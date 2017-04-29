 В штабе АТО сообщили о двух раненых военнослужащих с начала суток

С начала суток в зоне проведения АТО ранены двое военнослужащих. Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "112 Украина" сообщил начальник межведомственной мобильной группы ТУ "Мариуполь" Сергей Жмурко.
"За прошедшие сутки в зоне ответственности войск оперативно-тактической группировки "Мариуполь" было зафиксировано 35 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. Больше всего таких обстрелов было зафиксировано по позициям морских пехотинцев в районе Водяного - 12 обстрелов, где враг использовал стрелковое вооружение, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем, БМП, а впоследствии к обстрелу подключились минометы калибра 82-мм и 120-мм", - сообщил Сергей Жмурко.
Также в штабе сообщили, что по защитникам Красногоровки в 5:20 российские оккупационные войска открыли огонь из гранатометов, стрелкового вооружения, минометов калибра 82-мм и 120-мм.
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