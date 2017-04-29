 Меркель: Введение Эрдоганом смертной казни остановит переговоры о членстве Турции в ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель придерживается "позиции благоразумия" в дальнейших отношениях Европейского Союза и Турции. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.
Глава германского правительства подчеркнула, что задача открыть новую главу в переговорах с Турцией о членстве в ЕС сейчас не стоит. В то же время, по словам Меркель, возможное введение Анкарой смертной казни будет означать окончание этого диалога.
В Турции 16 апреля состоялся референдум, чуть более 51 процента его участников поддержали изменения в конституции страны, существенно расширяющие полномочия главы государства. После плебисцита президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намеран восстановить в стране смертную казнь.
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Американський уряд передав українським прикордонникам сучасні системи зв'язку. Вартість обладання - десятки мільйонів гривень. Воно має кращий захист від прослуховування і допоможе прикордонникам краще координувати свої дії із військовими та Національною гвардією. Подробиці - в матеріалі наших київських кореспондентів.
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весь мир их товар покупает
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пусть Меркель напугает США что не возмет их в ЕС из за того что у них есть смертная казнь
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и как это? дальше жить на расстояниии вытянутой руки?? Продолжать манить Турцию вот уже несколько десятилетий, как морковской перед осликом, перспективой членства в ЕС? Которое никто из европейских лидеров не рассматривает всерьез?
Эрдоган сделан все в присущем ему янычарском стиле.
Восток - это Восток. А Запад есть Запад.
Все остальное - от лукавого.
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если честно - Турция такой же член нато,
как ын миротворец.
полный распердешь...
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подонки те еще детонасильники и детоубийцы,
но не об етом разговор - в воскресенье заканчивается лицензия
на использовамие етой самой смертельной вакцины.
спешат арканзасцы, чем раньше думали?
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