 Памятник УПА в Грушовичах могут восстановить после исследований археологов

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в официальном заявлении Института национальной памяти Польши (ИНН).

"Польская сторона неоднократно подчеркивала в корреспонденции с украинскими партнерами, что существующий от 1994 года объект на кладбище в Грушовичах нужно разобрать, чтобы провести археологические исследования, которые имеют целью подтвердить наличие человеческих останков под памятником, а могила могла бы быть упорядочена Межведомственной комиссией (Украины - ред.) в сотрудничестве с польской стороной и подлежала бы юридической защите со стороны польского государства. Мы и впредь поддерживаем свою позицию в этом вопросе и готовы помочь украинской стороне", - говорится в заявлении ИНПП.

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В то же время польская сторона "с удивлением" восприняла информацию Украинского института национальной памяти, что в ответ на демонтаж памятника в Грушовичах украинская сторона приостановит процесс легализации польских мемориальных объектов на территории Украины и предоставление разрешений на проведение работ по поиску захоронений и упорядочению польских мест памяти в Украине.