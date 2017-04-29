 Теннис: Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира в Турции

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.
Украинская теннисистка Элина Свитолина в четвертьфинале турнира WTA в Стамбуле обыграла Сорану Кырсти из Румынии.
Для победы украинке хватило двух сетов, которые она выиграла дважды со счетом 6-4. Соперницей в полуфинале турнира Свитолиной будет словачка Яна Чепелова, которая пробилась в 1/2 финала после победу над юной украинкой 6-летней Даяной Ястремской.
257 11
Насиров может использовать должность главы Федерации дзюдо для выезда за границу, - САП(24)
В Черкасской области депутата областного совета подозревают в незаконном присвоении имущественного комплекса стоимостью более 54,6 млн грн(2)
"Сейчас тебя депортируют или закроют", - российский арбитр объясняет спортсмену из Кыргызстана "правила боя" в ринге против бойца из РФ. ВИДЕО(128)
Зубко: хоккейный матч Украина – Польша смотрели более 8 млн телезрителей(21)
У чому полягає феномен українських спортивних звитяг(0)
Украинский гимнаст Верняев выиграл "золото" и "бронзу" на чемпионате Европе. ФОТО(19)
Украинская дзюдоистка Билодид завоевала "золото" чемпионата Европы. ФОТО(38)
Ответить
Ответить
Ответить
моя неправда - забудьте...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить