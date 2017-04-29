 КНДР испытала баллистическую ракету, - Reuters

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
Отмечается, что испытания прошли неудачно.
По предварительным данным, ракета взорвалась через несколько секунд после пуска.
Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон обратился к представителям России и Китая с призывом оказать влияние на руководство Северной Кореи.
2123 62
Американские ВВС планируют испытать межконтинентальную ракету Minuteman III, - Washington Examiner(39)
Пентагон сообщил о неудачном пуске новой ракеты КНДР: "Взорвалась почти мгновенно"(231)
КБ "Южное" завершает разработку для армии ракетного комплекса "Гром", - генеральный конструктор Дегтярев(117)
Украина полностью заместила российские комплектующие при изготовлении ракеты-носителя "Циклон-4М"(104)
Трамп допускает "большой конфликт" с Северной Кореей(0)
Турчинов поздравил работников ракетно-космической отрасли с профессиональным праздником: "Украина уверенно утверждается на мировой арене как современная космическая и авиационная держава"(57)
Ракеты США уничтожили 20% боевой авиации Сирии, авиабазу "Шайрат" невозможно использовать в военных целях, - Пентагон(168)
запустили…. Ну к утру будет ясно -у кого яйцы почугунистей….
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Правильное "КНДР в очередной раз обосралрсь с испытанием баллистической ракеты".
Ответить
Ответить
Ответить
Ын провожал её зглядом,
не будет кушать котлеты,
если Китай будет за НАТО.
КНДР шмальнули в сторону Японии.
Ответить
Ответить
Ответить
Трамп же типа альфа-самец. Он не сможет себе позволить обосраться - раз сказал "А", придётся говорить "Б". Так было бы "я напугал - они прекратили". А так "нам пофиг - испытывали и дальше будем". По законам жанра теперь слово за Трампом. Иначе трепло.
Ответить
Как тока Тамогавки врезали по асадовцам Тополя их не видят. Так шо не Трамп трепач а Ын и Хуйло.)))
Ответить
И от нее бежал расчет
Кто хоть раз в жизни видел это
Тот хрен к ракете подойдет......
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
США достигли консенсуса с Китаем в вопросе решения северокорейской проблемы невоенным путем.
Ответить
Правда, что у вас косоглазых в юртах до сих пор снохачество в ходу?
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=FYAVvhItlaw
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ну вот япония точно спокойно может иметь ЯО. там хуйла не будет никогда. да вот кто ж японии разрешит хоть одну боеголовку официально произвести???
Ответить
Китай же взъелся сейчас на северокорейских отморозков не потому , что Китаю так уж стоит опасаться режима Сев. Кореи, а потому , что ядерное оружие очень бы желали иметь и будут иметь , так как имеют все возможности для разработки, близлежащие страны в случае реального наличия у Сев. Кореи ЯО. (Япония , Южная Корея и особенно для Китая важен Тайвань) (вот твой пример. Индия была первой, которая в этом регионе создала ядерное оружие. Но в Пакистане готовы были обречь население страны на голодную смерть, но ЯО было создано за 26 лет)
Ответить
суверенне право і все таке?
Ответить
Ответить
Ответить
Даньдун расположен с китайской стороны границы между КНР и КНДР. Главной туристической достопримечательностью этого города является мост через пограничную реку Ялуцзян. Мост был разбомблен в 1950 году во время Корейской войны. Остатки конструкции с северокорейской стороны были разобраны, а с китайской - восстановлены и превращены в памятник "Сломанный мост".
Ответить
есть ли яйца не ту ли - скоро и посмотрим.Иванка? - твой выход.
Ответить
Ответить
может и корыто обозваться кораблем-разведчиком,
но корытом же оно от етого быть не перестанет.
Если Иванка имеет влияние на папу-хрен его разберешь шо в башке,
то нехай и влияет
Ответить
Ответить
а вже як татко ии люблять?
Ответить
Ответить
А только по большим праздникам крымнаш , рейхстагнаш, алясканаш
Ответить
(с)
Ответить
Ответить
а шо уже там со струей - никого не интересует.
Ответить
Ответить
Может ЫН не спугается Трампа и подпишет.
Ответить
особенно Японии нельзя она же в состоянии войны с ядерным государством
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить