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 Позиции ВСУ под Новозвановкой боевики обстреляли из 122-мм артиллерии, - спикер штаба АТО Чепурной

По состоянию на 23:00 зафиксировано 53 обстрела позиции Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Ярослав Чепурной в эфире телеканала "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация остается достаточно напряженной. На это время суток у нас зафиксировано уже 53 обстрела позиций ВСУ в районе АТО. Сегодня очень тяжелому обстрелу противник подверг наши опорные пункты вблизи Новозвановки, что на Луганском направлении, выпустив по украинским защитникам 26 снарядов калибра 122 мм", - сказал Чепурной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня двое воинов погибли, пятеро получили ранения, - штаб АТО

Наибольшее количество обстрелов зафиксировали на Приморском направлении.

Офицер предположил, что усиление активности боевиков связано с тем, что недавно на оккупированную территорию проследовал очередной "гумконвой" из Российской Федерации.

"Именно после прихода очередных "гумконвоев" количество обстрелов резко увеличивается", - отметил спикер штаба АТО.

Также читайте: Боевики били по позициям ВСУ из минометов, вооружения БМП и БТР, зафиксирован 31 обстрел, - штаб АТО
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Хуманитаркой лупят, сцуки гниломордные.
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Были ответные приветы от нашей артиллерии, или всё было в духе рошен?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПозиции ВСУ под Новозвановкой боевики обстреляли из 122-мм артиллерии, - спикер штаба АТО Чепурной
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