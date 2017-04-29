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 Политика Украины
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 Боевики "ДНР" готовятся разгонять акции протеста, - разведка

Боевики террористической организации "ДНР" готовятся к подавлению возможных акций протеста гражданского населения на оккупированных территориях Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице в Facebook пресс-службы Главного управления разведки Минобороны.

"Российско-террористические войска продолжают ротационные мероприятия вблизи линии разграничения, интенсифицируют проведение военных учений, а также осуществляют мобилизационную кампанию. В то же время главными задачами всех мероприятий по усилению боевой готовности т.н. "полиции", "внутренних войск" и отрядов специального назначения "МВД ДНР" является подготовка к подавлению возможных протестов населения", - говорится в сообщении.

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"Надоел". По всей России протестуют против Путина, есть задержанные, опубликованы фото и видео http://glavred.info/mir/nadoel-po-vsey-rossii-protestuyut-protiv-putina-est-zaderzhannye-opublikovany-foto-i-video-432928.html
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"Надоел". Прямая трансляция акции "Открытой России" в Москве https://www.youtube.com/watch?v=JMHIx74862M
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Видим что просрали , все флаги подряд цепляешь а кокошник все равно торчит .
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то собирали акции протеста, то разгоняют - безработными не будут никогда.
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Russische schweine - самое популярное название русских во вторую мировую)
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Да знаю конечно , бывших русских , ныне чеченских , но вы заходите почаще . Являетесь хорошим примером обратной эволюции при попытке слепить этнос с разных племен при помощи телевизора .
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Не хотел уточнять, но справедливости ради придется. Первое фраза которая приходит на ум это "rusish Schwein". И заметь - это отнюдь не украинцы придумали
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Боевики - шобло отпетых наркоманов,алкоголиков и зеков.
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А там вообще население осталось? Почти 3 млн переехало в неоккупированную часть Украины, около 1 млн - в Рашу.
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Вот кто этот бред собачий пишет ? Какие нахрен акции ? На акции что в дыре ,что в Украине ходят бюджетники под страхом увольнения. Других акций не бывает.Люди слишком забитые,чтобы показывать свое волеизъявление. Сам народ никогда не пойдет.Без лидера.Какие нахер лидеры в дыре ? А в Украине? Даже на Цензоре на одного нормального приходится по десять блох кусающих за парашенко.Глупости все это,про акции.
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А их кто то спрашивал, где они хотят жить? Так что все логично.
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Зайнашев ? А с раннего Геббельса ничего нет ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБоевики "ДНР" готовятся разгонять акции протеста, - разведка
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