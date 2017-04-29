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Все про:пожар (3169) Сибирь (42)

 В российской Сибири дотла сгорело село с населением 500 человек

В Иркутской области пожар полностью уничтожил поселок Бубновка, в котором проживали 435 человек

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".

Избежать жертв удалось чудом. В МЧС России сообщили, что жители поселка успели эвакуировать, никто не пострадал.

Всего в Забайкальском крае пожары охватили уже 643 га. Спасатели заявили, что огонь распространяется, в частности, за сжигание мусора и начало дачного сезона.

Сейчас по всему Сибирскому федеральному округу введен режим чрезвычайной ситуации, зафиксировано около тысячи пожаров.

Также читайте: Масштабные пожары на юге Сибири унесли 15 жизней. Пострадали более 600 человек. Следком возбудил дела по статье "халатность"
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Кацапам похер на это. Их больше волнует, че там у хохлов
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Мне, честно говоря, тоже похер на село в Сибири, больше волнует что в Украине.
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житель мордовии!!!!
Карл!!!! мордва мордву зарезала!!!
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После того, как сожительница вонзила В российской Сибири дотла сгорело село с населением 500 человек - Цензор.НЕТ 6739 в грудь Сергея , он не только остался стоять на ногах, но и отправился пить с приятелями, а потом пошел в сортир и умер там
#русские_истории

http://www.province.ru/orel/news/item/40239-smert-dognala-vtualete.html
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Вероятно, от того, что сильно тужился, а не от ножа. А мог ещё в сортир упасть, вниз головой, это у них, на кацапстане, национальный спорт - после того, как посрал, надо ещё попрыгать на унитазе.
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На Челябинской области подростки напали на остановке на женщину, били ногами по голове, издевались и снимали всё на камеру, а потом раздели, вытащили её на проезжую часть и бросили там умирать

https://m.dostup1.ru/society/Ozerchane-brosivshie-razdetuyu-zhenschinu-posle-izbieniya-umirat-na-ulitse-ostalis-na-svobode_96257.html

В российской Сибири дотла сгорело село с населением 500 человек - Цензор.НЕТ 499
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ну да, сосед шпилит его жену, а он в это время, вместо туалетной бумаги , использует майку, которая досталась в наследство от деда, который Берлин брал.
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Он в этой майке на парад пАбеды каждый год ходит в нестиранном варианте .
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цензор, ну и нахера здесь этот мусор ?
типа, от тарифов отвлечь ?
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В городе #Фролово Волгоградской области сразу два человека насмерть подавились салом

http://v1.ru/text/newsline/292409032589314.html

В российской Сибири дотла сгорело село с населением 500 человек - Цензор.НЕТ 5447
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от дела Мартыненка, от ежедневных потерь и беззубости командования на фронте, от обнищания населения, от сепаров в силовых структурах...
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Каждый раз когда смотрю на это фото умиляет "соблюдение этикета" русскими свиньями . Использование салфетки вкупе с грязным шлепанцем ... наверное потом на шлепанце будет аккуратно вытерта помада этой салфеткой .
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от твоих расейских тарифов - тебя никто не отвлекает, слопатоедный потомок монголоидной орды...
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На Хакасии, это на Пидароссии, начальник держал своего сотрудника на цепи

http://www.vladtime.ru/kriminalnie_novosti/568935

В российской Сибири дотла сгорело село с населением 500 человек - Цензор.НЕТ 5715
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нет блин. Вот в чем досада. только деревянные халупы сгорели а русня вся живая, но слегка подкопченная.
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Вот в таком подкопченном виде она уже вселилась в московские квартиры выданные им на следующий после пожара день . / По Киселеву /
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как то....все равно, что ли....Мацква, когда сгорит?)))
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Люблю Вас Українці , за ваші смачненькі коменти.
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На нищем Иркутске прохожие вынуждены были отбиваться от рсукого уебана с ножами (видео)

https://ren.tv/player/187703

В российской Сибири дотла сгорело село с населением 500 человек - Цензор.НЕТ 5388
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500 голов (овец) было на славном судне "Ашот-7", которое пустило на дно гордость расейского флота))
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"Расчистка леса огнём", метод давно известен в Китае...
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Точно! Китайцы расчищают лес огнём от кацапов, чтоб не воровали редиску. Сибирнаш.
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"В МЧС России сообщили, что жители поселка успели эвакуировать" - что именно успели эвакуировать жители поселка ? Если Бубновка сгорела до тла .
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Бубновка - "и выдали ване клифт полосатый с бубновым тузом на спине"
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поели шашлычка на мусорной свалке , Львовский мусор в забайкалье уже
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Лучше бы Москва. Вся. Дотла, как при Наполеоне.
Меньше бы смертей по всему миру было тогда.
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кацапы будут гордится как их 78 баранов противостояли превосходящему в количестве противнику из 8800 овецВ российской Сибири дотла сгорело село с населением 500 человек - Цензор.НЕТ 8708
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Чует мое сердце что уменьшится таки в этом сезоне популяция кацапских сел .
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А нас уговаривают во Львове мусор сжигать В российской Сибири дотла сгорело село с населением 500 человек - Цензор.НЕТ 8262
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ российской Сибири дотла сгорело село с населением 500 человек
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