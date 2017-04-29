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 "Кинологи проверят метро и зону возле МВЦ пред началом Евровидения, - Крищенко

Кинологи уже работают в усиленном режиме.

В полиции Киева прогнозируют, что во время Евровидения будут сообщения о ложных минированиях. Количество кинологов увеличивают. Они все время будут дежурить на станциях метро, на Крещатике и Парковой дороге. как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга, который транслировал телеканал "112 Украина" заявил глава полиции Киева Андрей Крищенко.

"Кинологи уже работают. Они работают с момента начала завоза оборудования в МВД и его монтажа. Полностью проверяются все автомобили, на которых завозится оборудование и само оборудование. Сегодня-завтра уже будет полная проверка и выставление более жесткой охраны Выставочного центра и на Парковой дороге, где будет Евроклуб. Кинологи будут все время задействованы в Еврогородке на Крещатике. Также будут проверяться станции метро. Мы думаем, что будут ложные заминирования, увеличиваем количество кинологов, чтобы быстро проверять и не мешать ни людям, ни функционированию объектов", - сказал Крищенко.

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Также глава столичной полиции рассказал, что во время Евровидения будет избирательная проверка людей: "Будет избирательная проверка людей, которые вызывают подозрения. Возможно, будут проверяться рюкзаки. Перед конкурсами также будет проверка, это не сплошной кордон, мы будем в первую очередь пропускать людей, у которых есть билеты, сотрудников. Остальных - проверять с какой целью они прибыли. МВЦ стоит немного в стороне, там мало кто просто так гуляет. В том числе, такие проверки для того, чтобы пресечь криминальные проявления, например карманников", - отметил Крищенко.

Во время проведения конкурса, в Киеве будут дежурить до 10 тыс. правоохранителей.
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