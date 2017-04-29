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 Политика Украины
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Все про:ВМС (520) Одесса (5527) провокация (1158)

 Украинские ВМС будут адекватно реагировать на провокации относительно военных объектов или военнослужащих 2 мая, - заявление

Командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины призывает граждан не поддаваться на возможные провокации в связи с годовщиной трагедии в Одессе 2 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении командования ВМС, обнародованном на странице в Facebook в субботу.

"Командование ВМС ВСУ обращает внимание граждан на то, что в случае каких-либо попыток провокаций, неадекватных действий со стороны деструктивных элементов относительно военных объектов или военнослужащих, должностные лица гарнизонов, военных частей, дежурных служб, патруля и нарядов будут принимать соответствующие меры противодействия, предусмотренные действующими нормативно-правовыми актами Украины, в том числе, в случае необходимости, с применением оружия", - сказано в обращении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВД просит патриотов не реагировать на провоцирование столкновений 2 мая в Одессе

Командование ВМС просит местные органы власти, граждан быть бдительными, не "вестись" на провокации российский спецслужб, сохранять спокойствие, а при обнаружении подозрительных лиц в местах дислокации военных объектов немедленно сообщить военному командованию и правоохранителям.

"Выражаем надежду на победу здравого смысла и понимания со стороны граждан. Давайте помнить, что против нашей страны уже четвертый год ведется гибридная война, что мы живем и действуем в условиях особого периода, в условиях проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях. Ваши жизнь и здоровье - это одна из главных ценностей. Не подвергайте себя опасности!", - сказано в обращении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В этом году пророссийские силы в Украине будут пытаться использовать 9 мая для реванша, - Вятрович. ВИДЕО
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В Крыму уже ждали адекватных действий от военных,так и флот просрали и Крым,но главное на провокации не поддались.
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Чувствую за майские праздники для сикель тв кацапам будет поводов предостаточно для картинки как фашисты зверствуют
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Как же хочется увидеть гриб над Москвой!
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Что происходит,что все на ушах стоят и как на меня с дрожью в голосе?Вы силовики,или насос от велосипеда?
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Вы НКВД или насос от велосипеда? - с дрожью в голосе вопрошал Полиграф Шариков...
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Иди лесом кАзлорылое,Швондер обосцЯнный ты наш,а сунетесь,отгребёте по полной,а теперь скули и вой дальше
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НКВД у тя в рассеи.... хотяяя тя не тронут.... ты на работе...
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Якщо , якісь "провокації" все ж таки будуть - отже СБУ і ГРУ , не діяли на випередження і до цього часу , не справляються зі своїми завданнями ...
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одеситы...патриоты...братья...мужыки)
у кого есть короткоствол...берите и прогуливайтесь мимо!
Если вата не вкурила после шашлыка...МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ!!!)
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Макрон отказал российским пропагандистам в присутствии на своих предвыборных мероприятиях

Кандидат в президенты Франции Эмманюэль Макрон исключает возможность присутствия журналистов российских государственных СМИ Russia Today (RT) и Sputnik на своих предвыборных мероприятиях.

Об этом в пятницу, 28 апреля, заявил представитель штаба лидера независимого движения «Вперед!», передает DW.
По его словам, причина данного решения заключается в том, что финансируемые Кремлем телеканал и новостное агентство распространяют «лживую информацию» о кандидате и ставят своей целью подорвать его позиции в преддверии второго тура президентских выборов, запланированного на 7 мая.
RT, Sputnik и видеоагентство Ruptly, входящее в состав телевизионной компании Russia Today и базирующееся в Берлине, еще 23 апреля - в день проведения первого тура голосования во Франции - сообщили, что им отказано в аккредитации предвыборным штабом Эммануэля Макрона. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 27 апреля назвала позицию французской стороны «вопиющей». По ее мнению, речь идет о «целенаправленной и неприкрытой дискриминации российских СМИ».
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Ситуація у зоні бойових дій на сході України загострилася на всіх напрямках одразу - бойовики відновили регулярні обстріли з важкого озброєння і вдень, і вночі.
Про це під час прес-брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Андрій Лисенко.
"На Луганському напрямку бойовики здійснили 19 обстрілів, із них 9 - із важкого озброєння. Найскладніша ситуація - під Попасною. Під ворожий вогонь з мінометів і 122-мм ствольної артилерії потрапила практично кожна наша передова позиція. Бойовики активізувалися після заходу сонця. Найпотужніші обстріли сталися у Новозванівці: за 35 хвилин по наших позиціях було випущено близько 50 снарядів", - розповів він.
За словами Лисенка, на ділянці Нижнє - Новотошківське - Оріхове, що прилягає до Бахмутської траси, сталася серія мінометних обстрілів, під час яких бойовики випустили більше 20 мін. У Новоайдарському районі бойовики здійснили декілька обстрілів вранці і у другій половині дня. У Станично-Луганському районі було відносно спокійно, лише увечері бойовики двічі відкривали вогонь із легкого озброєння у Станиці Луганській і Валуйському.
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2219967-sili-ato-zaznali-najvazcih-vtrat-u-krasnogorivci-stab.html
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А пока ВАТА носится с иконами и верещит о скрепах...

Сикорский и Боинг показали концепт нового супервертолета
http://headnews.net/news-ukraine-europe-world/today-news-1976
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Всё-таки решили пойти по пути "Камова".
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Сикорский вертолётчик,остальное ВШЫ вонючие
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ты хоть в курсе сколько их упало на ровном месте? типа ту-154 в Черном море недавно?
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По ходу у командування ВМС і провокації заплановані лише на конкретні дати ...
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1 мая Омериканский праздник отмечать не надо.Профсоюзы совка тупое безмозглое быдло ничего не добилось для рабочего класса за 100 лет .
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Вообщето задача власти вообще не допускать провокации, а не взывать население не реагировать на них.
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в сссре каждый пятый во 2 Мировой пропал без вести,ни в одной стране мира того не было до 1941 года.ужОс...
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Більше того, всіх загиблих солдат РККА в 1939 та 1940 році, коли шла окупація Польщі,Карелії,Литви,Латвіх,Естонії, взагалі не контролювали і не ховали. Родинам нічого так і не казали. Тактика іхтамнєт вже тоді працювала. А велику кількість солдат під час зимньої війни, які були в полоні у Фінляндії в 1939-1940 році взалі вивозили на типу огляд и лікування. Але про них потім нічого ніхто не чув.
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Я вже давно на ці травневі типу святаза місто їду з родиною, відпочити аби не бачити цих шабашів та бійок. Що за люди, спаскудять вихідні всім хто захоче погуляти містом. А гуляти будуть з маленькими дітьми. Погоад прекрасна. Буде то Одеса, Київ, Харків чи інші міста. Треба просто одразу жортско пакувтаи ватне бидло. І тримати їз там 15 діб. Посидять, свята пройдуть як раз.
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Адекватно нужно действовать всегда , а не по праздникам.
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"...мы живем и действуем в условиях особого периода, в условиях проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях..."

За три года в головах командования ВМС ничего не изменилось.
Для них до сих пор нет нападения агрессора на Украину, нет войны против Украины.
И боятся они, прежде всего, граждан Украины к которым и обращаюится, придупреждая о применении оружия.
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Вместо того чтобы ввести например Азов в Одессу и объявить мобилизацию всех патриотических сил в Одессе и по стране, эта чмошная власть призывает патриотов не провоцировать вату и грозятся арестовывать патриотов мешающим ватному шабашу. Эти ублюдочные импотенты так ничего и не поняли за 3 года войны - вата понимает только силу и достаточно в силовой манере жестко разогнать пару ватных митингов в Одессе, а организаторов арестовать (под любым предлогом, например очень любимая формулировка мусоров - нанесение телесных повреждений представителю правоохранительных органов) и все это очень быстро прекратится. А так вата чувствует слабость и нерешительность (хотя будем называть вещи своими именами, власть им откровенно подыгрывает с целью выведения во второй тур шоколадки и рыга) шоколадно-армянской банды и наглеет с каждым разом все больше и больше.
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Во избежание провокаций ВМС может выйти в море. Как вариант.
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Как вариант, тебе можно и по и....алу надавать.
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В этот деньт в караулы ставить только "фронтовиков". У тех рука не дрогнет ...как у десантников в 2014. Ещё сотня "ватников" к тем, кто "бузил" на Куликовом поле три года назад не помешает. Для "ваты" нужна прививка.
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из дневника Анастаса Ивановича Микояна,министра торговли ссср во время войны.
Сейчас легко говорить что 20 миллиардная военная помощь по Лэнд-Лизу от США и Великобритании ничего не значила для победы.Но осенью 1941 года эта помощь была на вес золота,мы потеряли почти 70% промышленности и сельского хозяйства,и если бы не Лэнд Лиз,и не оружие,продовольствие,медикаменты,порох,автомашины,танки и самолёты,тёплая одежда,еще неизвестно чем бы всё закончилось...
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Не мучайтесь в раздумьях
Если украинские ВМС сказали, они сделает вам 1-е мая.
Единственное, что я скажу украинским ВМС, подумавши:
чо ж вы в Крыму, суки, прое#али нашу подводную лодку "Запоріжжя"?
Это был один из немногих кораблей, который путиноиды не вернули Украине.
Вы, украинские ВМС, знаете, сколько бабла было потрачено на эту лодку - на ее ремонт? А вы знаете, сколько продуктов, сколько подарков, сколько души своей отвезли запорожцы на эту лодку?
Нет, вы, суки, этого не знаете. Если бы знали, вы бы не сдали подлодку врагу.
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боюсь она повторит подвиг Курска...,ибо чужое никогда не служит мудакам кремлевским...
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Адекватно реагировать - это стоять под огнем и не отвечать,избегая провакаций ?
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Російські ЗМІ - український "танк привид"

На одному з джерел в інтернеті з'явилось відео, на якому невідомий сепаратист розповідає про суперновий український "танк-привид". ВІДЕО https://www.youtube.com/watch?v=atp5_sk8Gdc
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Сейчас на РАБссии МАЙДАН,арестовывают всех подряд..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинские ВМС будут адекватно реагировать на провокации относительно военных объектов или военнослужащих 2 мая, - заявление
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