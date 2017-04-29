EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Политика Украины
  2155  96
Все про:МВД (8259) Одесса (5527) провокация (1158) Шкиряк (519)

 МВД просит патриотов не реагировать на провоцирование столкновений 2 мая в Одессе

Спецслужбы Российской Федерации будут провоцировать на столкновения украинских патриотов в Одессе 2 мая.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом советник министра МВД Зорян Шкиряк заявил в ходе брифинга.

Он отметил огромную роль патриотических организаций во время событий 2 мая 2014 г. в Одессе, но просит патриотов не устраивать силового противостояния во время грядущей годовщины трагедии: "Прошу проукраинских активистов не предпринимать попытки силового противостояния. Российские спецслужбы именно к этому могут стремиться и специально провоцировать украинских патриотов на такие действия. В случае выявления провокаторов следует обращаться к представителям правоохранительных органов. Правоохранительные органы предпримут все меры для прекращения каких-либо дестабилизирующих действий ", - заявил Шкиряк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На въездах в Одессу установили дополнительные посты полиции, - МВД

"Я абсолютно убежден в том, что в Одессе всё пройдет спокойно, что никаких провокаций мы не допустим… И 2 мая пройдет в рамках действующего законодательства, без каких-либо провокаций", - добавил Шкиряк.

Более того, он обратился к руководителю парламентской фракции "Оппозиционный блок" Юрию Бойко и народному депутату от "Оппоблока" Николаю Скорику с просьбой воздержаться от мероприятий и провокационных действий, которые они якобы пытаются осуществить 2 мая в Одессе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прошу воздержаться от использования коммунистической символики и георгиевских лент 8-9 мая, - Шкиряк
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сурков просто унылое го-но, никакого креатива. Кто так расшатывает!? Я бы приказал одесским ватодепутатам принять закон о переименовании Дерибасовской в Порошенковскую. Через сутки в Одессе было бы что-то типа восстания Спартака!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
когда то так же мвд просило не реагировать на зеленых человечков в крыму
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не вистачить щік - підставляй дупу ... ?
Крим - не піддаватись на провокації
Донбас - не піддаватись на провокації
Одеса - ...?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
если бы Запорожье последовало этому дебильному совету, там бы уже давно такой же донбасс был., а так люди встали пиСды навалили и все ок.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Угу ... щаз-з-з ... Да їм тільки цього і треба - аби для них безкарно минались їх провокації ...
За 3 роки нічому не навчились ? Якщо сєпари вилізуть - на їх провокації піддаватись і мочити сєпарів , а якщо їм будуть захищати мєнти - і мєнтів також !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Крыму тоже не поддавались на провокации, и где тот Крым?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а я хочу чтоб прошло *не спокойно* вата понимает когда ее жгут
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Новая/старая версия всплыла, что поджег был не изнутри и не были отравлены газом аналогичному использованному в Норд-Осте?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так сделайте невозможным правокации. А то прошлый раз их вроде прикрывали, чтоб им было удобней в людей стрелять.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну вони йому були на той час такі самі підлеглі,
як Тимошенко Януковичу на початку 2010 року
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цікаві ці хлопці шкіряк і зорян. Вдумайтесь до чого він нвс закликає. Різна прокомуністична та сепарська шваль буде проводити шабаш. Поліція буде на стороні з "ухмилочкой" спостерігати, а українці повині це спокійно спостерігати. Але чому тут дивуватися барига сепаратюг нагороджує а патріотів за грати. Ні так не буде.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
судя по тому, что ты не за гратамы, патриот из тебя никудышний..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Цiкавi не те слово. Вони (шкіряк і зорян) одну бабу шпiлять!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если МВД сработают против сепаров как надо, то у патриотов и повода не будет "реагировать" на провокации. Если нет - то "дом профсоюзов можно повторить"... Еще и Ашота со скотовозом пригласить поучаствовать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это типа сдать Одессу вате как и Донецк И Луганск, а хер за воротник не, не хотите ?? Малейшие провокации и сразу сезон шашлыков открыт.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так в том то и дело, что петушок зорян намекнул. что мусора вату будут защищать. патриотов паковать. как это было недавно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как ни крути - бесконечно рад за Одессу что отстояла мир у себя и живет в мире, а ведь туда могла прийти чума скоторусского мира...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С наступающим праздником, одесситы. С днем победы города над кацапосвинской мразью.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Второй вариант из мацквы... "Радио свобода" акция "Надоел" - путлер надоел...
https://www.youtube.com/watch?v=JMHIx74862M
 показать весь комментарий
Ответить
 
