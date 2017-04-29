 Прошу воздержаться от использования коммунистической символики и георгиевских лент 8-9 мая, - Шкиряк

Советник министра МВД Зорян Шкиряк просит не использовать коммунистическую символику, в том числе георгиевские ленты во время майских дат, а особенно 8-9 мая. Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шкиряк заявил в ходе брифинга, который транслировал телеканал "112 Украина".
"Прошу воздержаться от использования запрещенной коммунистической символики. В первую очередь - георгиевских лент. Это касается всего периода, в том числе 8-9 мая. Под этим знаком террористы захватывали украинские города и убивали украинских граждан. С этими лентами и сейчас российские танки и российские сапоги топчут украинскую землю. Сегодня это признак российского терроризма. Прошу не использовать эти ленты во время майских дат. Это вызывает логичную и объективную правильную реакцию у украинского патриота и гражданина", - сказал Шкиряк.
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- сепар призванный из района (Луганск, Донецк, Красноармейск, Краматорск)
- сотрудник МВД, СБУ перешедший на сторону рыфы
- наемник (доброволец рыфы)
- кадровый военнослужащий ВС рыфы.
И т.д (грудь, рукав левый-правый,V из ленты вверх, аналогично вниз, завязка на правой ноге - редкость но было)
Предлагаю использовать все подручные предметы (форма и способ - не важны)
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Это ведь не УНР прислала в Россию свою армию и свергла власть большевиков, а наоборот. Украина всегда помнила об этом.
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Я россиянам говорю - вы наверное потому празднуете День Победы, что у вас страна почти не пострадала и большинство населения было в тылу. А у нас у каждого "деды воевали", но они освобождали свою Родину и считали это своим долгом. Мои дедушки никогда не бахвалились участием в войне - хотя один дошел до Берлина, а второй был тяжело ранен и попал в плен, его потом долго при Сталине прессовали.
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http://atn.ua/proisshestviya/v-rossiyskoy-srazu-dva-cheloveka-nasmert-podavilis-salom
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. ДИДЫВАИВАЛЕ.
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бг на арене
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ЭТО воевали? Да они бы вас своими руками удавили бы если бы до такого дожили. Или ваши деды у Власова воевали помогая Гитлеру?
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Достали уже эти соевые шестерки, по поводу и без рылом светят, лишь бы в СМИ помелькать, шоб не забыли.
Еще жирдяй геращекно не верещал истерически пафосные спичи.
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Лживое торговое сказочно разбогатевшее майдановорьё, барыжничающее с сепаратистами, никаким образом не имеет никакого морального права что-либо ограничивать.
9 Мая старики имеют право идти под своей символикой.
Патриоты, обратите лучше внимание на кабинеты, которые вас обворовывают.
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Проснись с женою президента: на телеканале Ахметова г-жа Порошенко будет показывать ритмичные движения
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Кстати, для невежд - "георгиевская лента" - царских времен, черно-золотого цвета ни малейшего отношения ни к войне, ни к ссср не имеет. Гвардейская же, черно-оранжевая, как самостоятельная награда или отличие не использовалась вообще, а возникла на свет Божий сравнительно недавно как пропагандистский российский проект из недр ФСБ, поддержангый и раскручиваемый российскими журналистами как одна из "скреп" русского мира. Вообще гордиться хер знает чем - вполне в традициях ватно-кацапского поголовья.
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10 год ·
У нас в Украине о женщинах плохо редко говорят. Даже, если отъявленная стерва, мужики стараются больше шуткой. Мне тоже не пристало плохо говорить о своей "сестре" из нашего, женского табора. Поэтому о Марине Порошенко я плохо говорить не буду, я еще раз напомню про ее мужа.
С какой стати? А вот с какой. Там объявили, что наша Первая Леди, на ахметовском канале "Украина", начинает вести утреннюю зарядку.
Марина Анатольевна, вы, наверное, в курсе, что вашего мужа не любят в Украине. Кто за что. За его пустые обещания, за его ложь, за его манипуляции, за то, что сотрудничает и торгует с врагом, в том числе, и оружием. За то, что во всем видит, прежде всего, свою выгоду.
Лично меня больше всего отвращает от нашего президента тот факт, что на фронте продолжают погибать наши украинские хлопцы. И я не понимаю, за что они гибнут, если ваш муж торгует с теми, кто их убивает. Хочу вам напомнить, что в прошлом году, Россия опять стала нашим торговым партнером номер один. Хочу также напомнить, что чья-то бессмысленная смерть - это смерть без конца. Это смерть, которую нельзя оправдать и которая вечно будет висеть проклятием.
С Ахметовым ваш муж заработал много денег. И деньги эти не только были заработаны на великом обмане, но и на великой крови. И вот получается так, что вы будете там зарядку на канале делать, а где-то будет мать от горя выть.
Можете ли вы понять ее горе в то время, как ваш сын надежно спрятан за депутатской неприкосновенностью? В стране прошли несколько мобилизаций и призывов в армию. Приходили повестки даже погибшим. Ваш муж каждый день говорит о том, что у нас идет война, так почему же ваш сын не идет защищать Родину?
Марина Анатольевна, может быть, лучше в госпиталь, раненным служить, как это делали все жены и дочери первых лиц тех государств, чьи солдаты воевали на войне?
Ну, если нет, то, конечно, сами решайте...
"Вдох глубокий, руки шире,
Не спешите, три-четыре,
Бодрость духа, грация и пластика,
Общеукрепляющая,
Утром отрезвляющая,
Если жив пока ещё, гимнастика..."
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Так вот он имел награды от Российской империи....Георгиевские кресты и медали...вопрос к винторогим....покажите мне хоть одно фото этого типа маршала после 1917-го года ..на котором у него на кителе есть эти награды..???
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---------------
Нет, а ты кто такой?
(У чувака - мания величия.)
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В принципе - дело неплохое.
Но россияне за что не берутся - всё испоганят. Залили её кровью.
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