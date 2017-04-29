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 Теннис: Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира в Турции

Украинка снова близка к титулу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.

Украинская теннисистка Элина Свитолина в четвертьфинале турнира WTA в Стамбуле обыграла Сорану Кырсти из Румынии.

Для победы украинке хватило двух сетов, которые она выиграла дважды со счетом 6-4. Соперницей в полуфинале турнира Свитолиной будет словачка Яна Чепелова, которая пробилась в 1/2 финала после победу над юной украинкой 6-летней Даяной Ястремской.

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это что ракетки больше участниц, детки что ли выступают
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да что вы, там 6 лет, а Цензору я верю. И верхнее было для админа, чтобы убрали ошибку.
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по инерции на злости с предыидущих новостей.
моя неправда - забудьте...
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а вы не злитесь, а просто фильтруйте инфу. Здесь ее подают с добавлением утки, хотя и умеренно.
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Цензор.НЕТНовостиСпортТеннис: Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира в Турции
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