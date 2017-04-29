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Все про:испытания (162) КНДР (190) ракеты (497)

 КНДР испытала баллистическую ракету, - Reuters

КНДР осуществила запуск баллистической ракеты в провинции Пхенан-Намдо.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Отмечается, что испытания прошли неудачно.

По предварительным данным, ракета взорвалась через несколько секунд после пуска.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон обратился к представителям России и Китая с призывом оказать влияние на руководство Северной Кореи.

Также читайте: КНДР не откажется от ядерного оружия при наличии угрозы безопасности для страны, - МИД РФ
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США их предупреждала?- прупреждала.. Они запуститли?-
запустили…. Ну к утру будет ясно -у кого яйцы почугунистей….
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так ведь в рашке делали.. потому и результат тот же - падает.
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где ж запустили то, ракета взорвалась через несколько секунд после пуска
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Если у них ракеты постоянно взрываются через секунды после старта ,то может лучше им праздничными салютами заняться ?
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Заглавие не правильное.
Правильное "КНДР в очередной раз обосралрсь с испытанием баллистической ракеты".
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- Вдаль улетает ракета,
Ын провожал её зглядом,
не будет кушать котлеты,
если Китай будет за НАТО.
КНДР испытала баллистическую ракету, - Reuters - Цензор.НЕТ 470 КНДР шмальнули в сторону Японии.
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чинайцы уже чучхейцев предупредили. После заявы Трампа шанхай отказался от угля, который экспортировали чучхейцы. Корабли с углем взад ыну отправили. И сказали что не ясно будет или нет удар ракетами госдепа, но корейцы точно с голоду сдохнут если будут выдрючиваться и понтоваться. Их ведь шанхай продуктами снабжает.
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По предварительным данным, ракета взорвалась через несколько секунд после пуска. Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон обратился к представителям России и Китая с призывом оказать влияние на руководство Северной Кореи посмотрим на время Ч было 04:30. будет ?
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Парень нарывается . . .
Трамп же типа альфа-самец. Он не сможет себе позволить обосраться - раз сказал "А", придётся говорить "Б". Так было бы "я напугал - они прекратили". А так "нам пофиг - испытывали и дальше будем". По законам жанра теперь слово за Трампом. Иначе трепло.
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Как только подошли авианосцы США к Корее у Ына ракеты взрываются на взлете.
Как тока Тамогавки врезали по асадовцам Тополя их не видят. Так шо не Трамп трепач а Ын и Хуйло.)))
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Дымилась,падая,ракета
И от нее бежал расчет
Кто хоть раз в жизни видел это
Тот хрен к ракете подойдет......
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Была когда-то такая страна- Северная Корея.
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теперь Трамп как порядочный мужчина обязан жениться точнее уронить на Пхеньян пару сотен индейских топоров
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Эту КНДР давно нужно уничтожить как гангрену.
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тушкан нажравшись кимчи испытал баллистическую ракету пуйлу под нос, ракета взорвалась через несколько секунд после пуска :КНДР испытала баллистическую ракету, - Reuters - Цензор.НЕТ 4266
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Ракета была запущена рано утром в субботу по местному времени к северу от Пхеньяна.
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Попытка - не пытка , но, маршировать и горевать у скверных корейцев более лутше получается, чем болванками гравитацию наёбывать, не их это!, каждый должен своим делом заниматься : пиндосы править миром, кетайцы гнать под капирку всё что ни попадя , руззьке боярышник бухать и рылы друг-дружке бить, немцы машины клепать, бразильцы в футбол играть (немцы сейчас заржали!), бульбашы, т.е. мы - картоплю сажать, кто-то (гы-гы!) по салу мастак и т.д., смотришь - и наладится всё в Мире. Как-то так, извиняйте, если кого забыл, всех не перечислишь.
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Согласно официальным данным КНР, китайская армия потеряла на Корейской войне 390 тысяч человек. Из них: 114 084 убито в ходе боевых действий; 21,6 тысячи умерли от ран; 13 тысяч умерли от болезней; 25 621 пленены или пропали без вести260 тысяч ранены в боях. При этом, согласно ряду, как западных так и восточных, источников до 1 миллиона китайских солдат было убито в боях, умерло от болезней, голода и несчастных случаев.Один из сыновей Мао Цзэдуна Мао Аньин , также погиб в боевых действиях на корейском полуострове.
США достигли консенсуса с Китаем в вопросе решения северокорейской проблемы невоенным путем.
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Чушка косоглазая, миклин, это вогульская фамилия или остяцкая?
Правда, что у вас косоглазых в юртах до сих пор снохачество в ходу?
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+ Американская атомная подводная лодка USS Michigan прибыла в Южную Корею на фоне опасений
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Ракета - не пуля. Летит не туда, куда ей велено, а туда, куда ей захочется. В отличии от автомата, которого можно испытать на полигоне. На пример, в Литве трудно стрелять с долонобойшкиовф так как полигоны очень маленки.
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Какой дипломатический путь решения проблемы ?
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Что Китай скажет, то и будет! а пока, кроме экономических санкций, все другие меры он отвергает!
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причепилися ж до КНДР... нехай роблять бомби які завгодно. це їхнє суверенне право. у світі 8 ядерних держав!!! і ніхто не зна що їхнім майбутнім президентам стукне в голову колись, і тим не менше ядерну зброю не знищують... а тут тільки випробовування роблять, і вже такий шум...
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ну там просто не угрожают ежедневно его применением относительно соседних государств... а тут случай непростой... Япония и Южная Корея явно переживают по этому поводу , как и их союзник-США...
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пока не угрожают. а нам так даже безопасность гарантировали после разоружения. а теперь хуйло уже и непрямо угрожает, и все гаранты голову в песок
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так кучма ж не схотел договор подписывать - москвы спугался. так шо не тошните уже с тем "мумурандомом". прочтите текст.
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Тут одна безумная "обезьяна" уже есть с ядерной дубиной ... Теперь на очереди ещё одни безумные ... Вот интересно , сколько осталось времени до конца света...
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і що. завтра американці виберуть таку ж мавпу як хуйло. як тоді боротись будете?
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Невозможно. Их система выборов на первый взгляд кажется весьма странной. Но это если не знать , почему она именно такая , и почему она не менялась с самого основания государства США. Доказано выборами , начиная с 1787 года , что хуйло в США невозможно...
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и в индии, и в пакистане хуйло тоже не возможно?
ну вот япония точно спокойно может иметь ЯО. там хуйла не будет никогда. да вот кто ж японии разрешит хоть одну боеголовку официально произвести???
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Индия и Пакистан успели в тот период, когда на такое "смотрели сквозь пальцы". То есть , прошляпили ...
Китай же взъелся сейчас на северокорейских отморозков не потому , что Китаю так уж стоит опасаться режима Сев. Кореи, а потому , что ядерное оружие очень бы желали иметь и будут иметь , так как имеют все возможности для разработки, близлежащие страны в случае реального наличия у Сев. Кореи ЯО. (Япония , Южная Корея и особенно для Китая важен Тайвань) (вот твой пример. Индия была первой, которая в этом регионе создала ядерное оружие. Но в Пакистане готовы были обречь население страны на голодную смерть, но ЯО было создано за 26 лет)
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це ви типу натякаєте що і в х*йла не треба ядерну бомбу відбирати?
суверенне право і все таке?
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треба ліквідувати хуйла і йому подібних. а ядерні бомби можуть залишитись. хворий завжди знайде зброю, а здоровому зброя побарабану хоч обкладися нею....
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Может будапештский меморандум предложить ?
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МОСТ В СЕВЕРНУЮ КОРЕЮ Мост в никуда
Даньдун расположен с китайской стороны границы между КНР и КНДР. Главной туристической достопримечательностью этого города является мост через пограничную реку Ялуцзян. Мост был разбомблен в 1950 году во время Корейской войны. Остатки конструкции с северокорейской стороны были разобраны, а с китайской - восстановлены и превращены в памятник "Сломанный мост".
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ну вот она и проверка на вшивость донику,
есть ли яйца не ту ли - скоро и посмотрим.Иванка? - твой выход.
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та ладно,
может и корыто обозваться кораблем-разведчиком,
но корытом же оно от етого быть не перестанет.
Если Иванка имеет влияние на папу-хрен его разберешь шо в башке,
то нехай и влияет
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бо гарна и татка поважае,
а вже як татко ии люблять?
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ну там просто не угрожают ежедневно его применением относительно

А только по большим праздникам крымнаш , рейхстагнаш, алясканаш
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Ничего весёлого. У КНДР ракета зассала и упала, всё точь в точь как на нищей Пидароссии.
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важен сам факт - на всех нассать.
а шо уже там со струей - никого не интересует.
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Надо ждать пока упадет через чуть больше секунд от старта на КНДР. Так победим.
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так кучма ж не схотел договор подписывать - москвы спугался. так шо не тошните уже с тем "мумурандомом". прочтите текст.

Может ЫН не спугается Трампа и подпишет.
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ну вот япония точно спокойно может иметь ЯО. там хуйла не будет никогда. да вот кто ж японии разрешит хоть одну боеголовку официально произвести???

особенно Японии нельзя она же в состоянии войны с ядерным государством
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Трамп - пора ебашить. И расейку заоодно ебани. Их уже даже овцы и те унижают...
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Тяжко придется миру - планете без нобелевского лаурета премии мира.
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Отмечается, что испытания прошли неудачно. ))
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКНДР испытала баллистическую ракету, - Reuters
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