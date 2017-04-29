 Возле машин патруля ОБСЕ на территории ОРЛО произошел взрыв, - отчет

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.
Как сообщается, 28 апреля патруль Миссии в составе шести сотрудников на двух бронированных автомобилях находился на блокпосте "ЛНР", расположенном приблизительно в 1,5 км к юго-западу от подконтрольного боевикам н. п. Молодежное (63 км к северо-западу от Луганска). Наблюдатели разговаривали с вооруженным террористом "ЛНР".
"В 12:17 члены патруля СММ направились к своим автомобилям, чтобы уехать из этого района, когда тот же член "ЛНР" стал махать наблюдателям рукой, показывая тем самым, чтобы патруль быстро покинул это место. В 12:20, уже находясь внутри своих автомобилей, наблюдатели услышали взрыв. По их оценкам, это был взрыв в воздухе приблизительно в 50-100 м к северо-западу. Одновременно с этим команда Миссии увидела облако черного дыма, поднимавшееся над упомянутым ранее местом, однако издалека место удара не было видно", - сказано в отчете.
Определить причину взрыва патруль ОБСЕ не смог. Наблюдатели быстро покинули место происшествия и вернулись на свою базу в подконтрольном "ЛНР" н. п. Кадиевка.
Напомним, 23 апреля в районе населенного пункта Пришиб Луганской области, контролируемого боевиками, подорвался на мине патрульный автомобиль мониторинговой миссии ОБСЕ. Погиб один сотрудник миссии, гражданин США. Еще двое, граждане Чехии и Германии, получили ранения. Государственный департамент США заявил, что не собирается оставлять безнаказанной гибель американского гражданина, и назвал трагедию "непростительной".
753 6
В результате взрыва гранаты в Николаеве погиб мужчина. ВИДЕО(6)
Украинский воин погиб в результате подрыва автомобиля возле Павлополя, - штаб АТО(12)
На арсенале в Балаклее работают комиссии по выяснению причин пожара, - МО. ФОТО(3)
Хуг о подрыве автомобиля ОБСЕ: Это не было несчастным случаем, мину заложили специально(49)
В Киеве на территории детского сада прогремел взрыв(0)
45 мирных жителей погибли, 96 - ранены из-за подрыва на минах на Донбассе с начала 2016 года, - Хуг(0)
В результате взрывов в Балаклее разрушены или повреждены 392 здания, - РГА(3)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить