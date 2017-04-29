 Порошенко поздравил киевское КБ "Луч" с успешным испытанием ракетного комплекса "Ольха". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.
"Поздравляю конструкторское бюро "Луч" с успешным этапом испытаний ракетного комплекса "Ольха"! Особенно приятно, что все составляющие для производства "Ольхи" - украинские", - написал Порошенко.
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Не от хорошей жизни...
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Потому что само КБ говорит, что набрало доп. 1000 человек
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Це міномети, гвинтівки, кулемети та гранатомети. Зроблено їх повністю з українських комплектових. Більшість моделей українські військовики вже використовують у зоні АТО. Решта піде у виробництво протягом року - після випробувань.
Нову зброю виготовляють не лише на держзамовлення, а й на експорт - до 26 країн, зокрема й членів НАТО. Серед переваг - зручність, точність прицілювання і менша вага. До того ж, коштує українська зброя дешевше від іноземних аналогів.Відео https://www.youtube.com/watch?v=8sU1bgaFpog
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