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Все про:Газ (8696) нефть (1458) США (12459) шельф (81) Трамп (1020)

 Трамп отменил введенный Обамой запрет на шельфовое бурение нефти и газа

Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал указ, отменяющий введенный Бараком Обамой запрет на добычу нефти и газа на ряде шельфовых месторождений у берегов США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Русская служба Би-Би-Си.

Данное решение Трампа открывает путь к увеличению добычи нефти в США в момент, когда потребление энергоресурсов американской экономикой приближается к самому низкому уровню за последние несколько лет.

Указ Трампа открывает доступ к шельфовому бурению на участках в Атлантическом и Тихом океанах, Мексиканском заливе и Арктике. Введенный Бараком Обамой запрет на бурение был обусловлен соображениями защиты окружающей среды - Обама надеялся предотвратить инциденты, подобные крупномасштабному разливу нефти в Мексиканском заливе в 2010 году.

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Трамп мотивирует отмену запрета стремлением создать рабочие места. "Сегодня мы освобождаем американскую энергетику, чтобы в будущем создать тысячи и тысячи прибыльных рабочих мест в американском энергетическом секторе", - прокомментировал Трамп свой указ.

Однако, по мнению экспертов, Трамп подписал указ не в лучшее время: добыча нефти на материковых, в том числе сланцевых, месторождениях на территории США растет, а цены на углеводороды находятся на достаточно низком уровне. К примеру, инвестиции нефтяных компаний в Мексиканский залив в период с 2012 по 2017 год упали на 75%.

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Козломордые, жижа теперь точно грохнется, а за нею и рубэль под сотку будет, хуйло всех переиграл и чечня круто?
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Трампушка что же ты делаешь...хуйло ведь не для этого тебя поставил президентом США.
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Не торопится Трамп кокошник одевать как того ожидали крембля%и . Это есть хорошо .
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Юань.. ? как-то я не по Юаню-хотя могу глянуть-вот же юань к к доллару-десятка китайских рваных за 1,45 американских
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не ради рабочих мест, врёт морда
и вообще что за благотворительность такая "создадим рабочие места" были б люди найдётся каждому что делать, если конечно кто-то не хочет чтобы от них зависело будет ли работа, а значит и средства к существованию, зависимыми управлять просто.
Всё это искусственно.
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Трамп, одел кокошник, глянул в зеркало и понял, ну, не мое это!!)
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Угу. Агентство по Природоохране Рыжий практически уничтожил, теперь дает своим друзьям-миллиардерам набить карманы. Бесконтрольная добыча на Аляске означает.....звиздец Аляске. Не вижу причин радоваться.
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Это повод жителям Аляски просить Путина прийти и спасти . Аляскинская Народная Республика епт .
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Не вижу причин для стеба.Добычу на шельфе Аляски в 90-х остановили именно из-за ущерба природе,протесты аборигенов переходили в вооруженные столкновения. Детям асфальтово-бетонных гетто этого,конечно,не понять.
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Не неси чушь. Добывать полезные ископаемые и ловить рыбу это ущерб природе, ребёнок асфальтового гетто?
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Никаких оскорблений. Только правда.
В Национальной ассоциации океанической промышленности отметили, что этот шаг Обамы был политическим, 70% жителей Аляски поддерживают добычу нефти и газа в регионе.
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"Ребенок асфальтированного гетто " - так Трампа еще никто не называл . Вы первый ! Респект и уважуха !
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Трамп все правильно делает, ведь российские компании обанкротятся и это даст большой выигрыш многим.
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Количество активных нефтяных буровых в США за последнюю неделю увеличилось на 9, до 697, газовых - на 4, до 171.

EIA: Добыча нефти в США за неделю выросла на 13 тыс б/д, до 9.265 млн б/д

Трамп отменил введенный Обамой запрет на шельфовое бурение нефти и газа - Цензор.НЕТ 2188
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Зато они петухов из гавна лепить не умеют!
Нищеброды бездуховные...
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Кстати о духовности , только сейчас подумал : А освящен ли был петух из говна ? Боюсь не все там на рассее идеально !
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Освящен, освящен... По слухам в том золотом петрушке даже частина мощей гундяева заложена😃
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп отменил введенный Обамой запрет на шельфовое бурение нефти и газа
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