 Интерпол отказал в ходатайстве РФ об аресте Яценюка за "убийства" в Чечне, - Аваков

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
"С удовлетворением и уважением констатирую, что Интерпол - как адекватная и солидная международная правовая организация - согласно своему протоколу приняла во внимание мое обращение и отказала в нелепом ходатайстве РФ", - написал министр.
"Надеюсь, что этот казус отрезвит опившихся водой "Ессентуки" маргиналов! С другой стороны, уверен, что сочиненный фантазерами из российского Следственного комитета информационный повод еще раз привлечет внимание международной общественности к факту незаконного ареста и применения пыток в российских тюрьмах к Николаю Карпюку и Станиславу Клыху!" - добавил он.
Аваков также напомнил "фабулу дела":
"Российские судебно-правоохранительные органы якобы выдали ордер на арест Арсения Яценюка в связи с выдвинутыми обвинениями в (цитирую): "участии в вооруженной банде", "умышленном убийстве двух либо более людей, совершенному по предварительному сговору группой лиц" и "покушении на умышленное убийство двух либо более людей, совершенное по предварительному сговору группы лиц".
Запрос РФ в Интерпол основан на ордере на арест Яценюка, якобы выданным городским судом города Ессентуки Ставропольского края 3 марта 2017 года. Российские следователи, как следует из документа, подозревают пана Яценюка в том, что он (внимание!) огнем из автомата Калашникова убил 30 и ранил 13 российских военнослужащих во время боевых действий в Грозном, Чеченской республики.
Данные события, якобы, имели место во время участия Арсения Яценюка в "вооружённой банде "Мрія", в составе которой он "принимал участие в атаках на российских военнослужащих" в Президентском дворе, на площади Минутка и на железнодорожной станции "Грозный" с 31 декабря 1994 по 2 января 1995 года.
За три дня Арсению предъявляют 30 убитых и 13 раненых!"
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по прізвищу)) точно он!
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У скотовоза взяли "Лиман",у Сени - "Интерпол"...
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Мол, было. Не могу врать, аллах не велит. Вместе расстреливали.
Может шибко невдобно получиться.
)))
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Яценюк и Шамиль Басаев на передовой, командуют чеченскими ополченцами.
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Чечня. Ополченец Яценюк, зачислен во взвод гранатометчиков.
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Не просто воював, а катував та розстрілював полонених. Зовсім погана людина. Мало знищив москалів.
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сеня - мужики отмаячили, мона домой и ета.
повышаи боевую подготовку!
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