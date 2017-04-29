 Во время Евровидения в Киеве будет работать мобильный офис полиции

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом рассказал начальник управления информационной поддержки и координации полиции Киева Дмитрий Сирак на брифинге в субботу в Киеве
"Мобильный офис заступит в круглосуточное дежурство. Находиться он будет преимущественно в Еврогородке на Крещатике. Конечно, 9, 11, 13 (мая), когда будет проводиться международный песенный конкурс, место дислокации будет по Бориспольской, 15", - рассказал он.
По его словам, в таком мобильном офисе будут работать четыре сотрудника Нацполиции, владеющие английским языком.
Сирак также сообщил, что мобильный офис оснащен современным оборудованием, в частности обеспечен мобильной, радио-, интернет-связью, имеется также доступ ко всем базам Нацполиции.
Напомним, полуфиналы Евровидения-2017 состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая в Международном выставочном центре (МВЦ) в Киеве.
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время публикации: 29 апреля 2017 г., 12:06 | последнее обновление: 29 апреля 2017 г., 13:55
Подробнее:http://www.newsru.com/world/29apr2017/tillerson.html
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