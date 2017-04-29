 На Рождество Яценюк пытал и убивал российских солдат в Грозном, - следком РФ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Газете.Ru" сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По ее словам, у ведомства "есть доказательства участия экс-премьера Украины Арсения Яценюка" в двух вооруженных столкновениях: 31 декабря 1994 года на площади Минутка в Грозном и в феврале 1995 года.
Следователи также отметили, что Яценюка обвиняют в пытках и расстрелах пленных российских военнослужащих в Октябрьском районе Грозного 7 января 1995 года.
"Яценюк был объявлен в международный розыск", - добавила Петренко. Она подчеркнула, что СК РФ направил материалы по делу в Интерпол.
Ранее Генпрокуратура России подтвердила, что в Интерпол были направлены материалы для розыска Яценюка.
Позже глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что Интерпол отказал в ходатайстве РФ об аресте Яценюка.
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У хуйло была собака, он её любил. Она съела пол-кацапа - он её убил, закопал и на могиле написал...
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Если только не забздит (изв).
И завещание пусть нотариально заверит.
)))
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Шо ХА-ХА?
Он только с виду рохля!
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Но ведь большинство наших русских абсолютно адекватные люди и патриоты. Может там эксперимент какой проводят или шаманы какие-нибудь поработали, или бояра результат дала, пельдеца объелись? Так они давно такие. От же угораздило жить рядом...
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Яценюк ответил на "чеченский след"
9 сентября 2015, 16:21
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк не участвовал в боевых действиях против российских войск в Чечне в 1995 году, рассказал Би-би-си бригадный генерал Республики Ичкерия Ахмед Закаев.
"Я помню, допустим, Сашу Билого (имеется в виду воевавший в Чечне Александр Музычко, он же Сашко Билый) и других, которых мы даже представляли в своё время к государственной награде после окончания войны, в принципе, это была небольшая группа из украинцев ... и они нам все были знакомы, поэтому у меня никаких сомнений в том, что его там не было, конечно, нет", - сказал Закаев в интервью Би-би-си.http://korrespondent.net/world/worldabus/3561304-chechenskyi-heneral-oproverh-uchastye-yatsenuika-v-voine
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Ну, Сеня звірюга. І садист відморожений. А ви всі =кролик-кролик= ...
Аж на Різдво не міг вгомонитися ... Москалі, можете ще дописати: =здійснював ритуальні вбивства= ... Ніхто вже не здивується, але хоч посміємось знов.
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это может месть какая то бывшему премьеру?
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Яценюк ЕДИНСТВЕННЫЙ премьер-министр Украины который назвал угольную отрасль Украины "коррупционным прикрытием ограбления украинского бюджета" И этого ему тоже не простили...
Уже свои.. И это факты. Все остальное визги бездарей типа Тимошенки и Порошенки со Рашкой в компании.
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Кровавый пастор,и безстрашные Зорян и Шкиряк,а ними и Нестор,а теперь ,уже без всяких сомнений,садист Кролик.
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распинал?
если нет - не кроль.
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