"МВД просит патриотов не реагировать на провоцирование столкновений 2 мая в Одессе"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом советник министра МВД Зорян Шкиряк заявил в ходе брифинга.
Он отметил огромную роль патриотических организаций во время событий 2 мая 2014 г. в Одессе, но просит патриотов не устраивать силового противостояния во время грядущей годовщины трагедии: "Прошу проукраинских активистов не предпринимать попытки силового противостояния. Российские спецслужбы именно к этому могут стремиться и специально провоцировать украинских патриотов на такие действия. В случае выявления провокаторов следует обращаться к представителям правоохранительных органов. Правоохранительные органы предпримут все меры для прекращения каких-либо дестабилизирующих действий ", - заявил Шкиряк.
"Я абсолютно убежден в том, что в Одессе всё пройдет спокойно, что никаких провокаций мы не допустим… И 2 мая пройдет в рамках действующего законодательства, без каких-либо провокаций", - добавил Шкиряк.
Более того, он обратился к руководителю парламентской фракции "Оппозиционный блок" Юрию Бойко и народному депутату от "Оппоблока" Николаю Скорику с просьбой воздержаться от мероприятий и провокационных действий, которые они якобы пытаются осуществить 2 мая в Одессе.
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Крим - не піддаватись на провокації
Донбас - не піддаватись на провокації
Одеса - ...?
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За 3 роки нічому не навчились ? Якщо сєпари вилізуть - на їх провокації піддаватись і мочити сєпарів , а якщо їм будуть захищати мєнти - і мєнтів також !
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авакян?
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як Тимошенко Януковичу на початку 2010 року
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https://www.youtube.com/watch?v=JMHIx74862M
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До речі - на початку квітня , в Одесі , мусора чудово вату захищали і охороняли ...
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Конфликт атошников с маршрутчиками в Запорожье
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Если б Израиль "не поддавался на провокации", то и такого государства уже б давно не было.
Да и в новейшей истории Украины есть примеры "неподдавания" и чем это закончилось.
Достали уже хитросделанные немощные терпилы во власти.
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В листопаді буде 100 років , як нами ці свині керують - такий ювілей ...
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если полиция сама будет реагировать вовремя на провокации,то патриотам и не понадобится никакого реагирования
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Президент США Дональд Трамп подписал указ, отменяющий запрет на добычу нефти и газа на ряде шельфовых месторождений у берегов США.
Об этом сообщает Reuters.
"Сегодня мы освобождаем американскую энергетику, чтобы в будущем создать тысячи и тысячи прибыльных рабочих мест в американском энергетическом секторе", - прокомментировал Трамп.Указ Трампа открывает доступ к шельфовому бурению на участках в Атлантическом и Тихом океанах, Мексиканском заливе и Арктике. Это позволит увеличить добычу нефти в США в момент, когда потребление энергоресурсов американской экономикой приближается к самому низкому уровню за последние несколько лет, что создает возможности для экспорта.
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Твари, загадили всю Украину своими скрепами, где не присядут посрать - та кочка их исконнорусская земля...
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Но по поводу гаранта нашего согласен с Вами на все сто. Иначе как объяснить тот факт, что протеже Труханова в ВР Украины депутат Дима Голубов состоит в фракции БПП...
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Да, его слово имеет вес. анжынер человеческих душ, хуле.
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Для кого работает полиция вообще? Если для спокойствия народа, то пусть избавят нас от провокаций комуняцко-сепарских, пусть запректят им устраивать шабаш на крови украинцев.
Помоему , это надо полицию предупредить от имени народа, общественности, избавить нас от вражеских провокаций и издевательств над патриотами, хотят быть "новой полицией" , тогда руки в брюки ходить не получится!
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Патриоты будут все контролировать, так как нет никому веры. Я не хочу, например, ждать, что труханов объявит онр. 'По просьбе жителей Одессы' .
Вчера по трухановскому тв одна дама из горсовета вещала, что они 'наших ветеранов никогда не дадут в обиду'! Это ппц. Как будто кто- то собирается обижать ветеранов!
Подлые гибридные продажные брехливые твари!
Никогда здесь не будет раша!
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Достали уже своими спекуляциями: выведут на улицы 70-летних втеранов МВД, бывших охранников, типа втееранов. Еще и каши фронтовой наварят на радость местным бомжам.
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КАК ТУТ ПРОВОЦИРОВАТЬ ,ЕСЛИ МЕНТЫ,НАЦПОЛИЦИЯ И СБУ НА СТРОНЕ СЕПАРОВ И КОЛОРАДОВ!
ЗАГРЕБУТ ПАТРИОТОВ УКРАИНЫ В КАТАЛАЖКУ И ГЛАЗОМ НЕ МОРГНЕШЬ!
А СЕПАРЫ И КОЛОРАДЫ СПОКОЙНО СЕБЕ ТАК БУДУТ ОРАТЬ "РАСЕЯ", "ПУТЕНПАМАГИ" И НЕ УДИВЛЮСЬ,ЕСЛИ ЕЩЕ И РАСИЙСКИМИ И ЛУГАНДОНСКИМИ ФЛАГАМИ РАЗМАХИВАТЬ НАЧНУТ!
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Захарченко 1 марта 2017
https://www.youtube.com/watch?v=VcjE8VL7qF4
60-е сутки на исходе.
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забетонировать и залить цементом!
И желательно где нибудь в Сибири мордорской!
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Вот начало движняка колорадов в 2014 году, с этого всё началось. Идут от Куликова поля в центр города, бить и убивать проукраинский. Нарвались. И стали в пророссийской прессе невинными зажаренными овечками.
https://www.youtube.com/watch?v=RovFm5p5-aw
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