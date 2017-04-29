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Все про:Борисполь (468) нападение (1617) Крищенко (141)

 Нападение на сотрудников фельдъегерской службы, вероятно, было с целью наживы, - Крищенко

Мешки с похищенной документацией найдены в Борисполе.

Основной версией нападения на сотрудников фельдъегерской службы на столичном ж/д вокзале является ограбление с целью наживы. Об этом в ходе брифинга заявил глава полиции Киева Андрей Крищенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня, примерно два часа назад в Борисполе были найдены мешки с документацией. Ценные отправления исчезли, а мешки с документацией не вскрывали. Мы их также не вскрываем, ждем представителей службы, будем осматривать с ними", - сказал он

Крищенко отметил, что основной версией, которая рассматривается следствием на данный момент - это ограбление с целью наживы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На центральном ж/д вокзале Киева совершено нападение на сотрудников фельдъегерской службы. ФОТО (обновлено)

Он также рассказал, что уже установлено количество нападавших: 6-7 человек, некоторые были с огнестрельным оружием. Было также установлено откуда прибыли нападающие и на каких машинах скрылись.

Как сообщалось, в пятницу вечером на центральном железнодорожном вокзале в Киеве неизвестные напали на троих сотрудников фельдъегерской службы, которые осуществляли сопровождение документов, отобрав у них несколько сумок с корреспонденцией и два пистолета Макарова.

Злоумышленники нанесли сотрудникам фельдъегерской службы телесные повреждения, после чего одного из них госпитализировали. В столице введен оперативный план "Сирена".
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Наверное какая то банда появилась . В Украине такого не было никогда .
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В Харькове аналогичное ограбление машины, этой службы, было месяц назад.
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А что такое фельдъегерская служба? Почта?
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Та да .Это типа участковый - шерифф ,милиция - полиция , депутат - корупционер , министр - казнокрад . Слова синонимы .
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"Почтовая" служба внутри страны в которой "почтальоны" имеют право с оружием защищать важные/секретные почтовые отправления, если применение оружия фельдъегерями предусмотрено законами Украины.
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хуже. они в тихую наркоту передрасывают повидимому.
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Жиру бесятся. Дали ведь субсидию. Чего исчо не фатает. Рябчиков.
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"Мишки с похищенной документацией найдены в Борисполе.Источник:http://censor.net.ua/n438315"

новые подробности открываются!, рюский след!!!
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как и многое, к чему имели доступ кацапы в Украине, спец-службы, орлы) авакова и эти с яндекса - собирают инфу и передают хуйловцам!
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Хулиганы использовали надувных мишек и выбросили, много работы предстоит психотерапевтам
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та какой наживы..слово фельдъегерский заинтриговало наверное
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Цікаво, а навіщо перти ті мішки в Бориспіль, коли їх можна було десь у лісі викинути, чи швирганути в річку або ставок?
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При раскопках древнегреческой усадьбы в Севастополе обнаружен черепок, на котором изображен трезубец, напоминающий современный украинский герб.

Нападение на сотрудников фельдъегерской службы, вероятно, было с целью наживы, - Крищенко - Цензор.НЕТ 5832
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Так, вроде бы, изначально, тризуб был Посейдоновским...
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А ты не знал, что древние укры выкопали Черное Море?!? Может, во славу Посейдона!
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Что значит - знал!? Я и сейчас знаю и насыпали гору Арарат, только армяне себе присвоили сооружение Арарата...
Если без шуток - существовало протогосударство в Крыму до Руси.
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Ятебя сейчас удивлю-существовал и протоматерик. Пангея!
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Я тебя ещё больше удивлю - есть люди, которые знают больше тебя...
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Не обязательно. Возможно кто то ненавидит сотрудников фельдъегерской службы.
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План 'сирена" вводится при поиске вооруженных преступников-короче все на ушах, хватай мешки-вокзал отходит! На самом же деле люди спокойно проехались по всей столице, беспрепятственно выехали за город и опять же беспрепятственно добрались до Борисполя.
Г-н Крищенко, при всем уважении - ваша служба недорабатывает. Привлекайте таксистов, что ли...
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З такими темпами незабаром зґвалтують жінку президента на Майдані Незалежності.
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Кто то,короче подчистил документы,взял самые ценные,и упархнул,помахав серебристым крылом
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Хотя може намерено,скинули мешки у Борисполя,шоб так думали.Я б подумав на Насирова,но у него алиби.Он в реанимации
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНападение на сотрудников фельдъегерской службы, вероятно, было с целью наживы, - Крищенко
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