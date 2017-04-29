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 Возле машин патруля ОБСЕ на территории ОРЛО произошел взрыв, - отчет

обсе

В пятницу, 28 апреля, рядом с автомобилями патруля миссии ОБСЕ в районе оккупированного боевиками населенного пункта Молодежное Луганской области произошел взрыв.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Как сообщается, 28 апреля патруль Миссии в составе шести сотрудников на двух бронированных автомобилях находился на блокпосте "ЛНР", расположенном приблизительно в 1,5 км к юго-западу от подконтрольного боевикам н. п. Молодежное (63 км к северо-западу от Луганска). Наблюдатели разговаривали с вооруженным террористом "ЛНР".

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"В 12:17 члены патруля СММ направились к своим автомобилям, чтобы уехать из этого района, когда тот же член "ЛНР" стал махать наблюдателям рукой, показывая тем самым, чтобы патруль быстро покинул это место. В 12:20, уже находясь внутри своих автомобилей, наблюдатели услышали взрыв. По их оценкам, это был взрыв в воздухе приблизительно в 50-100 м к северо-западу. Одновременно с этим команда Миссии увидела облако черного дыма, поднимавшееся над упомянутым ранее местом, однако издалека место удара не было видно", - сказано в отчете.

Определить причину взрыва патруль ОБСЕ не смог. Наблюдатели быстро покинули место происшествия и вернулись на свою базу в подконтрольном "ЛНР" н. п. Кадиевка.

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Напомним, 23 апреля в районе населенного пункта Пришиб Луганской области, контролируемого боевиками, подорвался на мине патрульный автомобиль мониторинговой миссии ОБСЕ. Погиб один сотрудник миссии, гражданин США. Еще двое, граждане Чехии и Германии, получили ранения. Государственный департамент США заявил, что не собирается оставлять безнаказанной гибель американского гражданина, и назвал трагедию "непростительной".

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Ну что пацаны, нравится быть мишенями? А вы с калькуляторами, бухгалтеры, мля....
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Как черви в гойнике копашатся...Вместо того ,чтобы этот гнойник всем миром вырезать раз и навсегда.
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КацаПсины в Чечне истребляли Ваххабитов,а в ДАУНбассе воюют за ваххабитов,смотрите мне перепутайте,ВяликаСталагмитные..
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Цензор, хватит ерундой страдать. Не ОРЛО, а "луганда", не ОРДО, а "донбабве". И маленькими буквами. За путена вы в курсе. Или вы так эти "ор" так уважаете?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВозле машин патруля ОБСЕ на территории ОРЛО произошел взрыв, - отчет
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