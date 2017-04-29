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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:корабль (847) Ливия (660) МИД (4065)

 "Официального подтверждения нет", - МИД проверяет данные о захвате судна в Ливии

Информация о захвате украинского судна в Ливии на данный момент проверяется. Официального подтверждения нет.

Об этом говорится в заявлении консульской службы МИД Украины в Twitter.

"Консул проверяет информацию о якобы задержании украинского судна в территориальных водах Ливии. Официального подтверждения нет", - говорится в сообщении.
Читайте на "Цензор.НЕТ": В Ливии захватили украинский танкер по подозрению в контрабанде нефти. ФОТО

Напомним, арубежные СМИ сообщили, что ВМС Ливии захватили два судна, которые подозреваются в контрабанде нефти из североафриканской страны. Одно из них - украинский танкер Ruta.
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Венесуэла официально уведомила Организацию Американских государств о своём выходе.
Капец,объявляю своей Пиночетше Незалэжнасть...
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А вы обратили внимание на надстрйку РЛС "Лимана"? Появилась она не так давно Но, в её ТТХ водолазы НАТО разберутся! http://zloy-odessit.livejournal.com/2078901.html?utm_source=twsharing&utm_medium=social …
Ну и по "Лиману". Вчера все дружно высмеивали ситуацию, когда средний разведывательный корабль ЧФ ВМФ РФ пошёл ко дну после столкновения со скотовозкой, гружённой отборными овцами, а сегодня уже с видом экспертов, начитавшись за ночь "Википедии" и тематических статей на просторах интернета, пишут о том, что это был за корабль и какова же это утрата для России. Что же, не стану исключением и внесу свою лепту в "разбор полётов", но без заглатывания в подручные энциклопедии.
Конечно, это полезно знать каковы истоки "Лимана" и каково оборудование на его борту, согласно открытым источникам информации, но есть один очень интересный момент, упущенный многими экспертами из виду. Дело в том, что в последние годы РФ нарастила темпы и масштабы модернизации того "добра", что ещё остается на плаву и средний разведывательный корабль проекта 861М "Лиман" не был исключением. Единственное что - кремль всегда ревностно относился к таким модернизациям, и узнавали мы о них лишь как постфактум.
Что касательно "Лимана", то хочу обратить ваше внимание на следующее. Многие из вас видели в СМИ фото этого корабля, но это всё устаревшие снимки и в сравнении с ними у "Лимана" нынешнего, а точнее - вчерашнего, не было одной детали - радиопрозрачного купола РЛС. Данная надстройка у корабля появилась сравнительно недавно и впервые была запечатлена в 2016 году. ТТХ надстроечки, разумеется, не известны, но она явно сближала его по возможностям с проектом 864,а, быть может и превосходила.
Собственно, модернизировали "Лиман" напрасно, хотя с 1 по 10 февраля он достаточно активно наблюдал за учениями НАТО «Sea Shield 2017». Хоть какую-то службу сослужил. А теперь и турецким водолазам будет интересно покопаться в этом самом загадочном куполе. И не только турецким…
Кстати, в российском сегменте уже разносится конспирология о том, что столкновение было подстроено, дабы НАТО имело возможность заполучить секретные технологии «Лимана»… Мда, как страшно жить!"Официального подтверждения нет", - МИД проверяет данные о захвате судна в Ливии - Цензор.НЕТ 3680
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А тем временем у берегов корейского лепрозория Трамр готовит новое шоу...
Злой Одессит‏ @zloy_odessit 22 ч.22 часа назад

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