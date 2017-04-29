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 Политика Украины
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Все про:Одесса (5525) Нацполиция (7138) терроризм (20181) Шкиряк (518)

 На въездах в Одессу установили дополнительные посты полиции, - МВД

В МВД рассказали, что предпринимают контртеррористические меры для охраны правопорядка в Одессе 2 мая.

На всех въездах в Одессу установлены дополнительные посты полиции и усилен контроль за транспортом, который будет въезжать в город. Об этом заявил советник главы МВД Зорян Шкиряк на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.

Меры безопасности усиливают ко 2 мая, когда в городе будут мероприятия к годовщине трагических событий в Доме профсоюзов в 2014 году.

В Одессе охранять правопорядок будут больше двух тысяч полицейских и нацгвардейцев, в том числе и служащие спецподразделений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прошу воздержаться от использования коммунистической символики и георгиевских лент 8-9 мая, - Шкиряк

"Огромная просьба ко всем гражданам с пониманием относиться к действиям правоохранителей во время проверки документов, а также осмотра автотранспорта", - обратился Шкиряк.

"Правоохранительные органы задействуют все необходимые средства для прекращения любых дестабилизирующих действий, если это будет угрожать жизни граждан или жизни самих правоохранителей", - подчеркнул советник министра.

2 мая 2014 года в Одессе в ходе беспорядков погибли 48 человек, еще 247 пострадали. Столкновения в центре города произошли ближе к вечеру между участниками проукраинской акции, болельщиками ФК "Черноморец" и "Металлист" с одной стороны, и сторонниками пророссийского Антимайдана - с другой. Несколько участников проукраинской акции погибли от пуль сторонников Антимайдана. Позже несколько десятков человек погибли от удушья или травм в следствие пожара в одесском Доме профсоюзов, где укрылись пророссийские демонстранты.

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Сегодня 369-я годовщина битвы за желтые воды, первая большая битва польско-украинской войны. В котором Хмельницкий разбил войско-польское.
На въездах в Одессу установили дополнительные посты полиции, - МВД - Цензор.НЕТ 749
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Я так понимаю посты усиливаются, что бы не впускать патриотические силы, которые пиз...дячили вату
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на самом деле стараются защитить от побоев одесских сепаров которые могут нарваться на пиздюли во время своих *дидываивали* митингов со стороны приезжих(и не только)(а руки реально чешутся!)
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Это лишнее,всё будет тихо и спокойно ,Одесса за Украину была,есть и будет,ну а то что против воровской власти,так сейчас ВСЯ Украина против соевых подонков !!!
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Сорри... Одесса - юмор....
Ща идёт по путлер ТВ "восстановленная "Вокруг смеха" ведущий Шифрин.... убожество.... дешёвое.... не сравнить со старой передачей....https://www.youtube.com/watch?v=h5O5_FERn6o
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Горе то какое! После завтра Украина развалится! Так сказал великий полководец,мыслитель и философ Захарченко! Истекает отпущенный ним срок в 60 дней!
Срочно закупайте консервы,сушите сухари и покупайте флаги прекрасного Лугандона!
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Одесою керує мер сепаратист, а вони якісь пости встановлюють, приберіть цього мера і ніяких постів вже ставити не знадобитися.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа въездах в Одессу установили дополнительные посты полиции, - МВД
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