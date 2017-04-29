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Все про:Аваков (2486) Интерпол (366) Яценюк (8409)

 Интерпол отказал в ходатайстве РФ об аресте Яценюка за "убийства" в Чечне, - Аваков

яценюк

Ходатайство Российской Федерации в Интерпол об аресте Арсения Яценюка является полным абсурдом и попыткой политически мотивированного преследования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"С удовлетворением и уважением констатирую, что Интерпол - как адекватная и солидная международная правовая организация - согласно своему протоколу приняла во внимание мое обращение и отказала в нелепом ходатайстве РФ", - написал министр.

"Надеюсь, что этот казус отрезвит опившихся водой "Ессентуки" маргиналов! С другой стороны, уверен, что сочиненный фантазерами из российского Следственного комитета информационный повод еще раз привлечет внимание международной общественности к факту незаконного ареста и применения пыток в российских тюрьмах к Николаю Карпюку и Станиславу Клыху!" - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это обвинение является очевидно абсурдным", - Гройсман о решении РФ об аресте Яценюка "за зверства в Чечне"

Аваков также напомнил "фабулу дела":

"Российские судебно-правоохранительные органы якобы выдали ордер на арест Арсения Яценюка в связи с выдвинутыми обвинениями в (цитирую): "участии в вооруженной банде", "умышленном убийстве двух либо более людей, совершенному по предварительному сговору группой лиц" и "покушении на умышленное убийство двух либо более людей, совершенное по предварительному сговору группы лиц".
Запрос РФ в Интерпол основан на ордере на арест Яценюка, якобы выданным городским судом города Ессентуки Ставропольского края 3 марта 2017 года. Российские следователи, как следует из документа, подозревают пана Яценюка в том, что он (внимание!) огнем из автомата Калашникова убил 30 и ранил 13 российских военнослужащих во время боевых действий в Грозном, Чеченской республики.

Данные события, якобы, имели место во время участия Арсения Яценюка в "вооружённой банде "Мрія", в составе которой он "принимал участие в атаках на российских военнослужащих" в Президентском дворе, на площади Минутка и на железнодорожной станции "Грозный" с 31 декабря 1994 по 2 января 1995 года.

За три дня Арсению предъявляют 30 убитых и 13 раненых!"
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зачотно))), а шо так голву куле-влобу) на 278градусов посадили?!
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да-ладна, сралина), а членина, шо разве не он покушался?!
по прізвищу)) точно он!
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Предлагаю назначить Сеню командиром ССО. За 3 дня уложить более 30 рос. спецназовцев - это вам не хухры-мухры. Меня распирает от гордости....
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Жаль... Не быть теперь Яценюку снайпером, даже липовым...
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Хуйло проверяло Интерпол на воздействие рашошизы.
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та шо ж такое,кацапчики???
У скотовоза взяли "Лиман",у Сени - "Интерпол"...
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Да как же так? Я уже настроился увидеть фото Яценюка, который вооружен тяжелым крупнокалиберным пулеметом который он легко носит в руках, успевая на ходу под обстрелом массово мочить в сортире воинов ВЯЛИКОЙ страны.
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Почитав я коменти. Бачу, що думки розділились. Дехто вважає, що в москалів зовсім протік дах. Бо дійсно, не уявляю нашого крілика в ролі командос. Дехто каже, що крілик не такий простий, а )(уйло московське таким чином підіймає його рейтинг. Але погодьтеся, що )(уйло вважає себе супер-альфа-мачо і дуже не любить, щоб з нього глузували, а тут виявляється є РЕмбо - термінатор Арсен, який круче )(уйла? Ні . На це )(уйло би не пішов. Всім очевидно, що московія виглядає по смішному, але не дуже віриться що вони там такі тупорилі, що самі вірять в цей цирк по серйозному. Справжня мета цього звинувачення, якасть поки що незрозуміла широкому загалу. Бо інакше прийдеться визнати, що поруч знаходяться істоти, які всією своєю сворою живуть в паралельному світі. Тоді рано чи пізно вони будуть бомбити своїх сусідів ядерними бомбами, заріном та напалмом. Якщо вони дійсно такі йобнуті то треба щось робити з ними негайно. При чому це повинен робити весь світ на чолі з США та Британією. Але маю надію, що москалі не такі на всю голову, а щось раціональне там залишилось і скоро ми побачимо справжню мету цьої прокурорської клоунади. Хоча можливо якогось прокурора надихнула ця пісня: https://www.youtube.com/watch?v=wakRC6WzIKA
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Швидше на все розраховано, як на кацапських маргіналів, так і на західних обивателів у руслі концепції фашисти при владі в Україні.
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Может это просто пробный шар.Запустили параноидальный абсурд и вычисляют,кто поверил в эти глюки и насколько серьёзное восприятие. Потом планку нелепостей снизят или наоборот повысят и таким образом определится пограничная зона и можно будет вбрасывать в мозг обывателя,и не только, соответствующего уровня фейки.
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Суд Ессентуков только подтвердил репутацию страны-изгоя. У самих убийца десятков российских пацанов медаль "героя россии" получил, и не скрывается, а они Яценюка интерполом ищут. Дебилы, мля...
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Сеню , срочно, на строительство Восточного вала отправить нужно..., раз из списка террористов исключили. Там его сетка, от проникновения в Украину рассейской пьяни, пригодится..Хоть какая то польза будет.
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Не смотри ИНТЕР и не пей бояру - плохо кончить можешь
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А если кадырка свидетельские показания предоставит?
Мол, было. Не могу врать, аллах не велит. Вместе расстреливали.
Может шибко невдобно получиться.
)))
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Что бы авакян так заботился о беспределе на наших улицах так как заботится о своем дружбане очкасто-ушастом истребителе чеченцев!!!!
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Лишнехромосомный, мы тут сами у себя разберемся Что за дурацкая привычка совать свой гнилой нос к соседям?
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Интерпол отказал в ходатайстве РФ об аресте Яценюка за "убийства" в Чечне, - Аваков - Цензор.НЕТ 2019

Яценюк и Шамиль Басаев на передовой, командуют чеченскими ополченцами.
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Яценюк вежливо одолжил (для фото) своему подчененому свой теляфон.
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А, в комедию нельзя это было перевести, уж больно серьезная реакция. Нужно было объявить в розыск Жирика за желание повернуть Днепр вспять.
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Новости новососии и LieNews передают, что после донесения разведки о приезде Яценюка, впопучленцы массово покидают передовую.
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Сема, ну раз интерпол отказал, теперь и вправду можно мочить
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потрібен тут..цей жидовин українців загубив значно більше..не все коту масляна..будуть і у нас справжні суди..
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Интерпол отказал в ходатайстве РФ об аресте Яценюка за "убийства" в Чечне, - Аваков - Цензор.НЕТ 2276

Чечня. Ополченец Яценюк, зачислен во взвод гранатометчиков.
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Российские судебно-правоохранительные органы выдали ордер на арест Арсения Яценюка в связи с соблюдением правила : "Побольше цинизма Киса, людям это нравится"...
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Хух. Теперь Яценюк может преспокойно лететь в США и Канаду. Визиты запланированы на средину мая.
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В ведомстве сегодня заявили, что у СК есть доказательства его участия как минимум в двух вооруженных столкновениях в Чечне в 94-м и 95-м годах. Также украинского политика российские следователи подозревают в пытках и расстрелах пленных военнослужащих в Грозном. Накануне стало известно, что Россия направила материалы в Интерпол с тем, чтобы Яценюк был объявлен в международный розыск.
Интерпол отказал в ходатайстве РФ об аресте Яценюка за "убийства" в Чечне, - Аваков - Цензор.НЕТ 9005

Не просто воював, а катував та розстрілював полонених. Зовсім погана людина. Мало знищив москалів.
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Теперь в парашке сеня стал эквивалентом смертельной опасности. Вводите новый термин - 2 или 5 яценюков в тротиловом эквиваленте
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Слово "убійства" дуже вдало взято в лапки - слово "вбивство" застосовується лише щодо людей, а до чого тут кацапи?
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кроль наш!
сеня - мужики отмаячили, мона домой и ета.
повышаи боевую подготовку!
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Ну ясное дело.В ИНТЕРПОЛЕ,ще пожить хотят.Методы Сени все знают.Не удивлюсь,если утром,в своей кровати,директор ИНТЕРПОЛА,нашёл лошадиную голову
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИнтерпол отказал в ходатайстве РФ об аресте Яценюка за "убийства" в Чечне, - Аваков
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