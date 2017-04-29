 МИД Польши заявил об отсутствии оснований запрещать мотопробег байкеров из РФ

Окончательное решение о том, въедут ли на территорию Польши "Ночные волки", которые накануне отправились с мотопробегом странами Восточной Европы в Берлин, будут принимать пограничники. Об этом говорится в ответе МИД Польши, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В МИД и другие официальные органы польского государства до сих пор не поступала просьба посольства Российской Федерации в Варшаве о полицейском сопровождение или иного рода логистической поддержке в связи с запланированным пребыванием на территории РП или проезда по польской территории участников мотопробега по случаю 72-летия победы в "Великой Отечественной войне". В связи с этим, соответствующие польские органы не имеют формальных оснований предоставить или нет согласие на въезд и пребывание на территории РП участников события", - говорится в заявлении польского внешнеполитического ведомства.
В МИД подчеркнули, что в предыдущие годы Польша не блокировала проезд в страну мотоциклистам, которые стремились почтить память жертв на кладбищах в Польше "при условии выполнения ими всевозможных формальных требований".
Как отмечается, польская историческая традиция предполагает уважение ко всем жертвам и погибшим, как и местам их захоронения.
"Одновременно мы решительно выступаем против всяческих действий, имеющих целью использование такого рода годовщин и связанных с ними торжеств, а также мест захоронений на территории Польши жертв и погибших, для осуществления антипольской агитации, которая опирается на нарратив, который ставит под сомнение исторические факты и действия, которые распространяют антагонизм между народами", - говорится в заявлении МИД РП.
Подчеркивается, шо решение о возможном въезде на территорию Польши конкретных лиц принимает Пограничная служба на основании оценки ситуации с безопасностью и общественным порядком.
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Так она уже называлась во времена "строительства развитого социализма".
А теперь скорее будут варшавская,краковская,гданськая,щецинская и т.д. "народные республики"
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А по сути в любом посольстве вам обьяснят что могут отказать во вьезде в страну без причин и без обьяснений, вот и все основание для недопуска могемповторителей дидоваивалов.
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А друзья потихоньку договариваются с врагами.
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Владимир Путин и Петр Порошенко вели уважительную беседу и периодически переходили на шутливый тон. Ни к каким конкретным договоренностям они не пришли и продвинулись лишь в вопросах, которые касаются гуманитарных аспектов.
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Автор: Горький Лук | 28.04.2017 17:25
Я не буду сейчас особо злопыхательствовать и глумиться над итогами морского боя между российским и румынско-африканскими флотами возле Босфора.
Во-первых, все, кто хотел уже отзлопыхательствовал (блин, как правильно пишется это слово?) и отглумились. Во-вторых, в самой России веселится и танцует весь народ. Возможно, впервые «она утонула» сама, а не с половиной экипажа - а это уже практически победа По крайней мере, еще ни одна бабка не заявила, что у нее никогда не было сына за три миллиона рублей.
И в-третьих, корабль был не военный (он уволился из Черноморского Военного Флота ровно за двадцать минут до шипрекинга), а торчал и кормился на военных базах ЧФ потому что надо же где-то матросам харчеваться? Не в забегаловки же ходить, развевая клешами. Морячки, кстати, тоже уволились вместе с судном, просто не успели форму сдать - не бегать же им по палубе голыми? - воинские звания команды - так это фамилии или погоняла. У меня самого был друг по имени-фамилии Саша Сержант, и что характерно, в армии он тоже был сержантом. Ему однополчане советовали дослужиться до генерала, и тогда мы бы были единственной страной в мире с генерал-сержантом.
А военно-морской флаг российских ВМФ судно несло типа панамского или либерийского - креветок отпугивать, чтобы сильно за днище не кусались, и чтобы скидку за постой в Тартусе давали.Зляе языки говорят, что это был вообще косо привязанный финский флаг.
Так что был это мирный океанографический сундук, который плыл в Сирию измерять градусником температуру воды - не слишком ли горячо для туристов? - а заодно и порыбачить с помощью новейшего разведывательного военного оборудования. Это ж одно дело, когда вслепую удочку бросаешь, и непонятно - есть там рыба, или нет, а совсем другое, когда ты до дна взглядом проницаешь и видишь - вот тебе карасик, вот тебе красноперочка, а вот аквалангисточка в стрингах и с круглой попкой.
Команда дремала или играла в подкидные шахматы на раздевание, Вахта пялилась в туман, изредка прикладываясь к заветной бутылочке диетической кока-колы. Капитан писал письмо внучке, уговаривая ее после окончания школы синхронного плавания пойти в шагающие водолазы.
И вот тут-то сбоку, под прикрытием тумана, шо Фемистокл под Саламинами, румынская трирема с овцами вонзила свой рострум в беззащитный борт российского дредноута. От чего тот настолько охуел,что даже бороться за живучесть не стал. А сразу от удивления лег на дно.
Тут радоваться надо,что хотя бы половина команды была трезвой и успела повыкидывать за борт вторую половину команды. В честь этого, говорят, в Якутии уже лепят очередной памятник из говна, который, в отличие от петуха, не растает с наступлением весны. Сначала хотели лепить Нептуна, но у него же в руках трезубец, а это явное вредительство и укрофашизм. Так что будет двуглавая русалка. Сколковские ученые уже разработали охлаждающее устройство из трубок с фреоном, сохранящее памятник российскому флоту до зимы, которая начнется в Якутии уже через несколько месяцев. Общая цена устройства - сто тридцать пять миллиардов рублей. Русские на своих не экономят.
Но вот западлистые румынские овцы зло-хо-хо-пыхательствуют до сих пор, вспоминая, как они скопились на баке, повернулись к российским военно-ученым задом, приподняли хвосты и вредно бебекали, выкатывая в воду кругляши и припоминая российским матросикам все обиды, от «овцеебов» до «тупая овца».
***Любая наука требует жертв, и никто не гибнет напрасно, если это цена за познание мира.
Прежде всего,было доказано, что в тумане нихуя не видно, особенно ночью. Даже если у тебя корабль-разведчик, и по должности-назначению ты должен уметь наблюдать даже обратную сторону Луны. Наставили оборудования доебени матери, как поймешь - за что дергать и куда нажимать? То ли на «Бронзу», то ли на «Кайру», то ли на «Узел», то ли на «Вахту»? А если на «Вахту» - то на какую? «Вахту-М», «Вахту-10» или «Вахту-12». Тут и здоровый человек ебнетсся антресолькой, не то что военно-морской.
Замахаешься бегать-выбирать между этими «Роторами» и «Кайрами».Вот раньше по простому, по хорошему было: впереди себя и по бокам длинной палкой шарили - и не тонули. Ну бумкнут там пару раз в рынду, эхо послушают - вот и вся разведка. Овцы с румынско-африканской триремы, небось,палкой и пользовались.
Далее: доказано, что в туман, потемки, дождь и прочие неприятности надо дома сидеть, чай с баранками пить, а не разведывать. Разведку надо проводить в светлое время суток, при хорошем солнечном освещении, при этом разведываемый объект должен сидеть ровно на стуле, на расстоянии не более пяти метров и четко отвечать на вопросы. По рекомендации специалистов из военной медкомиссии разведчик должен иметь при себе очки и/или слуховой аппарат
И самое главное открытие, за которое не жаль потерять военный корабль-разведчик: кривизной обладает не только земля, но и вода. Что, безусловно, является открытием века. Земля - оно понятно: всякие там ямки-горки и прочий рельеф, но только героический «Лиман» открыл, что вода тоже кривая. В бассейне - она вроде на глаз ровная, а вот океаны таят в себе много неизвестного. Возможно, именно кривизна воды позволила скрытно выйти ягнятам-пиратам на дистанцию таранного удара
Более того, определенной кривизной обладает даже воздух, что регулярно подтверждается на авиашоу российских асов «Русские Витязи», больше известным для публики под названием «Лучшие уходят первыми». Именно эта необъяснимая кривизна заставляет лучших таранить трансформаторные будки, коровники и прочие хозяйственные постройки двойного назначения, неизменно вызывая восторг зрителей и их детей.
Некоторые жыдобендерские ученые ехидно намекают на изначальную кривизну рук российских конструкторов, строителей и эксплуататоров техники, на что россияне логично отвечают, что руки у всех людей кривые. Потому что если бы они были прямые, то не сгибались бы в локтях, и нельзя было бы надеть ни пальто, ни лабораторный халат, ни даже ватник. И тут трудно что-то возразить.
Мне почему-то сразу вспоминается двоюродный дед из Старооскольского района, который, выкушав послеобеденную, отнимал у племянника мопед со словами: «А ну дай сюда, малой, щас дядя покажет как надо нарезать». «Как надо» нарезание обычно заканчивалось ремонтом забора и мопеда, а вот деду хоть бы хны. Такшо с руками у деда было все в порядке, а вот с забором и мопедом что-то было неладно. Но в тех краях кривизна всего вообще запредельная, мировой полюс кривизны, можно сказать.
И только румынские овцы ехидно смеются в своей кают-компании над морскими волками.
Я хочу напомнить,что овцы никогда не были хорошими мореплавателями и флотоводцами, это, скорее, пехота. В крайнем случае - морская и абордажная. Так что победу в морском сражении можно считать случайной. Россияне сделают выводы, и кроме подслушивания голосов китов создадут какую нибудь «Вахту-20». Которая будет распознавать не только опасное бебеканье овечьих пиратов, но и весь стратегически опасный скотный двор, перечисленный в популярной радиопесенке «Il Pulcino Pio».
Но вот если хорошо организованная, прошедшая боевое слаживание румынская овечья горно-егерская БТГ под командованием какого-нибудь чойбана дедушки Сырбы, с усами Буденного и мышлением Ганнибала, нарвется на отбившуюся от своих несчастную Кантемировскую танковую дивизию, то тикайте до хат москали. Танки в горах, конечно, не потонут, но и сами вы под водой не спрячетесь. Овцы - это вам не московский ОМОН, они в плен не берут.
И учтите, что румынская галера носила гордое название «Ашот-7». А это значит, что еще как минимум шесть свирепых «Ашотов» рыщут по морям в поисках своих жертв. Так что я бы рекомендовал российским военным морякам не шароебиться по морям ночью, в тумане и в пятницу тринадцатого. А стоять тихо где-нибудь в тайной бухте на приколе. А еще лучше - вообще корабли на берег вытаскивать, как древние греки под Троей.
От греха подальше. А то так никакого флота не напасешься. dj
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А вдруг они заманивают чтобы опистить?
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Дружба должна быть на чем то основана.
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А президента кто вашего завалил,а пшеки?
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Но исторически это далеко не так, вспомните времена Богдана Хмельницкого, когда мы для них были быдло, да и до сих пор таковыми являемся, помните скандал года три-четыре назад, когда по радио в прямом эфире парафинили украинцев, или недавно пацанов избивали, за то что те не сказали, что Львов не польский город.
Если взять поляков то там имперских амбиций не меньше чем у паРашки, просто у них конкуренция с ними. Все стелят мягко, да жестко спать.
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Их видать и не "покупали", просто спросили, "а когда вы будете лететь над Смоленском?", вся "европейскость " слетела напрочь .
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