 Украинские ВМС будут адекватно реагировать на провокации относительно военных объектов или военнослужащих 2 мая, - заявление

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении командования ВМС, обнародованном на странице в Facebook в субботу.
"Командование ВМС ВСУ обращает внимание граждан на то, что в случае каких-либо попыток провокаций, неадекватных действий со стороны деструктивных элементов относительно военных объектов или военнослужащих, должностные лица гарнизонов, военных частей, дежурных служб, патруля и нарядов будут принимать соответствующие меры противодействия, предусмотренные действующими нормативно-правовыми актами Украины, в том числе, в случае необходимости, с применением оружия", - сказано в обращении.
Командование ВМС просит местные органы власти, граждан быть бдительными, не "вестись" на провокации российский спецслужб, сохранять спокойствие, а при обнаружении подозрительных лиц в местах дислокации военных объектов немедленно сообщить военному командованию и правоохранителям.
"Выражаем надежду на победу здравого смысла и понимания со стороны граждан. Давайте помнить, что против нашей страны уже четвертый год ведется гибридная война, что мы живем и действуем в условиях особого периода, в условиях проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях. Ваши жизнь и здоровье - это одна из главных ценностей. Не подвергайте себя опасности!", - сказано в обращении.
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у кого есть короткоствол...берите и прогуливайтесь мимо!
Если вата не вкурила после шашлыка...МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ!!!)
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Кандидат в президенты Франции Эмманюэль Макрон исключает возможность присутствия журналистов российских государственных СМИ Russia Today (RT) и Sputnik на своих предвыборных мероприятиях.
Об этом в пятницу, 28 апреля, заявил представитель штаба лидера независимого движения «Вперед!», передает DW.
По его словам, причина данного решения заключается в том, что финансируемые Кремлем телеканал и новостное агентство распространяют «лживую информацию» о кандидате и ставят своей целью подорвать его позиции в преддверии второго тура президентских выборов, запланированного на 7 мая.
RT, Sputnik и видеоагентство Ruptly, входящее в состав телевизионной компании Russia Today и базирующееся в Берлине, еще 23 апреля - в день проведения первого тура голосования во Франции - сообщили, что им отказано в аккредитации предвыборным штабом Эммануэля Макрона. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 27 апреля назвала позицию французской стороны «вопиющей». По ее мнению, речь идет о «целенаправленной и неприкрытой дискриминации российских СМИ».
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Про це під час прес-брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Андрій Лисенко.
"На Луганському напрямку бойовики здійснили 19 обстрілів, із них 9 - із важкого озброєння. Найскладніша ситуація - під Попасною. Під ворожий вогонь з мінометів і 122-мм ствольної артилерії потрапила практично кожна наша передова позиція. Бойовики активізувалися після заходу сонця. Найпотужніші обстріли сталися у Новозванівці: за 35 хвилин по наших позиціях було випущено близько 50 снарядів", - розповів він.
За словами Лисенка, на ділянці Нижнє - Новотошківське - Оріхове, що прилягає до Бахмутської траси, сталася серія мінометних обстрілів, під час яких бойовики випустили більше 20 мін. У Новоайдарському районі бойовики здійснили декілька обстрілів вранці і у другій половині дня. У Станично-Луганському районі було відносно спокійно, лише увечері бойовики двічі відкривали вогонь із легкого озброєння у Станиці Луганській і Валуйському.
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2219967-sili-ato-zaznali-najvazcih-vtrat-u-krasnogorivci-stab.html
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Сикорский и Боинг показали концепт нового супервертолета
http://headnews.net/news-ukraine-europe-world/today-news-1976
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За три года в головах командования ВМС ничего не изменилось.
Для них до сих пор нет нападения агрессора на Украину, нет войны против Украины.
И боятся они, прежде всего, граждан Украины к которым и обращаюится, придупреждая о применении оружия.
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Сейчас легко говорить что 20 миллиардная военная помощь по Лэнд-Лизу от США и Великобритании ничего не значила для победы.Но осенью 1941 года эта помощь была на вес золота,мы потеряли почти 70% промышленности и сельского хозяйства,и если бы не Лэнд Лиз,и не оружие,продовольствие,медикаменты,порох,автомашины,танки и самолёты,тёплая одежда,еще неизвестно чем бы всё закончилось...
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Если украинские ВМС сказали, они сделает вам 1-е мая.
Единственное, что я скажу украинским ВМС, подумавши:
чо ж вы в Крыму, суки, прое#али нашу подводную лодку "Запоріжжя"?
Это был один из немногих кораблей, который путиноиды не вернули Украине.
Вы, украинские ВМС, знаете, сколько бабла было потрачено на эту лодку - на ее ремонт? А вы знаете, сколько продуктов, сколько подарков, сколько души своей отвезли запорожцы на эту лодку?
Нет, вы, суки, этого не знаете. Если бы знали, вы бы не сдали подлодку врагу.
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На одному з джерел в інтернеті з'явилось відео, на якому невідомий сепаратист розповідає про суперновий український "танк-привид". ВІДЕО https://www.youtube.com/watch?v=atp5_sk8Gdc
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