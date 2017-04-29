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 Политика Украины
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 Суд арестовал пойманного на взятке $10 тыс. депутата Киевского облсовета с правом залога 600 тыс. грн

взятка

Днепровский районный суд Киева арестовал главу постоянной комиссии по вопросам экологии, водных ресурсов и природопользования Киевского областного совета, депутата от ВО "Свобода" Максима Запаскина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

"По ходатайству столичной прокуратуры Днепровский районный суд Киева на заседании 28.04.2017 избрал меру пресечения в виде содержания под стражей председателю постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования, водных ресурсов, ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и других чрезвычайных ситуаций Киевского облсовета, которого накануне прокуратура задержала на взятке в 10 тыс долларов", - написала Максимец.

При этом суд определил в качестве альтернативы возможность внесения залога в размере 600 тыс. грн.

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По словам Максимец, судебное решение будет обжаловано в части размера денежного залога, поскольку прокурор настаивал на залоге в сумме 2,5 млн гривен.

Отметим, согласно информации на сайте Киевского облсовета, председателем комиссии по вопросам экологии, природопользования, водных ресурсов, ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и других чрезвычайных ситуаций является депутат от ВО "Свобода" Максим Запаскин.



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Как я уважаю рядовых Свободовцев, и как я ненавижу руководство Свободы
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100500% согласен!
я в еще в выборной компании 2009-2010 года просек ситуацию, когда верхушка "Свободы" общается и финансируется "Партией Регионов" (с частности Клюевым), а рядовые идейные "Свободовцы" искренне верят в болтовню своих червивых "фюреров".
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Запаскин был "Свободы" депутатом.
Запаскин доллары любил.
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А почему депутаты воры пиарщики не уберут этот золог вообще ?
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Какой может быть залог для взяточника ? Под себя суки закон придумали потому что взяточники все руководство страны.включая законодателей.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд арестовал пойманного на взятке $10 тыс. депутата Киевского облсовета с правом залога 600 тыс. грн
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