 На въездах в Одессу установили дополнительные посты полиции, - МВД

На всех въездах в Одессу установлены дополнительные посты полиции и усилен контроль за транспортом, который будет въезжать в город. Об этом заявил советник главы МВД Зорян Шкиряк на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.
Меры безопасности усиливают ко 2 мая, когда в городе будут мероприятия к годовщине трагических событий в Доме профсоюзов в 2014 году.
В Одессе охранять правопорядок будут больше двух тысяч полицейских и нацгвардейцев, в том числе и служащие спецподразделений.
"Огромная просьба ко всем гражданам с пониманием относиться к действиям правоохранителей во время проверки документов, а также осмотра автотранспорта", - обратился Шкиряк.
"Правоохранительные органы задействуют все необходимые средства для прекращения любых дестабилизирующих действий, если это будет угрожать жизни граждан или жизни самих правоохранителей", - подчеркнул советник министра.
2 мая 2014 года в Одессе в ходе беспорядков погибли 48 человек, еще 247 пострадали. Столкновения в центре города произошли ближе к вечеру между участниками проукраинской акции, болельщиками ФК "Черноморец" и "Металлист" с одной стороны, и сторонниками пророссийского Антимайдана - с другой. Несколько участников проукраинской акции погибли от пуль сторонников Антимайдана. Позже несколько десятков человек погибли от удушья или травм в следствие пожара в одесском Доме профсоюзов, где укрылись пророссийские демонстранты.
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