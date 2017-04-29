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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (16951) нападение (1616) спецслужбы (323)

 В центре Киева совершено нападение на сотрудников фельдъегерской службы

В Киеве, на Вокзальной площади, неизвестные лица в камуфляжной форме в количестве 5 человек совершили нападение на сотрудников фельдъегерской службы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Вартові.Еспресо".

В городе Киеве на Вокзальной площади неизвестные лица в камуфляжной форме в количестве 5 человек совершили нападение на сотрудников фельдъегерской службы и завладели двумя пакетами с правительственной корреспонденцией и двумя пистолетами Макарова с магазинами.

Введен оперативный план "Сирена" по розыску и задержанию преступников, которые скрылись на автомобиле синего цвета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевская полиция расследует нападение на журналиста
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А чому фельд'єгері не відстрілювались? Навіщо їм зброя якщо вони її не застосовують?
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Ага. они придерживаются минских договоренностей.
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Свидетели Иеговы( он женился недавно), им запрещено прикасаться к оружию и матерится. Этим враги и воспользовались.
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кроме винторогих эти документы никому не нужны...
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сомневаюсь в этом. И без нападения на почтальонов мордва имеет кучу соглядатаев в Украине, тем более в шыкаладном цеху.
Скорее всего молодежь шалит , пистолеты просто отжать захотели.
И вопрос номер 2. А что делала супершыкаладная очень секретная гэбня на привокзальной площади? Они что таксистами подрабатывали?
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скорее всего как раз документы им были нужны, а пукалки походу прихватили, чтобы не вздумали в спину стрелять...
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видно, получили задачу принять там пакет. А если бы это на Майдане случилось, то сразу революция или зрада?
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Фельдъегеря-
это серьезно ..
Тогда зачем им "макаровы" ?

***
завладели двумя пакетами с правительственной корреспонденцией
и двумя пистолетами Макарова с магазинами.

Источник: http://censor.net.ua/n438289
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стопудов кацапы. "Фельдъегерская или правительственная военно-курьерская связь - это ведомство, которое обеспечивает доставку самых секретных документов в пределах страны, в местные органы власти, а также в другие государства".
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Чё за служба такая егерско - фельдшерская если в центре столицы пистолеты поотдавали ?
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Солдаты из Feldjaegerkommando III сложили оружие лишь 23 июня 1946 года.
Полевая жандармерия и фельдъегерский корпус были основными военными полицейскими частями немецкой армии в годы 2-й Мировой войны.
Для фельдъегерей не было предусмотрено специальной униформы, цвета рода войск, нарукавных орлов, манжетных лент и других отличительных символов. На униформе фельдъегерей был обычный белый пехотный кант.
Основным атрибутом фельдъегерей, также как и полевых жандармов, был горжет. Фельдъегерский горжет был в точности похож на жандармский, единственное отличие заключалось
в надписи на нем - вместо "Feldgendarmerie" стояло "Feldjaegerkorps".В центре Киева совершено нападение на сотрудников фельдъегерской службы - Цензор.НЕТ 225
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не совсем так. полевая полиция относилась не к ВСГ ( вооруженных сил германии) а к службе безопасности ( СД). А они могли носить любую форму любого рода войск. Это контрразведывательные органы.
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Млядь,фельдиперей утопить в отхожем месте! Гавнюки конченные. На зону их 15 лет пусть сосут без передыху...
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хлопцам оружие понадобилось или в пакетах было бабло , наркртики
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скорее всего так и было. Либо они перебросом наркоты занимались либо бабло с точки на точку возили в тихую.
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Оружие? да, канеш. Почему просто не напасть на экипаж ментов, где и макары и калаши?
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ну а шо ты хотел,с такой конченной заднеприводной властью???
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не так страшны хуйловские энквдэшники как шыкаладные безальтернативцы.
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Да скорее всего внеплановая проверка . Ну нафига серьёзным охотникам за документами нужны стволы . А вот ребята попали по полной .
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добре, що їх як язиків не взяли. дожилися ;;я
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мож им оружие нужно было? как можно оружие забрать у егерей? а может документы? черт его знает? мож их вообще подкупили? так сказать отработали и те и другие.
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Взятки стало быть фельдъегеря везли. Интересно кому?
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Это уже не первый случай нападения на фельдегерей и захвата секретной информации - полгода назад такой же случай был в центре Харькова и никого так и не нашли (во всяком случае об этом не было упоминаний в СМИ). А значит существует явная утечка информации о содержании перевозимой документации и наша контрразведка опять не дорабатывает.
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какая "секретная информация"? наверно о номерах счетов в оффшорах и данные о недвижимости в Испании?
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Почтовые голуби гораздо надежнее чем "фельдьегерская служба"
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Говорят, что насралкову отрезали эндокринный орган, ради свободы готов стать кастратом.
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Тут кроется какая-то очень страшная тайна!
Буратино.
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ага. там был золотой ключик от коморки в стране где все люди живут счастливо.
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А где находится армянский барыга , небось за компьютером по клавишам давит рассказывая про то как он успешно провел реформу(украл)?!
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он открывает 20 новых цехов по пошивке рюкзачков.... очьень важьно... бе...бе..бе.
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приходим к выводу. что перевозят либо бабло, либо наркоту...
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Сука,новость,как из 70-х,бля! Какие-то почтальоны с супер бумагами на Вокзальной площади,наверное ж,каким-то автобусом приехали! С Пистолэтами! Во, дела!
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А где твой черный пистолет?
Но большой картеной вокзальной.
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