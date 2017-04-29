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 Политика Украины
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Все про:День Победы (1000) символика (180) Шкиряк (518)

 Прошу воздержаться от использования коммунистической символики и георгиевских лент 8-9 мая, - Шкиряк

В МВД просят не использовать 8-9 мая коммунистическую символику, в частности георгиевские ленты.

Советник министра МВД Зорян Шкиряк просит не использовать коммунистическую символику, в том числе георгиевские ленты во время майских дат, а особенно 8-9 мая. Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шкиряк заявил в ходе брифинга, который транслировал телеканал "112 Украина".

"Прошу воздержаться от использования запрещенной коммунистической символики. В первую очередь - георгиевских лент. Это касается всего периода, в том числе 8-9 мая. Под этим знаком террористы захватывали украинские города и убивали украинских граждан. С этими лентами и сейчас российские танки и российские сапоги топчут украинскую землю. Сегодня это признак российского терроризма. Прошу не использовать эти ленты во время майских дат. Это вызывает логичную и объективную правильную реакцию у украинского патриота и гражданина", - сказал Шкиряк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Победа над терроризмом": россияне, разбомбившие Алеппо, собираются устроить в этом городе акцию "георгиевская ленточка". ФОТО
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Фсё понятно, знаем, проходили. Зорян и Шкиряк открыли сезон охоты.
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я каждое девятое мая, в нашем городе, фотаю тех кто в этих ленточках, в случае чего мы им первым ноги повырываем)
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Ага, облом коцапнутым, ведь несколько тонн колорадской ленты настругали - и куда теперь девать? Впринципе, на ней вешать можно лишнехромосомных, особенно на востоке Украины
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а зорян тоже не против г.ленточек и комунячих флажков?!
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пора их в лугандон в командировку давно громких жмуров там не было))
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Что значит воздержаться???? МОРДОЙ ОБ АСФАЛЬТ И В КАТАЛЖКУ, И на вокзал и в парашу!!!
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Психологический якорь. НЛП в действии. Классика Г.Горина. Идиёты.
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Шкиряк!Просить время давно прошло.В очко держаком от лопаты надо запихивать эти ленточки вместе с символикой-другой язык этим уродам непонятен
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А почему только лопатой? Данная лента, в зависимости от места ношения на одежде (в 2014 г.) разделяла :
- сепар призванный из района (Луганск, Донецк, Красноармейск, Краматорск)
- сотрудник МВД, СБУ перешедший на сторону рыфы
- наемник (доброволец рыфы)
- кадровый военнослужащий ВС рыфы.
И т.д (грудь, рукав левый-правый,V из ленты вверх, аналогично вниз, завязка на правой ноге - редкость но было)
Предлагаю использовать все подручные предметы (форма и способ - не важны)
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Насколько всё-таки человечнее и справедливее - День памяти,а не День победы.
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Игра слов и политтехнология.
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Почитайте декларации слуг народа - вот там будет и большой смысл и большая разница. А создание противостояния на ровном месте - это политтехнология. Не загоняйтесь.
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Противостояние УЖЕ есть. Не является секретом решающая роль Сталина в разжигании 2-й М.В.
Это ведь не УНР прислала в Россию свою армию и свергла власть большевиков, а наоборот. Украина всегда помнила об этом.
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Лень гуглить, что это значит, но мелькает часто. Видимо это что-то важное для Вас.
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Со стороны дедоввоевалол именно политтехнология и "опиум" для своего стада.
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Мама рассказывала, что ее отец (мой дед) пришел с войны с ранением и вскоре умер. До войны был учителем. Так в чем Ваша претензия ? К чему аморальный высер?
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Видишь ли Оля: для тех, кто живёт в безпамятстве, нужен хотя бы один день памяти. А кто живёт в здравой памяти 365 дней в году нужен День Победы.
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Это точно. Я вот не понимаю, что россияне празднуют. В ВОВ погибло 9 млн. (!!!) украинцев, Украина была полностью оккупирована, людей массово вывозили в Германию в качестве рабов, свирепствовало Гестапо, жгли села, разрушали города, практически все мужчины были на фронте в России, а женщины с детьми здесь выживали.
Я россиянам говорю - вы наверное потому празднуете День Победы, что у вас страна почти не пострадала и большинство населения было в тылу. А у нас у каждого "деды воевали", но они освобождали свою Родину и считали это своим долгом. Мои дедушки никогда не бахвалились участием в войне - хотя один дошел до Берлина, а второй был тяжело ранен и попал в плен, его потом долго при Сталине прессовали.
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Опять Шкиряк!?!?!? Сколько можно пиарить этого придурка?
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А что делать, Боб, если во власти одни придурки остались?
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Что то не похоже на Шкиряка,обычно это такой грозный петух с распущенным хвостом,а тут такой аккуратный,видать что то идёт не так и может вспыхнуть и выйти из под контроля
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А Шкиряк уже прилетел из за границы за госсчёт с любовницей ?
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И самое смешное, что в Красной/советской армии никогда не было Георгиевских лент.
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У них и триколора не было , где деды служили те и знаки используют .
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Ой. Те ленточники, бесятся подедобесием так, шо им не до воздержаний. По телевизеру показывали дидываивале с гейоргиевскими ленточками пнимаеш, фанерный рейхстах под городом Моськов брали.
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не смог не поделится: В городе Фролово Волгоградской области сразу два человека насмерть подавились салом.
http://atn.ua/proisshestviya/v-rossiyskoy-srazu-dva-cheloveka-nasmert-podavilis-salom
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Сакральный Украинский продукт, не лезет в глотку кацабам.
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Шкиряк,Херащенко Гандон .Каков поп ,таков и приход..Три года на пути к демократии в Украине стараниями апологетов несменяемой воровской власти-коту под хвост..Весь мир дивуется алчности и мздоимству самоизбираемых ,,отцов нации".А где дороги?Тоямы,токанавы!
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Ага, так мир дивуется, что вместо того, чтоб послать подальше "воровскую власть" все продолжает помогать всеми силами. Нонсенс!🙄
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особенно у антыфашыстов кацапов
Прошу воздержаться от использования коммунистической символики и георгиевских лент 8-9 мая, - Шкиряк - Цензор.НЕТ 1050 . ДИДЫВАИВАЛЕ. Прошу воздержаться от использования коммунистической символики и георгиевских лент 8-9 мая, - Шкиряк - Цензор.НЕТ 8785
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Это КАКИМ надо быто тупым дебилом, что бы украшать себя символикой пособников Гитлера георгиевской лентой и власовским триколором. Ватопитеки, ваши деды за
ЭТО воевали? Да они бы вас своими руками удавили бы если бы до такого дожили. Или ваши деды у Власова воевали помогая Гитлеру?
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И Гройсману тоже нельзя георгиевскую ленточку одевать?