Якщо влада хоче, щоб небайдужі громадяни не реагували на провокації, не потрібно видавати дозволи на проведення будь-яких мітингів, а якщо ви їх видаєте, то ви самі ці провокації і створюєте.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что г-н Шкиряк подразумевает под словосочетанием "не поддаваться на провокации"? В Крыму это сработало - результат налицо. А вот в Харькове, Николаеве, Мариуполе это уже не сработало. И тоже результат налицо. Так какой же результат желают господа силовики получить в Одессе? Давно пора понять (уже три года идёт война!), что русня и русофилы понимают только язык силы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да влада тупо сприяє сєпарам - невже ще не зрозуміли ?
До речі - на початку квітня , в Одесі , мусора чудово вату захищали і охороняли ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вспомнилось видео,когда-Гиркин построил ментов и объяснил что парадом теперь командует он. И милиционеры стойко и мужественно не поддались на провокацию и стали служить окупантам, СБУшники сдали аеропорт,здали свои помещения с оружием- но молодцы! Герои! Не поддались на провокации.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так ментовня и ждала хуйла, сразу колорадки нацепила.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кстати! Саакашвили ни у кого ничего не просил. Ввел "Азов" и все провокации умерли не начавшись. В "Азове" ребята быстрые! Что МВД мешает повторить успешный опыт?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На будь-які провокації треба якраз реагувати жорстко, у т.ч. і правоохоронним службам! А фрази типу "я абсолютно впевнений", породжені ще М. Горбачовим і чомусь перейняті нашими можновладцями, зовсім недоречні за нинішніх обставин! Ефективність "внушенія" як способу впливу на психіку мислячих людей давно вже наближається до нуля!
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
А патриоты это кто? Активисты, УНА-УНСО, титушки, правосеки, коммунисты, пенсионеры, студенты, кричащие "ганьба", платные демонстранты, или просто гуляющие? Кто из них сильнее любит Украину, или говорит о любви к Украине, или что-то строит для сильной Украины, или просто бьет стекла и поджигает машины? Уточните.
 показать весь комментарий
Ответить
 
я тоже. Но к сожалению тв не передает запах весны и легкого дымка от баобекю в перемешку с запахом горелой щетины руских свиней.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нормальные люди дома сидели. а не поперлись тогда на Куликово Поле искать себе приключений на одно место. И они их нашли.... Через дурну голову комусь горе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
2 мая надо праздновать не как трагедию. А как отпор лугандону. Спасибо всем патриотам которые отстояли тогда. Одессу от новоросии и лугандону. И молчать мы больше не будем. Хватит нам. Киваловых. Трутни. Скориков. И партии рыганов
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А в Одессе - маме уже 2 мая сделали официальным праздником веселья и шашлыка?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Этот клоун Катмандусский проповедует философию терпил.
Если б Израиль "не поддавался на провокации", то и такого государства уже б давно не было.
Да и в новейшей истории Украины есть примеры "неподдавания" и чем это закончилось.
Достали уже хитросделанные немощные терпилы во власти.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вони просто хочуть , й надалі , тримати українців в рабстві і правити вічно !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сегодня попалась на глаза Animal Farm: гений Оруэлл как будто списал с сегодняшней Украины. Свиньи поднялись на две ратыци, одели человеческую одежду, заставили скот пахать за похлебку с ежедневными политинформациями, а недовольных травили специально выдрессированными псами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та хіба ж це вчора відбулося ?
В листопаді буде 100 років , як нами ці свині керують - такий ювілей ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"МВД просит патриотов не реагировать на провоцирование столкновений 2 мая в Одессе"

если полиция сама будет реагировать вовремя на провокации,то патриотам и не понадобится никакого реагирования
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Скільки мєнтів вже покарано за допомогу сєпарам 2-4.05.2014 ?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
То шкіряк звертався до невгамовного патріота ЗорІна, так шо нічого не міняється, другого шашлик по Одеські, 9 дєдодєнь з національним колоритом вибивання вати.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Удар по России: Трамп подписал важный указ в энергетической сфере

