 Трамп отменил введенный Обамой запрет на шельфовое бурение нефти и газа

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Русская служба Би-Би-Си.
Данное решение Трампа открывает путь к увеличению добычи нефти в США в момент, когда потребление энергоресурсов американской экономикой приближается к самому низкому уровню за последние несколько лет.
Указ Трампа открывает доступ к шельфовому бурению на участках в Атлантическом и Тихом океанах, Мексиканском заливе и Арктике. Введенный Бараком Обамой запрет на бурение был обусловлен соображениями защиты окружающей среды - Обама надеялся предотвратить инциденты, подобные крупномасштабному разливу нефти в Мексиканском заливе в 2010 году.
Трамп мотивирует отмену запрета стремлением создать рабочие места. "Сегодня мы освобождаем американскую энергетику, чтобы в будущем создать тысячи и тысячи прибыльных рабочих мест в американском энергетическом секторе", - прокомментировал Трамп свой указ.
Однако, по мнению экспертов, Трамп подписал указ не в лучшее время: добыча нефти на материковых, в том числе сланцевых, месторождениях на территории США растет, а цены на углеводороды находятся на достаточно низком уровне. К примеру, инвестиции нефтяных компаний в Мексиканский залив в период с 2012 по 2017 год упали на 75%.
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Па чём там нынче Юань?...)))
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и вообще что за благотворительность такая "создадим рабочие места" были б люди найдётся каждому что делать, если конечно кто-то не хочет чтобы от них зависело будет ли работа, а значит и средства к существованию, зависимыми управлять просто.
Всё это искусственно.
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В Национальной ассоциации океанической промышленности отметили, что этот шаг Обамы был политическим, 70% жителей Аляски поддерживают добычу нефти и газа в регионе.
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EIA: Добыча нефти в США за неделю выросла на 13 тыс б/д, до 9.265 млн б/д
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Нищеброды бездуховные...
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