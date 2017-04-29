 В российской Сибири дотла сгорело село с населением 500 человек

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".
Избежать жертв удалось чудом. В МЧС России сообщили, что жители поселка успели эвакуировать, никто не пострадал.
Всего в Забайкальском крае пожары охватили уже 643 га. Спасатели заявили, что огонь распространяется, в частности, за сжигание мусора и начало дачного сезона.
Сейчас по всему Сибирскому федеральному округу введен режим чрезвычайной ситуации, зафиксировано около тысячи пожаров.
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На арсенале в Балаклее работают комиссии по выяснению причин пожара, - МО. ФОТО(3)
3 машины сгорели на стоянке в Харькове. ФОТОрепортаж(15)
Во время пожара на одесском рынке пострадали двое патрульных, - пресс-секретарь патрульной полиции Одессы Марченко(6)
Пожар на одесском рынке потушен, пострадавших нет, - ГСЧС(7)
Масштабный пожар в Одессе: выгорели 15 дачных домиков. ФОТО(0)
Грузовик загорелся на трассе на Херсонщине. ФОТО(6)
У многоэтажки в Ирпене сгорели три машины(11)
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https://opennov.ru/news/38535-zhitel-mordovii-ubil-druga-detstva-v-nizhegorodskoy-oblasti
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Карл!!!! мордва мордву зарезала!!!
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#русские_истории
http://www.province.ru/orel/news/item/40239-smert-dognala-vtualete.html
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https://m.dostup1.ru/society/Ozerchane-brosivshie-razdetuyu-zhenschinu-posle-izbieniya-umirat-na-ulitse-ostalis-na-svobode_96257.html
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типа, от тарифов отвлечь ?
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http://v1.ru/text/newsline/292409032589314.html
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http://www.vladtime.ru/kriminalnie_novosti/568935
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https://ren.tv/player/187703
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человекголов
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Бубновка - "и выдали ване клифт полосатый с бубновым тузом на спине"
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Меньше бы смертей по всему миру было тогда.
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А нас уговаривают во Львове мусор сжигать
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