Президент США Дональд Трамп подписал указ, отменяющий запрет на добычу нефти и газа на ряде шельфовых месторождений у берегов США.
Об этом сообщает Reuters.
"Сегодня мы освобождаем американскую энергетику, чтобы в будущем создать тысячи и тысячи прибыльных рабочих мест в американском энергетическом секторе", - прокомментировал Трамп.Указ Трампа открывает доступ к шельфовому бурению на участках в Атлантическом и Тихом океанах, Мексиканском заливе и Арктике. Это позволит увеличить добычу нефти в США в момент, когда потребление энергоресурсов американской экономикой приближается к самому низкому уровню за последние несколько лет, что создает возможности для экспорта.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бочка по тридцатнику - и кранты встающимсколен
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Америкосы не дураки. И прекрасно понимают, что лет через 10 потребление газнефти резко сократится. Поэтому нужно выжать то, что есть. Заодно срашку мордой в гуано посадить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Получается, что кацапоидам делать провокации разрешили официально. А вот патриоты Украины должны щёки подставлять. А что там - Дом профсоюзов на месте?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все верно. Одна ремарка. Как в государстве Украина могут быть "проУкраинские" активисты? Может настала пора расставить все точки над i, и законом определить, что есть граждане Украины, поддерживающие суверенитет страны, а есть НЕграждане?.. Бесит одна лишь формулировка, введенная с прокацапской руки Гены Труханова и его куратора Сереги Кивалова - "активисты Куликова поля"!.. Сепары припоцанные, орущие на кухне по ночам "путенпамаги", выползающие на шабаш с поминальными лампадками по 2 маю, стали вдруг "активистами"... Ох, пора нам перенимать опыт Латвии, Литвы и Эстонии! Хочешь быть гражданином страны - принимай правила жизни в этой стране!...
Твари, загадили всю Украину своими скрепами, где не присядут посрать - та кочка их исконнорусская земля...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вы во всем правы. Только куратор труханова- некто бандит ангерт , по кличке ангел, судимый за особо жестокое убийство девушки, которой он к тому же во время изнасилования откусил мочку уха. А то, что наш президент позволил этой мрази вообще участвовать в выборах мэра, очень многое объясняет. Им пофигу - трижды несудимый овощ, или путенская консерва труханов- лишь бы старые схемы работали , и деньги зарабатывались.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ангел (Ангерт) - в политике шестой номер, исключительно только бизнес-интересы. А вот Серега Калькулятор - реально, через известное Вам домовладение РФ на Гагаринском плато, проводит "политику партии путена" в Одессе.
Но по поводу гаранта нашего согласен с Вами на все сто. Иначе как объяснить тот факт, что протеже Труханова в ВР Украины депутат Дима Голубов состоит в фракции БПП...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Этот не тот ли Шкиряк, автор триллера "Путешествие Как в Манду" ?
Да, его слово имеет вес. анжынер человеческих душ, хуле.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так что, пусть сепары безнаказанно устраивают свой шабаш второго мая?
Для кого работает полиция вообще? Если для спокойствия народа, то пусть избавят нас от провокаций комуняцко-сепарских, пусть запректят им устраивать шабаш на крови украинцев.
Помоему , это надо полицию предупредить от имени народа, общественности, избавить нас от вражеских провокаций и издевательств над патриотами, хотят быть "новой полицией" , тогда руки в брюки ходить не получится!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"новая полиция" себя уже показала в Одессе на 10 апреля, когда патриотов упаковывала в автозаки...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
После уже того самого второго мая как- то был заявлен официальный ватный шабаш в центре города , возле собора. Рассказываю. Было: куча очень злых патриотов- просто море, Куча милиции и два с половиной сепара. Сейчас же вата вновь распоясалась. Менты их защищают и охраняют. А нужно бы усилить уголовную ответственность за призывы к сепаратизму. А кому не нравится украинская Одесса , может продать свою трешку и переселиться в Луганск. Или в Крым . Или просто в Сибирь- альма матер настоящей рассейской жизни. Так нет же , сидят, с-ки, в Одессе и пытаются все испортить.
Патриоты будут все контролировать, так как нет никому веры. Я не хочу, например, ждать, что труханов объявит онр. 'По просьбе жителей Одессы' .
Вчера по трухановскому тв одна дама из горсовета вещала, что они 'наших ветеранов никогда не дадут в обиду'! Это ппц. Как будто кто- то собирается обижать ветеранов!
Подлые гибридные продажные брехливые твари!
Никогда здесь не будет раша!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну и сколько там тех ветеранов в живых осталось? Человек 10 хоть есть на весь город? Вряд ли. А если кто и остался, то в 90 лет будет дома сидеть, а не по всяким парадам расхаживать.
Достали уже своими спекуляциями: выведут на улицы 70-летних втеранов МВД, бывших охранников, типа втееранов. Еще и каши фронтовой наварят на радость местным бомжам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тобто одеситам спокійно ходити по своєму місту і дивитися, як божевільні бігають з колорадськими стрічками, кричать Адесі єта Расія. Путін спасі, русскій язік гасударственний. Адеса сталіца Наваросії! Патріоти повиніі палити таких клоунів і вішати на стовпах. А Мусора нічого робити не буть, потім буде захоплення поліцейськи відділків, адміністрацій і вивішення російського прапора на адміністрації в місті Одеса. Мало було жахів в Харокві та Маріуполі? Забули Донецьк, Луганськ та Сімферополь? Треба те Куліково Поле як зоопарк з усіх сторін грати поставити, нехай туди заходять ті хто горює по Росії попалячуть та назад йдуть додому.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Конечно!
КАК ТУТ ПРОВОЦИРОВАТЬ ,ЕСЛИ МЕНТЫ,НАЦПОЛИЦИЯ И СБУ НА СТРОНЕ СЕПАРОВ И КОЛОРАДОВ!
ЗАГРЕБУТ ПАТРИОТОВ УКРАИНЫ В КАТАЛАЖКУ И ГЛАЗОМ НЕ МОРГНЕШЬ!


