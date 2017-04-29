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Все про:Германия (2781) Меркель (1397) смертная казнь (70) Турция (1939) Эрдоган (341) Евросоюз (11766)

 Меркель: Введение Эрдоганом смертной казни остановит переговоры о членстве Турции в ЕС

Канцлер ФРГ считает, что Европа и Турция не должны полностью отворачиваться друг от друга.

Канцлер Германии Ангела Меркель придерживается "позиции благоразумия" в дальнейших отношениях Европейского Союза и Турции. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.

Глава германского правительства подчеркнула, что задача открыть новую главу в переговорах с Турцией о членстве в ЕС сейчас не стоит. В то же время, по словам Меркель, возможное введение Анкарой смертной казни будет означать окончание этого диалога.

В Турции 16 апреля состоялся референдум, чуть более 51 процента его участников поддержали изменения в конституции страны, существенно расширяющие полномочия главы государства. После плебисцита президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намеран восстановить в стране смертную казнь.

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Да туркам похер. их там в дочланде и так уже 60% населения...
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нема в німеччині християн - є соціально атомізовані атеїсти.
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Германия -христианская страна. Сама Меркель -председатель союза христиан-демократов. Сильные позиции христианской протестантской церкви. Почему атеисты? Немцы-народ верующий.
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турция 2017 -превращается в Иран-2. скоро будут ходить в хибджабах и введут шариат )
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Шариат - это позиция Эрдогана. Вряд ли при нынешнем раскладе он сам готов вступать в ЕС,слишком разные подходы и жизненные позиции. К тому же Эрдоган имеет зуб на Германию, отказавшую ему в убежище во время часа "Х" для Турции.
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Ждём в интернет-магазинах охотничьего снаряжения . Прямиком из штаба погранцов.
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Переговоры о членстве Турции в ЕС длятся уже десятки лет, так что введение смертной казни диалогу не помешает. Умрут к моменту подписания договора и казненные и переговорщики.
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Диалога между ЕС и Турцией в нынешних реалиях, априори, уже не будет,разошлись ,как в море корабли.
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плевать хотели китайци на еврочленов

весь мир их товар покупает
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Весь покупает их товары потому что Америка очень сильно помогла китайцам - без Америки щас бы жрали воробьев ...
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"Смертная казнь в США является законным наказанием в 31 штате"
пусть Меркель напугает США что не возмет их в ЕС из за того что у них есть смертная казнь
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Северная Корея готовится пулять в авианосец США:
Меркель: Введение Эрдоганом смертной казни остановит переговоры о членстве Турции в ЕС - Цензор.НЕТ 9707
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Ага, это все равно, что Украину ЭТИМ пугать.Они уже лет сто с турками переговариваются. А смертную казнь по отдельным видам тяжких преступлений надо и нам вернуть.
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У нас ,начиная со времен СССР,очень слаба доказательная база для таких преступлений. Множество необоснованных и ошибочных приговоров,десятки невиновных попали под смертную казнь.
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Канцлер ФРГ считает, что Европа и Турция не должны полностью отворачиваться друг от друга.

и как это? дальше жить на расстояниии вытянутой руки?? Продолжать манить Турцию вот уже несколько десятилетий, как морковской перед осликом, перспективой членства в ЕС? Которое никто из европейских лидеров не рассматривает всерьез?
Эрдоган сделан все в присущем ему янычарском стиле.
Восток - это Восток. А Запад есть Запад.
Все остальное - от лукавого.
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как как - боком стали и оккеюшки.
если честно - Турция такой же член нато,
как ын миротворец.
полный распердешь...
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Восток и Запад - не совместимы и прежде всего по религиозным различиям.Приверженцы разворота Турции к светской жизни потерпели поражение от Эрдогана и Турция повернулась лицом к шариату и это значит ,что отвернулась от европейских ценностей. Даже если бы сегодня Эрдогану предложили членство в ЕС ,он бы отказался.
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в Арканзасе - 4х еще приморят до воскресенья.
подонки те еще детонасильники и детоубийцы,
но не об етом разговор - в воскресенье заканчивается лицензия
на использовамие етой самой смертельной вакцины.
спешат арканзасцы, чем раньше думали?
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В Украине нужно вводить казнь через повешение для чиновников и олигархов ахметика , каламойского ..
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Эрдоган дурак - становится в позу. А ведь мог бы убивать оппонентов как лука в Беларуси: просто попадают люди без вести и концов нет или кончают жизнь "самоубийством". Тогда бы меркелиха просто обеспокаивалась бы и призывала искать пропавших. А эрдоган бы вопил, что они просто сбежали, но их ищут.
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Можно подумать, что Турции давали это членство, а теперь передумали!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМеркель: Введение Эрдоганом смертной казни остановит переговоры о членстве Турции в ЕС
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