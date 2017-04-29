 Боевики "ДНР" готовятся разгонять акции протеста, - разведка

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице в Facebook пресс-службы Главного управления разведки Минобороны.
"Российско-террористические войска продолжают ротационные мероприятия вблизи линии разграничения, интенсифицируют проведение военных учений, а также осуществляют мобилизационную кампанию. В то же время главными задачами всех мероприятий по усилению боевой готовности т.н. "полиции", "внутренних войск" и отрядов специального назначения "МВД ДНР" является подготовка к подавлению возможных протестов населения", - говорится в сообщении.
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