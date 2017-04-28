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 Политика Украины
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Все про:дипломатия (977) имущество (249) СССР (710) Чехия (772) дипломаты (194) Перебийнис (17)

 Вопрос распределения зарубежного имущества СССР еще не закрыт, - посол в Чехии Перебийнис

Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис заявляет, что вопрос распределения зарубежного имущества бывшего СССР еще не закрыт.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

"Когда я здесь работал еще лет 15-20 назад (советником Посольства Украины в Чехии), то мы как раз тогда пытались путем нотной переписки с чешским МИД, и централизованно это происходило, и в переговорах с Россией, получить надлежащую Украине долю, а это 16% от всей собственности бывшего СССР, свою долю в различных странах, в том числе и здесь, в Праге. Здесь у России сейчас около 40 объектов. К сожалению, тогда этого не удалось. Сейчас вообще об этом вряд ли можно вести речь в условиях российской агрессии против Украины", - сказал Перебийнис в интервью Радио Свобода.

"Но я думаю, что все равно этот вопрос рано или поздно встанет, потому что юридически оно не является закрытым. Думаю, что мы все равно будем добиваться получения Украиной той доли зарубежной собственности, которая ей принадлежит по праву", - подчеркнул посол Украины в Праге.

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На сегодня Украина оставалась единственной из бывших советских республик, кто не урегулировал с Россией вопрос распределения имущества СССР.

В 2010 году тогдашний президент Украины Виктор Янукович, который сейчас скрывается в России, заявлял, что Киев выступает за раздел имущества бывшего СССР между всеми странами, входившими в его состав, и не согласится на "нулевой вариант", по которому оно полностью перейдет России.

Последней страной, которая урегулировала с Россией вопрос распределения имущества СССР, была Грузия. Это произошло в 2002 году, во время финансового кризиса в этой стране. Тогда, в обмен на определенную экономическую и финансовую поддержку, Тбилиси подписал с Москвой "нулевой вариант".

Россия признала себя преемницей СССР.

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Там видно есть документик, где кравчукча, великий будапештский развооружитель, нацарапал свою сраную подпись.
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І питання розподілення активів СРСР між республіками СРСР теж не закрито! Золотий резерв, діамантовий фонд, закордонна нерухомість, мільярдні кредити видані Кубам, латиносам та африканцям, в'єтнамцям та корейцям.

Список государственных долгов, списанных Россией
Всего, если считать только крупные кредиты, которые превышают $1 миллиард, то получится, что за 20 лет Россией было списано около $140 миллиардов
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Какая дикость - "преемница" того, чего не существует. Все республики бывшего ссср остались, но никого преемницей не определяли.
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подождите, еще не всеимущество развалилось
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А Перебийнис готов взять 16% долгов оставшегося после союза? не зря же все республики все это обдумали и порешали!
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С кацапами хорошо только дерьмо жрать - ничего не достанется, всё сожрут...
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а где этот великий дипломат 25 лет был?
только сейчас робко из утесов тело жирное высунул?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВопрос распределения зарубежного имущества СССР еще не закрыт, - посол в Чехии Перебийнис
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