Прошу воздержаться от использования коммунистической символики и георгиевских лент 8-9 мая, - Шкиряк - Цензор.НЕТ 6313
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надо бы натравить на Додика пупырышку грозного Шкирыка - уххххх, только перья полетят!
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Шкиряк заспокойся.Це вже не парафия МВД,а скориш вже Минздрава.Бо в здавому глузде,ту ленточку,нихто не наденет
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А кто ты такой, шо просишь? Вот без твоей лично просьбы никто бы не воздержался, не? А так - авторитет нации обратился, хуле.
Достали уже эти соевые шестерки, по поводу и без рылом светят, лишь бы в СМИ помелькать, шоб не забыли.
Еще жирдяй геращекно не верещал истерически пафосные спичи.
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Прошу воздержаться от использования коммунистической символики и георгиевских лент 8-9 мая, - Шкиряк - Цензор.НЕТ 7437Российские СМИ утверждают, что Гитлер и Сталин в годы Второй мировой войны регулярно общались и даже шутили. В Кремле говорят, что это ложь
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Майдановождь, пойдёшь ты к мяух со своей символикой.
Лживое торговое сказочно разбогатевшее майдановорьё, барыжничающее с сепаратистами, никаким образом не имеет никакого морального права что-либо ограничивать.
9 Мая старики имеют право идти под своей символикой.
Патриоты, обратите лучше внимание на кабинеты, которые вас обворовывают.
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Поки Шкіряк каже Зорян перебувати на бойовому чергуванні.
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Красное знамя-символ победы, и его запрещать нельзя прежде всего из уважения к памяти погибших и немногочисленных живых участников войны. А вот георгиевские ленты как раз нужны, иначе как распознать лишнехромосомных?
Кстати, для невежд - "георгиевская лента" - царских времен, черно-золотого цвета ни малейшего отношения ни к войне, ни к ссср не имеет. Гвардейская же, черно-оранжевая, как самостоятельная награда или отличие не использовалась вообще, а возникла на свет Божий сравнительно недавно как пропагандистский российский проект из недр ФСБ, поддержангый и раскручиваемый российскими журналистами как одна из "скреп" русского мира. Вообще гордиться хер знает чем - вполне в традициях ватно-кацапского поголовья.
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При Сталине и Брежневе за власовские флаги расстреливали и сроки давали.
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чмыряк будет сидеть за торговлю голосованиями в ВР?
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Прошу воздержаться от использования коммунистической символики и георгиевских лент 8-9 мая, - Шкиряк - Цензор.НЕТ 2992Olena Ksantopulos
10 год ·

У нас в Украине о женщинах плохо редко говорят. Даже, если отъявленная стерва, мужики стараются больше шуткой. Мне тоже не пристало плохо говорить о своей "сестре" из нашего, женского табора. Поэтому о Марине Порошенко я плохо говорить не буду, я еще раз напомню про ее мужа.
С какой стати? А вот с какой. Там объявили, что наша Первая Леди, на ахметовском канале "Украина", начинает вести утреннюю зарядку.
Марина Анатольевна, вы, наверное, в курсе, что вашего мужа не любят в Украине. Кто за что. За его пустые обещания, за его ложь, за его манипуляции, за то, что сотрудничает и торгует с врагом, в том числе, и оружием. За то, что во всем видит, прежде всего, свою выгоду.

Лично меня больше всего отвращает от нашего президента тот факт, что на фронте продолжают погибать наши украинские хлопцы. И я не понимаю, за что они гибнут, если ваш муж торгует с теми, кто их убивает. Хочу вам напомнить, что в прошлом году, Россия опять стала нашим торговым партнером номер один. Хочу также напомнить, что чья-то бессмысленная смерть - это смерть без конца. Это смерть, которую нельзя оправдать и которая вечно будет висеть проклятием.
С Ахметовым ваш муж заработал много денег. И деньги эти не только были заработаны на великом обмане, но и на великой крови. И вот получается так, что вы будете там зарядку на канале делать, а где-то будет мать от горя выть.
Можете ли вы понять ее горе в то время, как ваш сын надежно спрятан за депутатской неприкосновенностью? В стране прошли несколько мобилизаций и призывов в армию. Приходили повестки даже погибшим. Ваш муж каждый день говорит о том, что у нас идет война, так почему же ваш сын не идет защищать Родину?
Марина Анатольевна, может быть, лучше в госпиталь, раненным служить, как это делали все жены и дочери первых лиц тех государств, чьи солдаты воевали на войне?
Ну, если нет, то, конечно, сами решайте...
"Вдох глубокий, руки шире,
Не спешите, три-четыре,
Бодрость духа, грация и пластика,
Общеукрепляющая,
Утром отрезвляющая,
Если жив пока ещё, гимнастика..."
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Знатный жополиз товаришЧа сралина...товаришЧ буденный... был типа маршалом при совке и типа воевал....
Так вот он имел награды от Российской империи....Георгиевские кресты и медали...вопрос к винторогим....покажите мне хоть одно фото этого типа маршала после 1917-го года ..на котором у него на кителе есть эти награды..???
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Прошу воздержаться
---------------
Нет, а ты кто такой?
(У чувака - мания величия.)
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У меня ещё остались ленточки, носили до 2014 года, на 9 мая.
В принципе - дело неплохое.
Но россияне за что не берутся - всё испоганят. Залили её кровью.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрошу воздержаться от использования коммунистической символики и георгиевских лент 8-9 мая, - Шкиряк
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