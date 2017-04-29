 НАТО не будет вмешиваться в конфликт США и КНДР, - Столтенберг

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.
"На прошлой неделе я провел много часов в Белом доме и могу заверить, что там не было никаких дискуссий о роли НАТО в противостоянии с Северной Кореей", - заявил он в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag.
Одновременно глава Североатлантического альянса обвинил власти в Пхеньяне в дестабилизации всего региона и осудил "явные и непрекращающиеся нарушения резолюций ООН", совершаемые режимом северокорейского диктатора Ким Чен Ына.
Противостояние США и КНДР обострилось после прихода к власти Дональда Трампа. Новый глава Белого дома заявил, что будет реагировать на ядерную программу Северной Кореи более жестко, чем его предшественник Барак Обама. К берегам Корейского полуострова США направили флотилию боевых кораблей, в том числе авианосец и подлодку, оснащенную крылатыми ракетами.
Вашингтон стремится к стабилизации обстановки на Корейском полуострове и его мирной денуклеаризации. При этом в администрации Трампа подчеркивают, что не отказываются от всего арсенала средств, в том числе и дипломатических, для обеспечения этих процессов. "Мы все еще открыты для переговоров, направленных на достижение данной цели. Тем не менее мы, как и прежде, готовы защитить себя и своих союзников", - указывается, в частности, в совместном заявлении министра обороны США Джеймса Мэттиса и главы Национальной разведки Дэна Коутса, распространенного 26 апреля.
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а если взять и умножить это на Трампа - то неизбежно...
если этого не будет, то я Трампа не пойму - зачем тогда нужно было это затевать...?
ну в общем что-то да и произойдёт...
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США теперь законно поставили в Южной Корее свои ПРО, может и в Японии поставили или поставят...\МногоХодовОчка вашего Фуйла...\
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я так понял, из заголовка статьи, что НАТО не "вмажет" всей своей силой по США, если состоится вооружённый конфликт между США и КНДР...\ну где-то так...\
)))
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