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 Политика Украины
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 Во время Евровидения в Киеве будет работать мобильный офис полиции

На период проведения международного конкурса Евровидение-2017 в столице будет работать мобильный офис полиции.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом рассказал начальник управления информационной поддержки и координации полиции Киева Дмитрий Сирак на брифинге в субботу в Киеве

"Мобильный офис заступит в круглосуточное дежурство. Находиться он будет преимущественно в Еврогородке на Крещатике. Конечно, 9, 11, 13 (мая), когда будет проводиться международный песенный конкурс, место дислокации будет по Бориспольской, 15", - рассказал он.

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По его словам, в таком мобильном офисе будут работать четыре сотрудника Нацполиции, владеющие английским языком.

Сирак также сообщил, что мобильный офис оснащен современным оборудованием, в частности обеспечен мобильной, радио-, интернет-связью, имеется также доступ ко всем базам Нацполиции.

Напомним, полуфиналы Евровидения-2017 состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая в Международном выставочном центре (МВЦ) в Киеве.

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такие могут работать и на постоянной основе, мало ли иностранцев в Украине. Дорого, но реклама безопасности туристов-круто
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https://openrussia.org/notes/708934/

29 апреля по всей стране проходит акция #надоел, во время которой граждане России пишут письма президенту Путину с требованием не идти на следующий срок. Акция запланирована в более чем 30 российских городах. В Москве #надоел стартует в 14:00, сбор на Ильинской площади у здания Администрации президента.
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А, що після Євробачення такий офіс не потрібен? Ці совкови онуки, які зараз керують країною, до сих пір рівняються на своїх совкових дідів, які робили таку ж показуху під час Олімпіади 80.
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Вот что бывает, если развитый мир не реагирует и допускает усугубления в странах - диктатурах и диктаторов:
Глава Госдепа назвал реальной угрозу удара КНДР по США: это лишь вопрос времени

время публикации: 29 апреля 2017 г., 12:06 | последнее обновление: 29 апреля 2017 г., 13:55

Подробнее:http://www.newsru.com/world/29apr2017/tillerson.html
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Мобильный офис? Фигаро здесь - Фигаро там? Ну чистА по армяно-жидовски!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВо время Евровидения в Киеве будет работать мобильный офис полиции
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