунктами пропуска, еще 10% - железнодорожным сообщением.

Напомним, полуфиналы Евровидения-2017 состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая в Международном выставочном центре (МВЦ) в Киеве. Украину будет представлять рок-группа О.Torvald, которая выступит сразу в финале конкурса, минуя полуфинальную стадию.
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Чому не оголошено імена перших гостей,також ім вручити цінні призи,альо Віталька?
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Особливо бородатій бабі подарувати Арку.
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Ты шо? Повёлся на флаг передастов? Тебе уже радуга не радуга?
Первой была радуга или передасты? Мож будешь небо охранять от радуги.... шоб передастия не лезла? Вродь не пацан - мужчина с мозгами
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Надо тщательно проверять прокацапских белорусов и армян на предмет нелегального посещения оккупированного Крыма.
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- ой не спится, не спится, не спиться бы мне...
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есть еще шедевр.
- спят туманы темные, солнцем опаленные...
это ж что они там курили?
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Родина начинается: Вдруг, из маминой, из спальни -- кривоногий и хромой... ...*)
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Все начунается с: будущий папа переспал с будущей мамой.
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...йех... ...я тоже так был уверен... ...а щас считаю во скоко раз старше невестиных пап и мам... -- а это стоит трошки нервов... *)
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тебя там встретит огнегривый лев, и синий вол, исполненный очей...
ну ты понял.
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Оригинал мелодии - композитор и исполнитель Владимир Вавилов.
Гениальный музыкант в СССР боялся указывать своё авторство и приписывал мелодии средневековым композиторам. Сейчас эти мелодии всемирно известные, а "Аве, Марию" исполняют Андреа Бочелли и Cуми Чо.
Кансона: https://www.youtube.com/watch?v=pHWvGr3IlB4
Аве Мария: https://www.youtube.com/watch?v=HIeCthPXJiw
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Нормальным людям - добро пожаловать в Украину! Ненормальным кое-кому - не уй шастать
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...моя экс-жинка, на ЧМ в Киев лётала, бо фанатка лютая! ... -- каждый день под колоннами Главпочтамта по телефону отчитывалась о пережитом и содеянном... ...а я за ней, по вэбке, в реале -- с крыши Дома Профсоюзов, контролировал...*)
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...я и все тоже так думали... ...но, на третьей трети жизни, оказалось, что я просто -- наблюдатель...*)
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Якось у першу річницю Майдана-2004 я написав знайомим американцям, що о певній годині вилізу на дах ТВ-автобусу (моїх приятелів), що мав стояти біля консерваторії, і кілька разів мигну галогенками на даху автобусу. Виліз, а галогенки у приятелів давно вкрали. Чи може самі зняли і пропили.
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...не... ...то типичная киевская дурка была -- все путают консерваторию с филармонией... ...особенно юные девушки и проклятые американцы...*)
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Майдан, веб-камера Інтера на готелі "Україна", автобус між Консерваторією та допоміжним входом у Глобус. Я заздалегідь перевірив кут поля зору камери.
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а жинка хоть догадывалась о контроле...?\просто шутливый вопрос...\
ты хоть дома пиво пил в это время...? блин - не стало у нас нормального пива\или я не знаю уже какое оно...\
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...та не -- сам ходила, как к кассе за зарплатой... ...ещё и вертухалась, что я быстро базар закругляю из материальных соображений... ...а хули?! -- если она билеты на матчи не заранее, а за пару дней покупает -- по пятихатке штука. ...плюс -- то есть минус -- стоко же за проезд...
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ну что ты поделаешь - твоя вторая половинка...
смог бы ты ей отказать...?
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...отказать не смог бы -- токо обеспечить...*)
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Про Пиво! -- (я ж из Баварии) -- куда не приеду, пью самое дешёвое -- оно же самое вкусное!
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а у нас в городе как продали пивзавод голландцам\не важно точно им или не им...\ так не стало живого пива\а только эти долго хранящиеся...\
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...главно, что б без консервантов -- у нас такое до трёх месяцев употребимо... -- Пильз простой... ... или молодое пиво -- но то до недели терпимо...
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та вот об этом живом пиве и разговор - не стало его у нас..., мне правда могут возразить здесь, может я и не прав, столько сейчас точек с кеговым пивом, ну а я любил открыть бутылочку и наслаждаться, а не в забегаловке...
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Первые участники прибыли в Крым в феврале 2014г и фестевалят по сей день.
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Украина страна и люди гостеприимные . Друзей встретим с хлебом солью , а врагам лучше не лезть .
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Главное, что Украина указала место рашке. за поребриком пусть сидят.
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Ну и хорошо, хоть погуляют по Киеву, побухают, поедят украинской кухни. Наши гондоны им уже приготовили борщ украинский с пампушками чесночными от 300 гр. до 900 гр. за порцию обеда.
Мрази жадные, суки позорные. Противно все это, если каструля борща на 15 порций обойдется в 12 долларов а продавать будут в 10 раз дороже плюс пампушки по доллару за штуку.
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конечно это не красиво - но там такие цены\у них...\, что они этого и не заметят...
это мы замечаем приезжая туда...
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Кстати, кто виноват в том, что голубые спистили цвета радуги и начали на этом миллиардные бабки колотить ? В 70-80 каждый мультфильм в СССР начинался в семицветной радуги в телевизоре. А сейчас, благодаря педерастам кремлёвским сама расцветка радуги стала политической хуепенью для кацапов и их кацапского руководства в "гибридных воцнах".
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Арка в цветах радуги смотрится со стороны Крещатика очень свежо и радостно, зачем препятствовали её обклейке непонятно, надо доклеить. На Левобережке тоже ещё всё не доделали а бетоновозы носятся на Слободку на стройки по асфальту новому... хотя там ещё не везде всё уложили и не без пьяных ханурей - уже ставят бутылки под мостами а так в целом много сделали работы
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Кстати, видел видео роллик с Кличко. Почти все хорошо, но. Почему мер Киева не сказал, что Киев - 3-ех миллионый город?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПервые участники конкурса Евровидение-2017 прибыли в Киев, - Госпогранслужба
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