 В Ливии захватили украинский танкер по подозрению в контрабанде нефти

Как сообщил представитель ВМС Ливии Аюба Касема, перед захватом судов несколько часов продолжалась перестрелка, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Reuters.
"Столкновения продолжались три часа, но два танкера были успешно захвачены", - сказал Касем.
Одним из захваченных судов стал танкер "Рута", который ходит под флагом Украины. Другое судно под названием "Stark" - с флагом неустановленной африканской страны.
Инцидент произошел в районе Сиди Саид, что к западу от столицы Ливии Триполи. Аюб Касем не сообщил о каких-либо потерях во время операции, а также не рассказал о том, что произошло с экипажем судов или об их национальности.
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