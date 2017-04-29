 Украинские ВМС будут адекватно реагировать на провокации относительно военных объектов или военнослужащих 2 мая, - заявление

Как передает

, об этом говорится в обращении командования ВМС, обнародованном на странице в

в субботу.

"Командование ВМС ВСУ обращает внимание граждан на то, что в случае каких-либо попыток провокаций, неадекватных действий со стороны деструктивных элементов относительно военных объектов или военнослужащих, должностные лица гарнизонов, военных частей, дежурных служб, патруля и нарядов будут принимать соответствующие меры противодействия, предусмотренные действующими нормативно-правовыми актами Украины, в том числе, в случае необходимости, с применением оружия", - сказано в обращении.

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Командование ВМС просит местные органы власти, граждан быть бдительными, не "вестись" на провокации российский спецслужб, сохранять спокойствие, а при обнаружении подозрительных лиц в местах дислокации военных объектов немедленно сообщить военному командованию и правоохранителям.