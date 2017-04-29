 Первые участники конкурса Евровидение-2017 прибыли в Киев, - Госпогранслужба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
В Государственной пограничной службе Украины отметили, что в ходе подготовки к проведению "Евровидения" в ГПСУ был проведен ряд мероприятий. Так, во взаимодействии с представителями фискальной службы отработаны процедуры пограничного и таможенного контроля для гостей и участников песенного конкурса в приоритетном порядке. Особое внимание во время прибытия участников конкурса будет уделяться сфере безопасности, поддержанию правопорядка в пунктах пропуска.
"Сейчас Госпогранслужба по данному вопросу уже приняла комплекс необходимых организационных и практических мероприятий. Пропуск через государственную границу участников Евровидения-2017 осуществляется в приоритетном порядке - по технологическим принципам, которые были применены во время масштабных международных мероприятий "Евро-2012" и других действ подобного рода", - отметили в пресс-службе.
Предполагается, что основными пунктами пропуска, которые будут задействованы для приема участников и гостей "Евровидения", будут пункты пропуска для воздушного сообщения, на которые придется до 70% от общего количества прибывающих на песенный конкурс. 20% будут пользоваться автомобильными пунктами пропуска, еще 10% - железнодорожным сообщением.
Напомним, полуфиналы Евровидения-2017 состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая в Международном выставочном центре (МВЦ) в Киеве. Украину будет представлять рок-группа О.Torvald, которая выступит сразу в финале конкурса, минуя полуфинальную стадию.
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Первой была радуга или передасты? Мож будешь небо охранять от радуги.... шоб передастия не лезла? Вродь не пацан - мужчина с мозгами
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- спят туманы темные, солнцем опаленные...
это ж что они там курили?
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ну ты понял.
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Гениальный музыкант в СССР боялся указывать своё авторство и приписывал мелодии средневековым композиторам. Сейчас эти мелодии всемирно известные, а "Аве, Марию" исполняют Андреа Бочелли и Cуми Чо.
Кансона: https://www.youtube.com/watch?v=pHWvGr3IlB4
Аве Мария: https://www.youtube.com/watch?v=HIeCthPXJiw
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https://www.youtube.com/watch?v=HIeCthPXJiw
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ты хоть дома пиво пил в это время...? блин - не стало у нас нормального пива\или я не знаю уже какое оно...\
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смог бы ты ей отказать...?
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Геи в российской элите. Топ-2014 | Stockinfocus.ru
......................................................список бесконечен....
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Мрази жадные, суки позорные. Противно все это, если каструля борща на 15 порций обойдется в 12 долларов а продавать будут в 10 раз дороже плюс пампушки по доллару за штуку.
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это мы замечаем приезжая туда...
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