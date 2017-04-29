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 Политика Украины
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 Двое военнослужащих ВСУ погибли, еще шестеро - получили ранения в зоне АТО за сутки, - штаб

Ситуация в районе проведения АТО обострилась.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 70 раз обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины. Двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины погибли, еще шестеро - получили ранения.

На Приморском направлении, огнем минометов калибра 120-мм и 82-мм, зенитных установок ЗУ-23-2 и гранатометов различных систем противник накрывал опорные пункты в районе Красногоровки. Минометы калибра 120-мм и 82-мм, вооружение БМП, гранатометы, пулеметы больших калибров и стрелковое оружие враг применял по позициям вблизи Водяного. По защитникам Гнутово противник бил из 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП и пулеметов крупных калибров. Морских пехотинцев вблизи Павлополяя враг обстреливал из вооружения БМП, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а близ Широкино - из вооружения БМП и БТР. По позициям в Лебединском и Старогнатовке вел огонь из крупнокалиберных пулеметов, а по опорным пунктам вблизи Талаковки и Новотроицкого - из под ствольных гранатометов и стрелкового оружия.

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На Донецком направлении, из артиллерии калибра 152-мм, зенитных установок ЗУ-23-2, минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов и пулеметов больших калибров противник бил по опорным пунктам рядом Троицкого. Минометы калибра 120-мм и 82-мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы противник применял по позициям вблизи Авдеевки. Из минометов калибра 120-мм и 82-мм бил по опорным пунктам вблизи Луганского. Из 120-миллиметровых минометов, вооружения БМП, гранатометов и пулеметов больших калибров враг вел огонь по защитникам населенного пункта Пески, а из 82-миллиметровых минометов, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - по защитникам Верхнеторецкого. Из противотанковых гранатометов обстреливал позиции вблизи Зайцево, кроме того, на данном участке действовали вражеские снайперы.

На Луганском направлении, по позициям около Новозвановки противник применял артиллерию калибра 122-мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Огнем минометов калибра 120-мм, гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров враг накрывал защитников Новоалександровки, а с 82-миллиметровых минометов бил по защитниках Новотошковки. Из 120-миллиметровых минометов подразделения российско-оккупационных войск били по опорным пунктам близ населенных пунктов Орехово, Нижнее и Екатериновка. С гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов обстреливал защитников Попасной, Станицы Луганской и Валуйского, а из автоматических гранатометов - защитников Крымского.

В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие огня.

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Может "из гуманитарных соображений" им водички дать ?
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Президенты России и Украины регулярно общаются по телефону, несмотря на то, что на официальном уровне обмениваются жесткими обвинениями. Об этом со ссылкой на информированные источники в Москве и Киеве сообщает газета «Коммерсантъ». По данным издания, последний такой разговор состоялся в первой половине апреля и был посвящен ситуации в Донбассе. Беседа продолжалась около 20-ти минут.
Владимир Путин и Петр Порошенко вели уважительную беседу и периодически переходили на шутливый тон. Ни к каким конкретным договоренностям они не пришли и продвинулись лишь в вопросах, которые касаются гуманитарных аспектов.
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но но но...они же "наши" партнёры...они нам снаряды и смерть а "ми" им воду...
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губазакаточный камвой путлера притаранили...
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Царствие Небесное нашим воинам - героям..... Будь проклята, ОРДЛОвская клоака! Путин, сдохни!
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Порошенко до каких пор ежедневно будут гибнуть Украинские воины придерживаясь твоих с хуйлом из кацапстана мирных договорняков. В бою меньше погибают, чем стоя на месте и получаю пулю от снайпера или осколочно ранение от минометов различного калибра. Ты сука им ещё воду и электричество с гуманитарных соображений поставляй. Напрашивается кто ты? Главнокомандующий или говнокомандующий и предатель, лично я склонен ко второму пункту.
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Царство Небесне Героям! А виродки, які торгують з вбивцями Синів України, подають тим лугандонським вбивцям воду за рахунок Українців, будуть горіти в пеклі. Український Народ вас прокляне.
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Петя мирный план продвигает с путиным уже сука договорился.
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"Российские оккупанты убили воина АТО Александра Штейко! О каком мире с Россией может идти речь? - Тверской


Двое военнослужащих ВСУ погибли, еще шестеро - получили ранения в зоне АТО за сутки, - штаб - Цензор.НЕТ 105
26 апреля российскими оккупантами на боевом дежурстве был убит уроженец Винницкой области Александр Штейко.

Александр ушёл на войну добровольцем. В январе этого года в результате регулярных обстрелов из "градов" был контужен и потерял 90 процентов зрения. После сложной операции вернулся на фронт, потому что был уверен, что его некем заменить.

Пуля попала ему в грудь. Когда я говорю, что единственный путь сохранения Украины в полном уничтожении всех ментальных, культурных, экономических и политических связей с Россией - я не преувеличиваю, а недоговариваю: полное уничтожение должно еще коснуться всех россиян, которые пришли убивать на украинскую землю.

Когда кому-то кажется, что достаточно будет только выгнать оккупантов, а остальные мосты оставить, то я хочу, чтобы все понимали, что Александр Штейко и тысячи украинских защитников четвертый год отдают свои жизни потому, что эти мосты когда-то существовали.

Именно по этим мостам "русский мир" чумой пролез на восток Украины. Именно эти ментальные, культурные мостики являются проводниками, по которым ползучей отравой годами проползал на украинскую землю отвратительный, лживый, двуличный "русский мир".

А там, где он воцаряется, всегда горе, разрушения и реки крови. Разве кто-то еще не понимает, что цель России в тотальной деукраинизации украинского государства, в уничтожении национальной идентичности Украины и превращении Украины в колонию соседней империи?

Что российским спрутом используются все методы геноцида - информационная война, пропаганда,переделывание истории, провокации, шантаж, подкупы и, наконец, главный - физическое уничтожение украинцев.

Какие могут быть в этих условиях примирения, налаживание связей, дружбы народов, "дома свободной России" в Киеве и так далее?

Только полный разворот на 180 градусов с курсом на Европу, а Россию во всех смыслах оставить гнить позади.

Со своим русским языком, который везде "притесняют", со своими традициями, вторичной, пошловатой культуркой, средневековыми ценностями, генетическим шовинизмом, жизнью по понятиям, "братской" любовью, "родственными" связями и прочей пропагандисткой, смертельно опасной для Украины шелухой.

Геть! И Слава Украине!

Александр Тверской
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Какие могут быть в этих условиях примирения, налаживание связей, дружбы народов, "дома свободной России" в Киеве и так далее?
гешефт, денюжка, доллары, схемы, откаты, власть, кулуарщина, квоты, портфели, потоки - вот условия
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Блядь, немає Бога. Інакше він прибрав би хоч кого-небудь з виблядків московського резидента.
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ПОЧЕМУ блокада Лугандонии НЕОБХОДИМА Руси-Украине? И почему необходимо прекратить все украинские социальные выплаты жителям Лугандонии до освобождения этих земель? На неконтролируемой территории в сфере "украинской" металлургии работают около 20 тысяч человек. И порядка 125 тысяч шахтеров и рабочих задействованы в добыче угля на оккупированных территориях. ИТАК, ПОЧТИ 150 ТЫСЯЧ! ДОБАВИМ СЮДА ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ. ПОЛУЧИМ ПОЛМИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК! СЕГОДНЯ УКРАИНА ЗАКуПАЕТ ПРОДУКЦИЮ ИХ ПРЕДПРИЯТИЙ. ТО ЕСТЬ РУКАМИ СЕПАРОВ, ПЛАТИТ ЗАРПЛАТУ МЕСТНОМУ НАСЕЛЕНИЮ! ПОЛНАЯ БЛОКАДА ЛУГАНДОНИИ ПРИВЕДЁТ ОСТАНОВКЕ ТАМОШНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ВЕДЬ ИХ ПРОДУКЦИЯ В роSSии не нужна. СВОЕЙ ХВАТАЕТ. ТО ЕСТЬ ЭТО ПРИВЕДЁТ К ОСТАНОВКЕ ПРОИЗВОДСТВ В ЛУГАНДОНИИ И К ВЫБРОСУ СОТЕН ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ НА УЛИЦУ! ДОБАВИМ СЮДА МЕСТНЫХ, КОТОРЫЕ ПЕРЕСТАНУТ ПОЛУЧАТЬ ДЕНЬГИ ИЗ УКРАИНЫ! ОТ БЕЗЫСХОДНОСТИ, ОНИ ЛИБО УЕДУТ ИЗ ОРДиЛО (но Украины они боятся, а в роSSии не нужны), ЛИБО ОНИ НАЧНУТ БРАТЬ роССиян ЗА ГЛОТКУ:"КОРМИТЕ, СУКИ, КАК КРЫМ КОРМИТЕ! НО ДЕНЕГ НА НИХ У ХУЙЛА НЕТ! ЭТОГО СТРАШНО БОЯТСЯ В МОСКВЕ. НО ЭТО ИМЕННО ТО, ЧТО НАМ НАДО! БЛОКАДА ЛУГАНДОНИИ НЕОБХОДИМА! И ЕСЛИ ДЛЯ ЭТОГО ПРИДЁТСЯ СТРЕЛЯТЬ В ПОЛИЦЕЙСКИХ И НАЦИОНАЛЬНУЮ ГВАРДИЮ, ТО НАДО ПРОСТО ВСПОМНИТЬ ЕВРОМАЙДАН! ТАМ ТОЖЕ БЕРКУТ ВЫПОЛНЯЛ ПРИКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА, ПРЕМЬЕРА И МИНИСТРА МВД!!! ВПЕРЁД, ГЕРОИ! ДАЁШЬ ПОЛНУЮ БЛОКАДУ ЛУГАНДОНИИ!!! И МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНУЮ БЛОКАДУ роSSии! Слава Руси-Украине!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДвое военнослужащих ВСУ погибли, еще шестеро - получили ранения в зоне АТО за сутки, - штаб
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