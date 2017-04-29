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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Чечня (537) Яценюк (8410) Следком РФ (158)

 На Рождество Яценюк пытал и убивал российских солдат в Грозном, - следком РФ

рф следком

В Следственном комитете Российской Федерации заявляют о наличии доказательств участия экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка в расстрелах российских военных в Чечне в 1995 году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Газете.Ru" сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, у ведомства "есть доказательства участия экс-премьера Украины Арсения Яценюка" в двух вооруженных столкновениях: 31 декабря 1994 года на площади Минутка в Грозном и в феврале 1995 года.

Следователи также отметили, что Яценюка обвиняют в пытках и расстрелах пленных российских военнослужащих в Октябрьском районе Грозного 7 января 1995 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это обвинение является очевидно абсурдным", - Гройсман о решении РФ об аресте Яценюка "за зверства в Чечне"

"Яценюк был объявлен в международный розыск", - добавила Петренко. Она подчеркнула, что СК РФ направил материалы по делу в Интерпол.

Ранее Генпрокуратура России подтвердила, что в Интерпол были направлены материалы для розыска Яценюка.

Позже глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что Интерпол отказал в ходатайстве РФ об аресте Яценюка.
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Да, да, ПЫТАЛ и УБИВАЛ, и на могиле написал:
У хуйло была собака, он её любил. Она съела пол-кацапа - он её убил, закопал и на могиле написал...
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
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А давайте обменяем Яценюка на наших пленных.
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А может пригласить следователя к нам? Приедет, допросит.
Если только не забздит (изв).
И завещание пусть нотариально заверит.
)))
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следователям Рашки не нужны допросы, они фэйк склепали рады, а доказательства они и сами нарисовать могут.
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Если для них Яценюк рэмбо . то кто ж тогда для них Вирастюк? .
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Пусть ещё проверят, что он в мезозой делал, вдруг тоже динозавров геноцидил и измывался...
Шо ХА-ХА?
Он только с виду рохля!
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всё просто, у Яценюка есть брат-близнец... тайный брат, психопат, убийца, которого держали в секретной клинике... В 1991 еще сбежал он в Чечню, там творил свои кровавые дела... Погиб в 1996, точнее исчез после одного из боёв... больше о нём никто не слышал... ходят байки, что сейчас но в Сирии... Ракку обороняет...
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Вам бы романы писать. Давайте на эту тему страниц 300 напишите.
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Его звали- Ашот. Псевдо-Овца. Все сходитсья
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Хотел обозвать кацапов свиньями по этому поводу, но зачем обзывать милых хрюшек. Долбонутые на всю голову лишнехромосомные дебилы, ..бнувшиеся головами об скрепы из замерзших фекалий при быстром вставании с колен. Они вообще люди?
Но ведь большинство наших русских абсолютно адекватные люди и патриоты. Может там эксперимент какой проводят или шаманы какие-нибудь поработали, или бояра результат дала, пельдеца объелись? Так они давно такие. От же угораздило жить рядом...
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Я вважаю, що українці, звичайно, більше мають відношення до населення Русі, ніж мордовотатари, вірніше вони взагалі не мають ніякого відношення, але внаслідок історичних метаморфоз сталося те, що сталося. І національності ще ніхто не скасовував і є "наші росіяни". І дуже багато їх героїчно воює на Сході, є волонтерами і лікарями.
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Кацапам нужно еще к кролику дописать,что парашенко с гройсманом умышленно учинили обвал шахты.Когда работали шахтерами в расии. Все просто искрит логикой и наблюдениями людей за этой нацией в течении многих веков.
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так Раша рекламирует Сеню, перед будущими выборами
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А после того как убивал еще и насиловал их! Какой он брутал этот Сеня..)
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Ну, вот и открыта тайна - Яценюк заставил рф подписать позорный Хасавьюртовский договор. А, как вы думали - матёрый кроль...
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пиарят яйценюха. видимо, много для рахи сделал. как минимум, обокрал и вогнал в нищету свой народ. помогает кацапам в гибридной войне против Украины....
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Не иначе как делают кровавого Арсения, т.е. кацапы накручивают Кролику рейтинг. С чего бы это?
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Блдь, это уже давно не смешно - из хомяка лепят чикотилу! Дайте кролику в руки нож - и он пустит жижу! Мазните по морде кровью - и придется хором откачивать! Выстрелите над ухом - и станет заикой навсегда! Яценюк за подобный пиар денег должен немеряно! Постыдно такому чмошнику устраивать такую рекламу.
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Кролик он везде кролик. Тока голосовать я за него не буду.
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премьер-министра на войне Ахмед Закаев не видел Яценюка на чеченской войне.

