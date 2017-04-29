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Все про:Винницкая область (412) ДТП (5706) пьянство (745)

 Пьяный 15-летний подросток на Виннитчине, катая девушек на машине отца, попал в ДТП - автомобиль сгорел

В Бершадском районе Винницкой области 15-летний подросток в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением автомобиля, в результате чего машина перевернулась и загорелась.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Винницкой области.

"Вчера (27 апреля. - Ред.) около 22 часов на автодороге между селами Войтовка и Маньковка несовершеннолетний водитель автомобиля "ГАЗ", принадлежащего его отцу, не справился с управлением. Выехав на обочину, автомобиль перевернулся и загорелся. В результате ДТП травмировались две несовершеннолетние пассажирки "ГАЗа". После осмотра медиков девушки были отпущены домой", - сказано в сообщении.

Сотрудниками полиции установлено, что несовершеннолетний водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до 3-х лет с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.

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Да ладно, пацан-то сельский мачо! В свои 15 годков бухает, на пипиковом корыте рассекает по деревне. Попал в топ-новости на цензоре. Ну и телок все-таки не угробил!
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Будет ему наука и его отцу. Первое предупреждение.Второго не последует.
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Может быть...
Но, скорее всего, они станут главными героями новости типа: Папа с сыном взорвались при попытке распилить снаряд у себя в сарае.
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НУ, ПАПА "ВКУРИЛ" ТО ХОТЬ , ЧТО У НЕГО РАСТЁТ ДОСТОЙНЫЙ СЫН?
ИЗ "НАБОРА ДЖЕНТЕЛЬМЕНА" (бухло, бабы, карты) ОСТАЛИСЬ КАРТЫ.
ТАК ЧТО....НУЖНО ДЕЛАТЬ В КВАРТИРЕ РЕМОНТ!
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нормальные пацаны уже баб ипут))ты видать до сих пор дрочиш)))
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-Тато, я є такий апарат, у який засовують ковбасу , а з нього вилазить баран..?
- Так синку, це твоя мама..
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Во бля, обычно у гагаза ручки отрываются,доказано хуйлом... Папа должен понять и простить...
Кто не катался в детстве на папиной машаине..Почти все пацаны..
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Мабуть у ГАЗа усилителя руля не було.А пацанёнок хилинький
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То пісець! Я з поламаними ребрами вчився на ГАЗі. Баржа довбана!
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Весна, гормоны моск отключили, и девушки садящиеся в машину к пьяному сопляку, видать тоже интеллектом не блещут.
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O tepora! O mores! В свои 15 я на КМС выполнил, а не синьку жрал..
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Если бы этот 15-летний пацак самаход под откос не пустил (партизан, млять бухой, малолетний), то 100пудов было бы две заявы пра згвалтаванне малалетних в извращённой форме, так что юнак лехко саскачил, более лутше по по ч.1 ст.286 УК, чалтццо,чем по 152 УК. Гы.
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Будь я отцом кого-то из этих девчонок, включил бы ей режим "Освенцим" с обязательным посещением курсов вязания и вышивки, до замужества...
А водилу этого, оставил бы без зубов и коленей...
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В свои 15 лет, я тоже девочек катал на отцовской новой ГАЗ-24, правда трезвый. Это было в 81-ом. А девчата говорили - вот если бы у тебя был мотоцикл...
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малое, дурное, даже если морду разбить - не поумнеет, ещё какое-то приключение найдет. таких большая часть молодёжи. В ссср отправляли во всеобщую тюрьму - армия называлась. А в действительности это со всех сторон культурная недоработка. Напиться - и поездить на машине в рюськом мире. Для ненормальной безкультурной страны типо Украины - это естественно.
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Пьяная езда в селе - это же традиция. Понять и простить.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПьяный 15-летний подросток на Виннитчине, катая девушек на машине отца, попал в ДТП - автомобиль сгорел
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