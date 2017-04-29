 В центре Киева совершено нападение на сотрудников фельдъегерской службы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Вартові.Еспресо".
В городе Киеве на Вокзальной площади неизвестные лица в камуфляжной форме в количестве 5 человек совершили нападение на сотрудников фельдъегерской службы и завладели двумя пакетами с правительственной корреспонденцией и двумя пистолетами Макарова с магазинами.
Введен оперативный план "Сирена" по розыску и задержанию преступников, которые скрылись на автомобиле синего цвета.
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Скорее всего молодежь шалит , пистолеты просто отжать захотели.
И вопрос номер 2. А что делала супершыкаладная очень секретная гэбня на привокзальной площади? Они что таксистами подрабатывали?
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это серьезно ..
Тогда зачем им "макаровы" ?
***
завладели двумя пакетами с правительственной корреспонденцией
и двумя пистолетами Макарова с магазинами.
Источник: http://censor.net.ua/n438289
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Полевая жандармерия и фельдъегерский корпус были основными военными полицейскими частями немецкой армии в годы 2-й Мировой войны.
Для фельдъегерей не было предусмотрено специальной униформы, цвета рода войск, нарукавных орлов, манжетных лент и других отличительных символов. На униформе фельдъегерей был обычный белый пехотный кант.
Основным атрибутом фельдъегерей, также как и полевых жандармов, был горжет. Фельдъегерский горжет был в точности похож на жандармский, единственное отличие заключалось
в надписи на нем - вместо "Feldgendarmerie" стояло "Feldjaegerkorps".
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Буратино.
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Но большой
картенойвокзальной.
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