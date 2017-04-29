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Все про:КНДР (191) НАТО (5399) Столтенберг (422)

 НАТО не будет вмешиваться в конфликт США и КНДР, - Столтенберг

Глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг обвинил Пхеньян в дестабилизации всего региона и осудил непрекращающиеся нарушения резолюций ООН.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

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"На прошлой неделе я провел много часов в Белом доме и могу заверить, что там не было никаких дискуссий о роли НАТО в противостоянии с Северной Кореей", - заявил он в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag.

Одновременно глава Североатлантического альянса обвинил власти в Пхеньяне в дестабилизации всего региона и осудил "явные и непрекращающиеся нарушения резолюций ООН", совершаемые режимом северокорейского диктатора Ким Чен Ына.

Противостояние США и КНДР обострилось после прихода к власти Дональда Трампа. Новый глава Белого дома заявил, что будет реагировать на ядерную программу Северной Кореи более жестко, чем его предшественник Барак Обама. К берегам Корейского полуострова США направили флотилию боевых кораблей, в том числе авианосец и подлодку, оснащенную крылатыми ракетами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КНДР не откажется от ядерного оружия при наличии угрозы безопасности для страны, - МИД РФ

Вашингтон стремится к стабилизации обстановки на Корейском полуострове и его мирной денуклеаризации. При этом в администрации Трампа подчеркивают, что не отказываются от всего арсенала средств, в том числе и дипломатических, для обеспечения этих процессов. "Мы все еще открыты для переговоров, направленных на достижение данной цели. Тем не менее мы, как и прежде, готовы защитить себя и своих союзников", - указывается, в частности, в совместном заявлении министра обороны США Джеймса Мэттиса и главы Национальной разведки Дэна Коутса, распространенного 26 апреля.
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Коли США хоче когось покарати, йому допомога НАТО не потрібна, воно і без НАТО будь-якого диктатора в кут поставить.
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НАТО обісцялись, навіщо такий військовий блок який боїться воювати? Нам сциклива НАТА не потрібна.
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а если поискать твои другие посты о НАТО Игорёша...?НАТО не будет вмешиваться в конфликт США и КНДР, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 2060
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Если ната тебя обоссала так обтекай молча и просыхай .
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НАТО не будет вмешиваться в конфликт США и КНДР, но мы на стрёме постоим - Столтенберг
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НАТО- не так важно. Главное, чтобы все они не разозлили "Ашот-7")...
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Простыми словами говоря - Трамп , если уже твой флот там , так и прихлопни их своими силами , а остальному НАТО нет смысла и необходимости туда переться . Здесь в Европе тоже есть один нагло/тупой на всю рожу за кого надо присмотреть и ближнем востоке его кориш обнаглевший чудит . Так что , Трамп , быстрее успокой того и быстренько в сторону Европы .
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І чому вас так коробить? Все шукаєте якісь порівняння свого власного життя. Адже у триколірних російських цапів завжди був цап ватажок, котрий сидiв спочатку в Зимовому Палаці, а потім в кремлі. Не потрібно кивати на інших, коли в вашому хліві царюють тварини.
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Ну в Европе как то непринято , в отличии от некотрых ну ооччень вольных стран , на пример развешивать портреты своих вождей стада в каждом кабинете чиновников . Так что продолжай молится на своего самца , раз уж такой у Тебя есть и будет , неотвлекайся тут .
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да... на фоне того что ваш разведывательный корабль бараны забодали - это смотрится...
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CША благодарно за это НАТО,что оно не покарает Америку за пару тумаков и подзатыльник,которые получит КНДР.
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Понятное дело ссыкуны никогда не за кого не впишутся
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Я так понял, што "конфликт" (а более правильно сказать - избиение укоглазого корейского Апанаса) дело уже решённое, не ???
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по классике жанра - да...
а если взять и умножить это на Трампа - то неизбежно...
если этого не будет, то я Трампа не пойму - зачем тогда нужно было это затевать...?
ну в общем что-то да и произойдёт...
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Ну по уставу, НАТО может вмешаться в случае нападения КНДР на США, а не наоборот. Хотя кто это соблюдает? Англия: "Мы не можем отказать, если США попросит"))) Это про Сирию.
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Толья..., а как ваш Ын красиво так подставил вас и Китай...?
США теперь законно поставили в Южной Корее свои ПРО, может и в Японии поставили или поставят...\МногоХодовОчка вашего Фуйла...\
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Это естественно,вся военная мощь НАТО состоит практически из Армии США.
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Как обычно......заголовок и текст по разные стороны смысла.
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не... ну почему...?
я так понял, из заголовка статьи, что НАТО не "вмажет" всей своей силой по США, если состоится вооружённый конфликт между США и КНДР...\ну где-то так...\
)))
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А кто его будет спрашивать, скажет Трамп фас и вперед
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В политике главное сделать заявление. что бы ослабить внимание к себе или его увеличить. заявление НАТО в данном случае ни о чем. так как Штаты сами способны разобраться с собакоедами. современная армия США даже не будет проводить наземную операцию, так как там есть свое НАТО юж. Корея и Япония. и все вопросы уже решены. Американцы уничтожат все с воздуха, все, что можно уничтожить с него.
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Достойнее для НАТО было бы заявить - оставаясь союзниками - поддержим США в конфликте с Сев. Кореей всеми силами и средствами - которые только потребуются. Практичнски одно и то же, но звучит хотя бы по-мужски.
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От меня ускальзывает смысл существования "НАТО" и их сотрудничества с США...
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А когда эти ссыкуны вообще в что-то вмешивались без поддержки Америки,от них только и слышно то обеспокоенность то озабоченность
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Ну и? А какой смысл? США это основа НАТО, какие-то локальные проблемы американцы способны решать сами. Тем более, что Европа далеко от КНДР, нет смысла переть туда всю технику и людей, если у американцев рядом базы в Японии и океане + Южная Корея в помощь. США легко подавят любое возможное сопротивление на данном небольшом участке.
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Этого кымчуныра давно бы уже размазали по стенке, если бы не ведро ядерных помоев, которым он грозится из-за стен своего концлагеря. Поэтому нужно аккуратно.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНАТО не будет вмешиваться в конфликт США и КНДР, - Столтенберг
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