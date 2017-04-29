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Все про:байкеры (133) МИД РФ (976) Польша (3803) Россия (70227) МИД Польши (158)

 МИД Польши заявил об отсутствии оснований запрещать мотопробег байкеров из РФ

В МИД подчеркнули, что в предыдущие годы Польша не блокировала проезд в страну мотоциклистам.

Окончательное решение о том, въедут ли на территорию Польши "Ночные волки", которые накануне отправились с мотопробегом странами Восточной Европы в Берлин, будут принимать пограничники. Об этом говорится в ответе МИД Польши, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В МИД и другие официальные органы польского государства до сих пор не поступала просьба посольства Российской Федерации в Варшаве о полицейском сопровождение или иного рода логистической поддержке в связи с запланированным пребыванием на территории РП или проезда по польской территории участников мотопробега по случаю 72-летия победы в "Великой Отечественной войне". В связи с этим, соответствующие польские органы не имеют формальных оснований предоставить или нет согласие на въезд и пребывание на территории РП участников события", - говорится в заявлении польского внешнеполитического ведомства.

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В МИД подчеркнули, что в предыдущие годы Польша не блокировала проезд в страну мотоциклистам, которые стремились почтить память жертв на кладбищах в Польше "при условии выполнения ими всевозможных формальных требований".

Как отмечается, польская историческая традиция предполагает уважение ко всем жертвам и погибшим, как и местам их захоронения.

"Одновременно мы решительно выступаем против всяческих действий, имеющих целью использование такого рода годовщин и связанных с ними торжеств, а также мест захоронений на территории Польши жертв и погибших, для осуществления антипольской агитации, которая опирается на нарратив, который ставит под сомнение исторические факты и действия, которые распространяют антагонизм между народами", - говорится в заявлении МИД РП.

Подчеркивается, шо решение о возможном въезде на территорию Польши конкретных лиц принимает Пограничная служба на основании оценки ситуации с безопасностью и общественным порядком.
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скорее польский автономный оркруг в составе Калининградской области... ох доиграются шояхта доиграются..в прогинанние... ненавидяь Москву а ненависть срывали все время на украинцах.. парадокс.. мля...
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Полякам приятен мотопробег сатанистов-агрессоров РФ и нет оснований его запрещать,потому что поляки недалеко ушли от кацапов. Кацапы сбили самолет под Смоленском со всей их властью,а этим сатанистам похеру. Встречайте с хлебом солью путинских байкеров,может они вам в благодарность еще что-нибудь придумают.Ох и ублюдки...
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"огородник", кто тебе давал право здесь гавнохлестать??? будем обсуждать любые темы, в любом свете!!! пшло нах, мерзость!
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Да здравствует "ПНР". (с)

Так она уже называлась во времена "строительства развитого социализма".
А теперь скорее будут варшавская,краковская,гданськая,щецинская и т.д. "народные республики"
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Ждут хирурга из педераста будут ГЕЯ ЕВРОПЕЙСКОГО ДЕЛАТЬ!
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ну дайте Европе посмеяться над этими клоунами, ведь они это и есть рассея
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"польская историческая традиция предполагает уважение ко всем жертвам и погибшим, как и местам их захоронения." - Что неясно? Вчера почтили память УПА погромом на кладбище...
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Уважуха? Ну тогда панство пеките хлеб, посыпьте солью и идите сдавайтесь. Да, петь только не забудьте - исчо польша не сгинела....клоуны....
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чет с поляками случилось,переобуваются на ходу,завтра вообще санкции потребуют с параши снять
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надо посмотреть как простые поляки на это будут реагировать: хлебом солью встретят или какашками закидают.
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С чего Вы взяли? Они и раньше официально за ранее не запрещали. Они не могут что то запрещать каким то "мотоциклистам". Они просто через границу не пустят когда те приедут и все. Так же как и прошлые разы Как и прошлый раз скорее всего пробег по ЕС будет из "Ночных овец" (сочувствующих) - граждан ЕС.
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Пошли новые веяния польской политики? Сначала памятники рушат, а теперь хотят пустить кацапский агитпром? Ну так принесут они вам русский мир и захлебнетесь в нем.
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Не уверен, ведь гибридно прошлый раз они ехали.
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а може по стопам 2-го Украинского фронта поїдуть..через Київ, Львів..а нє.. нє скрєпно..по бєларускім балотам скрєпнєє на моциках гнати
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Нічого надзвичайного....Полякі на даний момент наші ситуативні партнери а взагалі,вони такі ж пітарюги як і москалі....
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Пропаганда кацапстана работает, скоро и санкции снимут и будут лучшие друзья кацапи с поляками и снова начнут делить Украину, не зря жириновский уже всю западную часть отдал полякам.
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Всю отдал Жириновский? Так поляки сами не хотят ее, их там не любят. А когда Закарпатье отдал?
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Не пропаганда, а деньги.

