 Нападение на сотрудников фельдъегерской службы, вероятно, было с целью наживы, - Крищенко

Основной версией нападения на сотрудников фельдъегерской службы на столичном ж/д вокзале является ограбление с целью наживы. Об этом в ходе брифинга заявил глава полиции Киева Андрей Крищенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Сегодня, примерно два часа назад в Борисполе были найдены мешки с документацией. Ценные отправления исчезли, а мешки с документацией не вскрывали. Мы их также не вскрываем, ждем представителей службы, будем осматривать с ними", - сказал он
Крищенко отметил, что основной версией, которая рассматривается следствием на данный момент - это ограбление с целью наживы.
Он также рассказал, что уже установлено количество нападавших: 6-7 человек, некоторые были с огнестрельным оружием. Было также установлено откуда прибыли нападающие и на каких машинах скрылись.
Как сообщалось, в пятницу вечером на центральном железнодорожном вокзале в Киеве неизвестные напали на троих сотрудников фельдъегерской службы, которые осуществляли сопровождение документов, отобрав у них несколько сумок с корреспонденцией и два пистолета Макарова.
Злоумышленники нанесли сотрудникам фельдъегерской службы телесные повреждения, после чего одного из них госпитализировали. В столице введен оперативный план "Сирена".
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новые подробности открываются!, рюский след!!!
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тут рузьки след: https://informnapalm.org/35808-gibridnye-vojny-yandeks/
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Если без шуток - существовало протогосударство в Крыму до Руси.
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Г-н Крищенко, при всем уважении - ваша служба недорабатывает. Привлекайте таксистов, что ли...
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