ПО ТЕМЕ

Яценюк ответил на "чеченский след"
9 сентября 2015, 16:21
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк не участвовал в боевых действиях против российских войск в Чечне в 1995 году, рассказал Би-би-си бригадный генерал Республики Ичкерия Ахмед Закаев.
"Я помню, допустим, Сашу Билого (имеется в виду воевавший в Чечне Александр Музычко, он же Сашко Билый) и других, которых мы даже представляли в своё время к государственной награде после окончания войны, в принципе, это была небольшая группа из украинцев ... и они нам все были знакомы, поэтому у меня никаких сомнений в том, что его там не было, конечно, нет", - сказал Закаев в интервью Би-би-си.http://korrespondent.net/world/worldabus/3561304-chechenskyi-heneral-oproverh-uchastye-yatsenuika-v-voine
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Примерно как Кадыров. Тот ведь первого русского зарезал в 14 лет о чем гговорит с гордостью.
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Це про Баригу поки мовчать. Мабуть бояться чипати. Той - штемпеля ніде ставити, зарізяка...
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По ходу Яйценюк забашлял рассийским следакам для пиара .по другому не назовЁшь .
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Да какой пиар, Кадыров вообще гордится что русского зарезал в 14 лет.
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Такой фразы кадырова нигде нету . Сколько искал , так и не нашёл .
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А ты поищи получше. Да и вообще, его пахан Ахмад Кадыров, также воевал против росиянской хунты. И даже награжден. Скольких русских он убил?
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С каждым разом всё веселее и веселее) Теперь вот прям зверствовал на рождество)) Они что газ там свой нюхают или уже совсем не дружат с головой) И кто только в такое верит
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Ну, Сеня звірюга. І садист відморожений. А ви всі =кролик-кролик= ...

Аж на Різдво не міг вгомонитися ... Москалі, можете ще дописати: =здійснював ритуальні вбивства= ... Ніхто вже не здивується, але хоч посміємось знов.
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Сеня убил 30-ть узких,20-ть толстых,10-ть квадратных и одного фиолетового.Так почему Он не 30-ти кратный герой России?
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Такими тупорилими витівками росіяни самі себе дискредитують в очах цілого світу. Тупо справи шиють, як в сталінські часи
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Правильно Невзоров говорил, что они там, в Кремле, живут среди "фиолетовых говорящих грибов".
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Нация недалеких людей, если они в такое верят) Кремль решил всех немного повеселить или
это может месть какая то бывшему премьеру?
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Нет для России человека более ненавистного чем Яценюк. Единственный премьер-министр Украины который ударил Россию не по голове, не в спину, и даже не ниже. Он ударил ее в самое больное место - по карману. Отказавшись покупать российский газ он не просто лишил Россию 5,6 млрд. баксов прибыли, он вырвал у нее один из рычагов давления на Украину. Такое не прощают...

Яценюк ЕДИНСТВЕННЫЙ премьер-министр Украины который назвал угольную отрасль Украины "коррупционным прикрытием ограбления украинского бюджета" И этого ему тоже не простили...
Уже свои.. И это факты. Все остальное визги бездарей типа Тимошенки и Порошенки со Рашкой в компании.
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Теперь понятно откуда ноги ростут и откуда такая не любовь к бывшему премьеру) Я думаю отказавшись от российского газа, Украина хорошенько так подпортила все планы рашистам)
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Кто ж вас,украинцы,будет любить?Кого только у вас во власти нет? И
Кровавый пастор,и безстрашные Зорян и Шкиряк,а ними и Нестор,а теперь ,уже без всяких сомнений,садист Кролик.
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А ведь правда,что именно Яценюк блокировал поставки газа с рашки,рыги ,йулька и порох ему это не простили.Гройсман никогда это не сделал бы
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Запалені мізки російської пропаганди видали нову "сенсацію". Все-таки санкції добряче їм кисень перекрили!
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Жаль, что это всего навсего фейк, а то бы бывшего премьера можно было бы делать героем Украины) Россия просто высмеивает себя во всем мире.
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Прям на Рождество, ну как же так можно))) Ещё раз убеждаюсь, что россиян нужно просто изолировать от всего цивилизованного мира, что бы они больше никому не вредили)
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Это понятно, что кулявлоб никого не убивал в Чечне. Кишка тонка у него для этого. Ограбить народ , придумав хитрую махинацию - это он запросто может. Похоже и насчет этой ерунды парашенской хитрый ход Сеньки кулевлобного. Кому -то смех, а Сенька таким способом пытается поднять упавший до плинтуса свой рейтинг. Не хочется только бегать вокруг да около Кабмина, хочется где-то еще посидеть и приумножить свои миллиарды, денег много не бывает...
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Серед кого йому рейтинг так піднімають ,серед чеченців ?
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а кацапы верят, что Кролик убивал их соплеменников. Такие комменты внизу убийственные...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа Рождество Яценюк пытал и убивал российских солдат в Грозном, - следком РФ
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