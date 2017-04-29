 В Одессе изувечили памятник маршалу Жукову

Активисты в пятницу, 28 апреля, разукрасили красной краской мемориальную доску советскому военачальнику и партийному руководителю Георгию Жукову на стене здания военкомата в Одессе, как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Думская".
Событие произошло прямо у таблички "Граница поста". При том караул явное посягательство на военный объект проигнорировал.
Мемориальную доску Жукову зарисовали красной краской, а сверху написали "декоммунизировано".
Как сообщил помощник начальника Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, полиция открыла уголовное производство по статье 296 УК Украины (хулиганство) в связи с событиями, которые происходили возле военкомата на углу Канатной и Пироговской.
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Доречі а що написано на дошці?
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а сверху написали "декоммунизировано".
Источник: http://censor.net.ua/n438297
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А чому саме на будівлі військкомату-та біс його знає-хіба ж тих комуняк зрозумієш?
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"Будем хохлов топить в Днепре"Вот циаты этого дибила.
Как можно ставить памятники социопату Жукову?,
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Скоро под видом "патриотов" придут "серые человечки".
Защитнички и их пpo***eбут?
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https://gazeta.ua/articles/politics/_poroshenko-poobicyav-pozbutisya-oligarhiv/767715
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что власть недорабатывает.
не было бы доски - не было бы и краски.
или кто закон о декомунизации отменил?
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А то Авакяну и Юґику - алкоголику некогда такими "пустяками" заниматься, наверное ждут когда еще одна "народная республика" образуется.
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http://gordonua.com/news/politics/sud-otmenil-reshenie-gorsoveta-odessy-o-vozvrate-sovetskih-nazvaniy-ulic-185724.html
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Просто походу ему припомнили его росийский паспорт и прочие сепарские шалости, короче УГОВОРИЛИ.
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ненавидьте, но не отдаваите...
без шуток сеичас - кого козломордые ненавидят - не отдавать.
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Впоследствии Жуков объяснил, что значительная часть имущества ему была подарена, другая часть приобретена на его зарплату.
Но следователей это не убедило.
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4000 метров ткани, 44 ковра и гобелена, 55 музейных картин, 7 ящиков с хрусталем и фарфором и многое другое.
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