А СЕПАРЫ И КОЛОРАДЫ СПОКОЙНО СЕБЕ ТАК БУДУТ ОРАТЬ "РАСЕЯ", "ПУТЕНПАМАГИ" И НЕ УДИВЛЮСЬ,ЕСЛИ ЕЩЕ И РАСИЙСКИМИ И ЛУГАНДОНСКИМИ ФЛАГАМИ РАЗМАХИВАТЬ НАЧНУТ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Максимум 60 дней и государство Украина практически перестанет существовать".
Захарченко 1 марта 2017
https://www.youtube.com/watch?v=VcjE8VL7qF4

60-е сутки на исходе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
клоуны....МВД не должно, никого о чем то, просить. Видите, опасность? Так предотвратите ее. Или агентуры нет? что то услышали, сразу, прокацапских, лидеров на несколько суток приземлили на нары. А вообще, СБУ, должно таких придурков заранее кошмарить, что бы пыль столбом стояла. Уже не до сантиментов и о правах человека. Хотите проводить митинг, обозначьте им конкретное место и жесткие условия, мол, если, какие то черти, разбегутся по городу и попытаются, что то, к примеру, поджечь, вы в ответе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
КацаПсины приедут в Одессу отмечать Омериканский праздник.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
МВД , а вы разве не должны действовать адекватно по отношению к провокаторам?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Правильно Скрипка сказал-сепарскую тварь в гетто закрыть , замуровать,
забетонировать и залить цементом!
И желательно где нибудь в Сибири мордорской!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
если МВД не реагирует на рашистский шабаш в Украине и патриоты не будут реагировать,то в скором времени вместо украинского МВД,будет рашистское ФСБ,которое и шкиряков будет пресовать.как патриотов...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Крыму и лугандоне тоже не реагировали так результат до сих пор икается.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вобще-то было бы правильно,если бы само МВД правильно реагировало на всплески провокаций сепаров и на поощрение их мэром Одессы..И не только 2 мая..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
призиваю всех патриотов Украини, при первой же провокации, уничтожать сепарскую погань на месте, без суда и следствия
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что они херню пишут? просто подставлять головы под биты и ждать чем это закончится, как в Донецке?
Вот начало движняка колорадов в 2014 году, с этого всё началось. Идут от Куликова поля в центр города, бить и убивать проукраинский. Нарвались. И стали в пророссийской прессе невинными зажаренными овечками.
https://www.youtube.com/watch?v=RovFm5p5-aw
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМВД просит патриотов не реагировать на провоцирование столкновений 2 мая в Одессе
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти