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 Порошенко поздравил киевское КБ "Луч" с успешным испытанием ракетного комплекса "Ольха". ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко поздравил ГП "Государственное киевское конструкторское бюро "Луч" с успешным этапом испытаний ракетного комплекса "Ольха".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

"Поздравляю конструкторское бюро "Луч" с успешным этапом испытаний ракетного комплекса "Ольха"! Особенно приятно, что все составляющие для производства "Ольхи" - украинские", - написал Порошенко.

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А КБ Южное не хочешь поздравить, откуда уже ушла добрая половина ученых и инженеров?
Не от хорошей жизни...
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а не трындишь?
Потому что само КБ говорит, что набрало доп. 1000 человек
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Нові зразки зброї представив київський завод "Маяк".
Це міномети, гвинтівки, кулемети та гранатомети. Зроблено їх повністю з українських комплектових. Більшість моделей українські військовики вже використовують у зоні АТО. Решта піде у виробництво протягом року - після випробувань.
Нову зброю виготовляють не лише на держзамовлення, а й на експорт - до 26 країн, зокрема й членів НАТО. Серед переваг - зручність, точність прицілювання і менша вага. До того ж, коштує українська зброя дешевше від іноземних аналогів.Відео https://www.youtube.com/watch?v=8sU1bgaFpog
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Презик мене дивує. Розробка - це лише півсправи. Необхідно налагодити масове виробництво виробу. На цьому етапі до конструкторів дослідних зразків може виникнути дуже багато питань. Можливий варіант. коли виробництво такого виду ракет може затягнутися на 3 роки. Дослідний зразок - це успіх конструкторів, а масове виробництво - успіх армії, усієї держави. Ось тоді будеш вітати.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко поздравил киевское КБ "Луч" с успешным испытанием ракетного комплекса "Ольха". ВИДЕО
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