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Все про:евроинтеграция (1925) Норвегия (345) Климпуш-Цинцадзе (141)

 Украина и Норвегия запустили двусторонний механизм консультаций по евроинтеграции

Украина и Норвегия запустили двусторонний механизм консультаций по европейской интеграции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабинета Министров по итогам встречи вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе с министром Норвегии по делам Европейского Союза и Европейского экономического пространства Франком Бакке-Йенсеном.

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"Руководствуясь общей декларацией о партнерстве между Украиной и Королевством Норвегия, подписанным Президентом Петром Порошенко и премьер-министром Эрной Солберг 18 октября 2016 и тесным двусторонним сотрудничеством между Украиной и Норвегией, мы согласились начать двусторонний диалог по вопросам европейской интеграции", - сказано в их совместном заявлении.

Целью данного диалога является обмен и развитие знаний о том, каким образом страны, не являющиеся членами ЕС, могут участвовать и содействовать европейской интеграции. Диалог будет также поддерживать усилия в расширении двусторонних торговых и деловых возможностей.

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Обе страны будут продолжать поощрять свои бизнес-сообщества активно участвовать в этом процессе, например, в рамках работы норвежско-украинской торговой палаты и двусторонней экономической комиссии.
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"...Двухсторонний механизм консультаций..." О как загнули, без бутылки и не разберешься. А не проще было бы запустить берлагу?!
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