 Суд арестовал пойманного на взятке $10 тыс. депутата Киевского облсовета с правом залога 600 тыс. грн

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.
"По ходатайству столичной прокуратуры Днепровский районный суд Киева на заседании 28.04.2017 избрал меру пресечения в виде содержания под стражей председателю постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования, водных ресурсов, ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и других чрезвычайных ситуаций Киевского облсовета, которого накануне прокуратура задержала на взятке в 10 тыс долларов", - написала Максимец.
При этом суд определил в качестве альтернативы возможность внесения залога в размере 600 тыс. грн.
По словам Максимец, судебное решение будет обжаловано в части размера денежного залога, поскольку прокурор настаивал на залоге в сумме 2,5 млн гривен.
Отметим, согласно информации на сайте Киевского облсовета, председателем комиссии по вопросам экологии, природопользования, водных ресурсов, ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и других чрезвычайных ситуаций является депутат от ВО "Свобода" Максим Запаскин.
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я в еще в выборной компании 2009-2010 года просек ситуацию, когда верхушка "Свободы" общается и финансируется "Партией Регионов" (с частности Клюевым), а рядовые идейные "Свободовцы" искренне верят в болтовню своих червивых "фюреров".
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Запаскин доллары любил.
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