А по сути в любом посольстве вам обьяснят что могут отказать во вьезде в страну без причин и без обьяснений, вот и все основание для недопуска могемповторителей дидоваивалов.
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А друзья потихоньку договариваются с врагами.
.
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Президенты России и Украины регулярно общаются по телефону, несмотря на то, что на официальном уровне обмениваются жесткими обвинениями. Об этом со ссылкой на информированные источники в Москве и Киеве сообщает газета «Коммерсантъ». По данным издания, последний такой разговор состоялся в первой половине апреля и был посвящен ситуации в Донбассе. Беседа продолжалась около 20-ти минут.
Владимир Путин и Петр Порошенко вели уважительную беседу и периодически переходили на шутливый тон. Ни к каким конкретным договоренностям они не пришли и продвинулись лишь в вопросах, которые касаются гуманитарных аспектов.
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и ваще преценлент нужен ........гдето насерут под магазином гдето обоссут знак или памятник обязательно мордобой устроят весело будет атак ваще ничего
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"польская историческая традиция предполагает уважение ко всем жертвам и погибшим, как и местам их захоронения." (с) Ага, мы над днях уже "заметили" всё про ваши "традиции"......
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Основания есть = они поддерживают терористов сепаратистов .
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Кривизна воды, або Кевларовое руно
Автор: Горький Лук | 28.04.2017 17:25
Я не буду сейчас особо злопыхательствовать и глумиться над итогами морского боя между российским и румынско-африканскими флотами возле Босфора.
Во-первых, все, кто хотел уже отзлопыхательствовал (блин, как правильно пишется это слово?) и отглумились. Во-вторых, в самой России веселится и танцует весь народ. Возможно, впервые «она утонула» сама, а не с половиной экипажа - а это уже практически победа По крайней мере, еще ни одна бабка не заявила, что у нее никогда не было сына за три миллиона рублей.
И в-третьих, корабль был не военный (он уволился из Черноморского Военного Флота ровно за двадцать минут до шипрекинга), а торчал и кормился на военных базах ЧФ потому что надо же где-то матросам харчеваться? Не в забегаловки же ходить, развевая клешами. Морячки, кстати, тоже уволились вместе с судном, просто не успели форму сдать - не бегать же им по палубе голыми? - воинские звания команды - так это фамилии или погоняла. У меня самого был друг по имени-фамилии Саша Сержант, и что характерно, в армии он тоже был сержантом. Ему однополчане советовали дослужиться до генерала, и тогда мы бы были единственной страной в мире с генерал-сержантом.
А военно-морской флаг российских ВМФ судно несло типа панамского или либерийского - креветок отпугивать, чтобы сильно за днище не кусались, и чтобы скидку за постой в Тартусе давали.Зляе языки говорят, что это был вообще косо привязанный финский флаг.
Так что был это мирный океанографический сундук, который плыл в Сирию измерять градусником температуру воды - не слишком ли горячо для туристов? - а заодно и порыбачить с помощью новейшего разведывательного военного оборудования. Это ж одно дело, когда вслепую удочку бросаешь, и непонятно - есть там рыба, или нет, а совсем другое, когда ты до дна взглядом проницаешь и видишь - вот тебе карасик, вот тебе красноперочка, а вот аквалангисточка в стрингах и с круглой попкой.
Команда дремала или играла в подкидные шахматы на раздевание, Вахта пялилась в туман, изредка прикладываясь к заветной бутылочке диетической кока-колы. Капитан писал письмо внучке, уговаривая ее после окончания школы синхронного плавания пойти в шагающие водолазы.
И вот тут-то сбоку, под прикрытием тумана, шо Фемистокл под Саламинами, румынская трирема с овцами вонзила свой рострум в беззащитный борт российского дредноута. От чего тот настолько охуел,что даже бороться за живучесть не стал. А сразу от удивления лег на дно.
Тут радоваться надо,что хотя бы половина команды была трезвой и успела повыкидывать за борт вторую половину команды. В честь этого, говорят, в Якутии уже лепят очередной памятник из говна, который, в отличие от петуха, не растает с наступлением весны. Сначала хотели лепить Нептуна, но у него же в руках трезубец, а это явное вредительство и укрофашизм. Так что будет двуглавая русалка. Сколковские ученые уже разработали охлаждающее устройство из трубок с фреоном, сохранящее памятник российскому флоту до зимы, которая начнется в Якутии уже через несколько месяцев. Общая цена устройства - сто тридцать пять миллиардов рублей. Русские на своих не экономят.
Но вот западлистые румынские овцы зло-хо-хо-пыхательствуют до сих пор, вспоминая, как они скопились на баке, повернулись к российским военно-ученым задом, приподняли хвосты и вредно бебекали, выкатывая в воду кругляши и припоминая российским матросикам все обиды, от «овцеебов» до «тупая овца».
***Любая наука требует жертв, и никто не гибнет напрасно, если это цена за познание мира.
Прежде всего,было доказано, что в тумане нихуя не видно, особенно ночью. Даже если у тебя корабль-разведчик, и по должности-назначению ты должен уметь наблюдать даже обратную сторону Луны. Наставили оборудования доебени матери, как поймешь - за что дергать и куда нажимать? То ли на «Бронзу», то ли на «Кайру», то ли на «Узел», то ли на «Вахту»? А если на «Вахту» - то на какую? «Вахту-М», «Вахту-10» или «Вахту-12». Тут и здоровый человек ебнетсся антресолькой, не то что военно-морской.
Замахаешься бегать-выбирать между этими «Роторами» и «Кайрами».Вот раньше по простому, по хорошему было: впереди себя и по бокам длинной палкой шарили - и не тонули. Ну бумкнут там пару раз в рынду, эхо послушают - вот и вся разведка. Овцы с румынско-африканской триремы, небось,палкой и пользовались.
Далее: доказано, что в туман, потемки, дождь и прочие неприятности надо дома сидеть, чай с баранками пить, а не разведывать. Разведку надо проводить в светлое время суток, при хорошем солнечном освещении, при этом разведываемый объект должен сидеть ровно на стуле, на расстоянии не более пяти метров и четко отвечать на вопросы. По рекомендации специалистов из военной медкомиссии разведчик должен иметь при себе очки и/или слуховой аппарат
И самое главное открытие, за которое не жаль потерять военный корабль-разведчик: кривизной обладает не только земля, но и вода. Что, безусловно, является открытием века. Земля - оно понятно: всякие там ямки-горки и прочий рельеф, но только героический «Лиман» открыл, что вода тоже кривая. В бассейне - она вроде на глаз ровная, а вот океаны таят в себе много неизвестного. Возможно, именно кривизна воды позволила скрытно выйти ягнятам-пиратам на дистанцию таранного удара
Более того, определенной кривизной обладает даже воздух, что регулярно подтверждается на авиашоу российских асов «Русские Витязи», больше известным для публики под названием «Лучшие уходят первыми». Именно эта необъяснимая кривизна заставляет лучших таранить трансформаторные будки, коровники и прочие хозяйственные постройки двойного назначения, неизменно вызывая восторг зрителей и их детей.
Некоторые жыдобендерские ученые ехидно намекают на изначальную кривизну рук российских конструкторов, строителей и эксплуататоров техники, на что россияне логично отвечают, что руки у всех людей кривые. Потому что если бы они были прямые, то не сгибались бы в локтях, и нельзя было бы надеть ни пальто, ни лабораторный халат, ни даже ватник. И тут трудно что-то возразить.

Мне почему-то сразу вспоминается двоюродный дед из Старооскольского района, который, выкушав послеобеденную, отнимал у племянника мопед со словами: «А ну дай сюда, малой, щас дядя покажет как надо нарезать». «Как надо» нарезание обычно заканчивалось ремонтом забора и мопеда, а вот деду хоть бы хны. Такшо с руками у деда было все в порядке, а вот с забором и мопедом что-то было неладно. Но в тех краях кривизна всего вообще запредельная, мировой полюс кривизны, можно сказать.
И только румынские овцы ехидно смеются в своей кают-компании над морскими волками.
Я хочу напомнить,что овцы никогда не были хорошими мореплавателями и флотоводцами, это, скорее, пехота. В крайнем случае - морская и абордажная. Так что победу в морском сражении можно считать случайной. Россияне сделают выводы, и кроме подслушивания голосов китов создадут какую нибудь «Вахту-20». Которая будет распознавать не только опасное бебеканье овечьих пиратов, но и весь стратегически опасный скотный двор, перечисленный в популярной радиопесенке «Il Pulcino Pio».
Но вот если хорошо организованная, прошедшая боевое слаживание румынская овечья горно-егерская БТГ под командованием какого-нибудь чойбана дедушки Сырбы, с усами Буденного и мышлением Ганнибала, нарвется на отбившуюся от своих несчастную Кантемировскую танковую дивизию, то тикайте до хат москали. Танки в горах, конечно, не потонут, но и сами вы под водой не спрячетесь. Овцы - это вам не московский ОМОН, они в плен не берут.
И учтите, что румынская галера носила гордое название «Ашот-7». А это значит, что еще как минимум шесть свирепых «Ашотов» рыщут по морям в поисках своих жертв. Так что я бы рекомендовал российским военным морякам не шароебиться по морям ночью, в тумане и в пятницу тринадцатого. А стоять тихо где-нибудь в тайной бухте на приколе. А еще лучше - вообще корабли на берег вытаскивать, как древние греки под Троей.
От греха подальше. А то так никакого флота не напасешься. dj
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Да, однин из кораблей ВСУ ЧФ будет назван "Ашот", вероятно не из старых,какое то новое судно будет
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Скоро Польша визнає свою провину в Смоленській катастрофі і виплатить компенсацію Росії за моральні і матеріальні втрати.
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Вово, за деревья, что польский пилот повалял
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Не забудьте косметички фашисто-мотоциклистам вернуть.
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Они уже рейстаг потренировались брать на макете, теперь попробуют так взять, на мотоцыклах, так круче
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Я вот не пойму,как мотоурал скрепонутой ночной тёлки,может ездить по ненавистным автобамам ЕС!По сути чуждой и вражеской им территории!На шопинг и в Мордоре можно сходить.А краще пиз.овали б село тушить,шоли.Или бабульке какой дров накололи.Не всё ж вам питухи,вены колоть,да носом по столу пыль собирать
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Немного конспирологии:
А вдруг они заманивают чтобы опистить?
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Ні,ну все правильно,кацапи ж пускали польських офіцерів на смоленщину.Які можуть бути основи не пускать,ще й лозунг напишуть "Офіцер НКВД та офіцер Польши дружба навіки"доведено в смоленських лісах.
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Поляков можно понять неного, не пусти, так подымится шум что ущемляют людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, а в Европе с этим строго, стариков , инвалидов детей , животных и других требующих опеки низзя обижать
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И за сколько деревянных пшеки свой хваленный гонор продали? Это надо так опустится, что бы по стране каталось ряженное быдло с комуняцкими флагами и рожей Сралина? Жертвы Катыни в гробу переворачиваются
МИД Польши заявил об отсутствии оснований запрещать мотопробег байкеров из РФ - Цензор.НЕТ 6465
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Только бы косметички не забыли, а то мало ли что...
МИД Польши заявил об отсутствии оснований запрещать мотопробег байкеров из РФ - Цензор.НЕТ 188
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не позорь нормальный мотоцикл они на таких не ездят
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Поляки уже забыли, что напав на безоружную и мирную Германию они развязали ВМВ. Слава Богу СССР тогда вовремя пришел на помощь своему большому другу и брату, вместе дали достойный отпор польским панам-реваншистам.
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Не надолго хватило Польши, были двуликими так и остались !!!
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Ну тогда бундесы устроят встречный мото-марш МИД Польши заявил об отсутствии оснований запрещать мотопробег байкеров из РФ - Цензор.НЕТ 740
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нам наверное кажется. что весь мир. что то должен для нас. при этом ничего сами не делаем. может поляки тоже нам что то должны потому что мы отказались от ЯО ?. -ПОРА БРАТЬСя ЗА ДЕЛО И ВЫНОСИТЬ МУСОР ИЗ СТРАНЫ. ТОГДА И ПОЛУЧИМ СОЛИДАРНУЮ ПОДДЕРЖКУ. ОТ ЦИВИЛИЗОВАННЫХ СТРАН. а не подачки
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Не надо спешить осуждать . Ну разрешили поляки этим ночным шакалам тот мопедопробег . И не факт что им удастся из Польши выехать . Русские есть русские , где то нагадит , где то и по пьяни поездит и кто то за решоткой окажется . И на дороге всякое бывает то ямы , то фуры . И польские байкеры не самые робкие мальчишки и тоже тихих мест хватает где с мотошакалами обсудить теорию Дарвина , кто из кого и куда движется и где вымрет как динозаур .
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Здорово, и каждый очевидно поминает своих, поляки убитых нквдистами, "шакалы" путинские ,собственно, самих энкавэдистов, вот это толерантность , вот это "национализм", это же сколько надо выпить , чтоб так опуститься....
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Увольте, такую дружбу не понимаю, завалили все правительство в один день, путинские - за режим совка, а польские - за то чтобы взрывать самолеты со своим правительством , очевидно.
Дружба должна быть на чем то основана.
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МИД Польши заявил об отсутствии оснований запрещать мотопробег байкеров из РФ

А президента кто вашего завалил,а пшеки?
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Чем больше читаю новости из Польши , тем больше гложет сомнения, може того президента поляки кацапам сами "заказали" ?
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Ничего страшного, пускай едут, только косметички не берут, а то лажа опять получится, с косметичками в Европу не пустят.
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Ничего страшного, вы правы, и косметички не помешают , гей гея всегда поймет, политическая проституция Польши, в аккурат под стать путинским волчарам.
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Почему-то в Украине считают, что Польша лучший друг.
Но исторически это далеко не так, вспомните времена Богдана Хмельницкого, когда мы для них были быдло, да и до сих пор таковыми являемся, помните скандал года три-четыре назад, когда по радио в прямом эфире парафинили украинцев, или недавно пацанов избивали, за то что те не сказали, что Львов не польский город.
Если взять поляков то там имперских амбиций не меньше чем у паРашки, просто у них конкуренция с ними. Все стелят мягко, да жестко спать.
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Ночные тёлки с косметичками едут на свидание и за новой косметикой в Европу
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ночные хренососы, только и слышно о их пробегах в Европу, а по золотому кольцу прогуляться дороги не позволяют, или за это не платят? Пидары они на подсосе у ботоксного а не байкеры.
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а вы что хотели, чтобы поляки без причин закрывали границы перед капсдоевыми? Это не признак слабодушия, простая дипломатия, ведь при случае причину задержания, возражения, и тд. всегда можно найти, но опять же дипломатически.
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Когда очередной рейс в Смоленск? Не забудьте свой мид в полном составе взять.
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все не так просто, готовят большой шабаш в самой Германии, местные правые + вата давно живущая в Германии + эти приезжие тузики. просто наблюдайте за происходящим.
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Это видать на подсознательном уровне у пшеков, после авиакатастрофы с президентом, они все время боятся летать ,фобия, вот и прогибаются под кацапню- авось пронесет.
Их видать и не "покупали", просто спросили, "а когда вы будете лететь над Смоленском?", вся "европейскость " слетела напрочь .
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Не надо так перевозбуждаться.Посмотрим по факту.Поляки-наши друзья.
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