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 Политика Украины
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Все про:Одесса (5524) памятник (2096) вандализм (396)

 В Одессе изувечили памятник маршалу Жукову

Барельеф на стене военкомата закрасили красной краской.

Активисты в пятницу, 28 апреля, разукрасили красной краской мемориальную доску советскому военачальнику и партийному руководителю Георгию Жукову на стене здания военкомата в Одессе, как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Думская".

Событие произошло прямо у таблички "Граница поста". При том караул явное посягательство на военный объект проигнорировал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэр Одессы решил ветировать одиозное решение горсовета о возвращении старых названий улиц, - Аваков

Мемориальную доску Жукову зарисовали красной краской, а сверху написали "декоммунизировано".

Как сообщил помощник начальника Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, полиция открыла уголовное производство по статье 296 УК Украины (хулиганство) в связи с событиями, которые происходили возле военкомата на углу Канатной и Пироговской.
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хйло все по плану щас подымут вой жопаблок ну и по сценарию
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ОСЬ він привід поскавчати русні на рашистському ТВ. Якщо хоч одна кацапська гидота помре від цієї новини то буде файно.
Доречі а що написано на дошці?
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Доречі а що написано на дошці? (с)

а сверху написали "декоммунизировано".

Источник: http://censor.net.ua/n438297
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Я питаю на честь чого дошка на війскоматі. Він у ньому працював чи що?
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Він був щось на кшталт коменданта післявоєнної Одеси.Офіційно-"зачищував" від криміналітету,а насправді-зачищував всіх "неблагонадійних".
А чому саме на будівлі військкомату-та біс його знає-хіба ж тих комуняк зрозумієш?
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Ага , а еще в " Ликвидации " бандеровцы какого то перлись в Одессу , а он их словил .
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Жуков був командуючим одеськім війсковим округом. А по своїй бидлядский звичці пхав свого носа кругом де тільки міг, перший секретар одеського обкома що тижня бігав до нього на доклад як бобік.
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На штабе округа доска...была. В новостях ошибка. Там же и "граница поста"
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Чтобы не было "изувечивания" власть Одессы должна выполнять то, что ей положено-демонтировать советские памятники.А она занимается сепаратизмом на глазах у всех.До чего это может дойти известно по Донецку,Луганску и Крыму. Сепаратизм нужно давить в зародыше и менять власть в Одессе,тем более она еще и криминальна,как и в Харькове.Одесситы ,харьковчане умеют избирать себе бандитов,видимо им очень хочется повторить судьбу донбасян.
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Это тот, который говорил,что чем больше хохлов в Днепре утопим, тем меньше в сибирь отправлять нужно будет?
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"Бабы еще нарожают солдат не жалеть".
"Будем хохлов топить в Днепре"Вот циаты этого дибила.
Как можно ставить памятники социопату Жукову?,
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А шо это кровавое украиноненавистное чудовище делает в Украине , в Одессе на стене военкомата ??? У нас мало героев , наших украинских и исторических и современных ????
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Катьку пора в Одессе сносить. Вместе с Трухой.
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Ой не там нынче у нас снайпера работают...не там
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караул явное посягательство на военный объект проигнорировал

Скоро под видом "патриотов" придут "серые человечки".
Защитнички и их пpo***eбут?
.
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Так сколько он людей угробил( минные поля разминировал посылая на них просто солдат второе сколько положил при переправе ДНЕПРА а сколько положил за взятие мало значащих объектов к праздникам комуняк ) вот такое и отношение!
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Жуков..? При форсуванні Дніпра вперед кидали неозброєних та навіть не одягнених в форму призовників з лівобережжя..кількість жертв була настільки великою, що місцями нижче за течією припинявся рух води і доводилось взривати "дамби" з людських тіл..
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наверное, краской не так шумно, сносить надо официально, странно, что до сих пор это не сделано
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Замироточил пАбебздитель. Тварюка редкостная была. Рылся, как то в архивах "СМЕРША", попадалось иногда и про жЮкова. Чекистам похеру было, от них требовали об"ективную информацию.
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Эта доска и висела для провокации. Сняли бы раньше и провокации не было.
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"изувечили" тут какое-то неправильное слово.
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Ну вот,теперь прийдётся,весь дом красить
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По Чехову - в человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда...
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да, только это не человек , а сатана, кстати, что там Чехов про сатанат писал
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А ещё Чехов про ружьё писал. Если в начале пьесы на стене висит ружье, то (к концу пьесы) оно должно выстрелить. Так и про этот барельеф. А не кажется ли вам, друзья, что кто-то готовит Одессу ко 2 мая ? Цивилизовано снять, к примеру на Новый год, нельзя было ? Ещё надо разобраться, патриоты это или провокаторы?
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Сами подняли народ возвратом советских названий. Теперь пойдет жара и Екатерине 2 памятник снесут...
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Екатерине к её памятнику еще коня нужнобссади пристроить
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Екатерину принять в партию, а потом декоммунизировать.
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вся ета хренотень только потому,
что власть недорабатывает.
не было бы доски - не было бы и краски.
или кто закон о декомунизации отменил?
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За одну "черную пехоту" на освобожденных землях Украины, этот мясник заслуживал трибунал. А как вор и подлец - полное презрение
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Турчинова тоже называют кровавым пастором.
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это две большие разницы, "тоже" здесь неуместно
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Та в кацапстане все такие, им чужого не жалко
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Калужская область деревня Охлебинено брали высотку к 7 ноября на одном квадратном метре от пяти до семи трупов земли под ногами наступающих не было вообще(рассказал в 1985 участник этих боев). Лично ходил смотрел на эту высотку ;совсем неприметная .
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Каждая звезда героя этого "военачальника" оплачена 1 миллионом солдатских жизней... И таких "полководцев" в годы войны было полно...
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Все верно... памятник кровавому мяснику и должен быть красного цвета...цвета крови....
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Одеса відігралась на ньому за післявоєнну зачистку, яку він там влаштував.
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Лучше бы они изувечили Труханова и сепарскую мразь из горсовета, которые к майским праздникам приготовили "подарочек" в виде возврата советских названий улиц.
А то Авакяну и Юґику - алкоголику некогда такими "пустяками" заниматься, наверное ждут когда еще одна "народная республика" образуется.
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Суд отменил а не Труханов.
http://gordonua.com/news/politics/sud-otmenil-reshenie-gorsoveta-odessy-o-vozvrate-sovetskih-nazvaniy-ulic-185724.html
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Прямо сам так вдруг решил "ветировать". Ага, а какого члена он, как городской голова, вообще вынес этот вопрос на голосование?
Просто походу ему припомнили его росийский паспорт и прочие сепарские шалости, короче УГОВОРИЛИ.
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На ДіпроГЕСє є пам'ятна дошка що за наказом цього гавнокомандуючого при підриві дамби загинуло мінімум 40000 українців?
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кроля кацам не отдаваите...
ненавидьте, но не отдаваите...
без шуток сеичас - кого козломордые ненавидят - не отдавать.
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Та его не краской обливать, а кувалдой нахер сбить, шо б совкодрочеры и прочая ватная нечисть вокруг пляски не устраивала.
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Летом 1946 года Ягодинской таможне (вблизи г. Ковеля) задержано 7 вагонов, в которых находилось 85 ящиков с мебелью. При проверке документации выяснилось, что мебель принадлежит маршалу Жукову.
Впоследствии Жуков объяснил, что значительная часть имущества ему была подарена, другая часть приобретена на его зарплату.
Но следователей это не убедило.
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Следователей расстреляли или только 10 лет лагерей без права переписки ?
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Может провокация жопоблока, кацапские 30 серебрянников отрабатывают, а по мне , то, что этот памятник до сих пор торчит в Одессе -изначально провокация одесской власти.
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Коли єбатерину 2гу будуть зносити, тисячі старих ватників подохнуть, бюджет наповниться їхніми пенсіями.
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1946г. 23 августа.«В Ягодинской таможне (близ г.Ковеля)Задержано 7 вагонов, в которых находилось 85 ящиков с мебелью. При проверке документации выяснилось, что мебель принадлежит Маршалу Жукову». Генерал армии А. Булганин (Доклад Сталину 23 августа 1946. Военные архивы России.1993 № 1).
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Да и хуй с ним, этим памятником! Лишь бы памятник Рабиновичу не тронули, а то уже Одесса в Ростов превращается
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то зробила паскудна гебня, бо в них завдання - спровокувати сутички на будь-якій основі
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помазать краской теперь трактуется изувечить?
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А що, у нас ще залишились пам"ятники тому вовкулаці у якого руки по лікоть в солдатській крові?!
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Та бери шире - Украины вообще нет. Она придумана в австрийском генштабе. Методичка правда устарела, но кацапы думают жопой, поэтому и так сойдет.
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Да что ты , кацап, а это куда девать? На, проглоти и подавись.
В Одессе изувечили памятник маршалу Жукову - Цензор.НЕТ 2700В Одессе изувечили памятник маршалу Жукову - Цензор.НЕТ 2012
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Не , кацап, не успокаивай себя, все намного хуже, у нас ,понимаешь везде так ," завезенных" не хватит, чтобы каждый город Украины завалить массовкой.Просрали вы Украину, и обгадились.
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Изувечия несовместимые с существованием, сносите на хрен, этого " меченого" , украинская Одесса не будет терпеть памятник этому извергу.
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Розмовляв нещодавно з одеситкою білоруського походження, яка живе в Україні 25 років. Був шокований, коли прийшлось їй перекладати на мордвинську слово "серпень". Це місяць народження мого сина. Почитайте, хто не байдужий, цю статтю. http://viche.net.ua/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=3478&Itemid=400
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Одессой, одесситама Жюкова наказывали, кстати, чтоб в лагеря не отправлять
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"В Одессе изувечили памятник маршалу Жукову". Уважаемая команда Цензора! Облить краской, которую ЛЕГКО можно смыть, это совсем НЕ ИЗУВЕЧИТЬ!!!
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В 1948 году следователи госбезопасности обыскали квартиру и дачу Жукова , то там было обнаружено: 194 предмета ценной несоветской мебели, 483 шкурки пушных зверей,
4000 метров ткани, 44 ковра и гобелена, 55 музейных картин, 7 ящиков с хрусталем и фарфором и многое другое.
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Контрибуція. Після війни у совєтской зоні не залишилось жодного рояля. АЛЕ то були роялі які німці вивезли з савєтских дяровен...
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А в Одессе уже всем убийцам украинцев памятники поставили? Жуков, Екатерина вторая, осталось еще Сталину и Гитлеру памятные бюсты поставить.
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не "изувечили", а испачкали, разве это увечья? изувечили- это разбили молотком, топором. грнатой и т.д.
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"катафалк" прозвище которое гуляло в войсках об этом маршале ....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Одессе изувечили памятник маршалу Жукову
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