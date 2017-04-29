 Пьяный 15-летний подросток на Виннитчине, катая девушек на машине отца, попал в ДТП - автомобиль сгорел

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Винницкой области.
"Вчера (27 апреля. - Ред.) около 22 часов на автодороге между селами Войтовка и Маньковка несовершеннолетний водитель автомобиля "ГАЗ", принадлежащего его отцу, не справился с управлением. Выехав на обочину, автомобиль перевернулся и загорелся. В результате ДТП травмировались две несовершеннолетние пассажирки "ГАЗа". После осмотра медиков девушки были отпущены домой", - сказано в сообщении.
Сотрудниками полиции установлено, что несовершеннолетний водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до 3-х лет с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.
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