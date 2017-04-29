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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Институт нацпамяти (106) кладбище (186) памятник (2097) Польша (3804)

 Памятник УПА в Грушовичах могут восстановить после исследований археологов

Могила воинов УПА может быть упорядочена на кладбище в Грушовичах после проведения соответствующих археологических исследований и подтверждения, что в этом месте на самом деле есть останки украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в официальном заявлении Института национальной памяти Польши (ИНН).

"Польская сторона неоднократно подчеркивала в корреспонденции с украинскими партнерами, что существующий от 1994 года объект на кладбище в Грушовичах нужно разобрать, чтобы провести археологические исследования, которые имеют целью подтвердить наличие человеческих останков под памятником, а могила могла бы быть упорядочена Межведомственной комиссией (Украины - ред.) в сотрудничестве с польской стороной и подлежала бы юридической защите со стороны польского государства. Мы и впредь поддерживаем свою позицию в этом вопросе и готовы помочь украинской стороне", - говорится в заявлении ИНПП.

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В то же время польская сторона "с удивлением" восприняла информацию Украинского института национальной памяти, что в ответ на демонтаж памятника в Грушовичах украинская сторона приостановит процесс легализации польских мемориальных объектов на территории Украины и предоставление разрешений на проведение работ по поиску захоронений и упорядочению польских мест памяти в Украине.

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Цинизм у пшеков зашкаливает. Нужно было рушить этот памятник именно перед годовщиной "Вислы".
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Надо бы ещё чего-нибудь такое в ВР принять типа признания операции "Висла" геноцидом... Памятник УПА в Грушовичах могут восстановить после исследований археологов - Цензор.НЕТ 1944 Тады буИт стереоэффект: канонада пуканов с востока в одно ухо, с запада - в другое...
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Риторика уже не та)) Кто там кричал, что Вятрович не прав и на кого-то там работает?
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И шо самое итересное, кацапы по своим "новым" законам могут посадить в ГУЛАГ на 10 лет любого человека, который разрушит памятник любому сталинскому прихлебателю и посадить на 3,5 лет в кацапский сибирский ГУЛАГ любого, кто в Кацапии лайкнёт в Инете, что "путин Хуйло".
А наше украинское "законодавство" за разрушение памятников Героям украины могут только пальчиков пожурить и то тогда, когда на ответственных ментов наезжает громада.
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Украине нужно научиться отвечать жестко и адекватно, а то на голову вылезут и ножки свесят.
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Сначала признали столкновеня на Волыне геноцидом, а мы о "Висле" не должны подымать вопрос, теперь разрушили наш памятник , но удивлены решением Украинского института национальной памяти. В общем, подставляй вторую щеку, а то мы обидемся... А теперь и проезд русским волкам разрешили.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПамятник УПА в Грушовичах могут восстановить после исследований археологов
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