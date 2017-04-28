 Позиции ВСУ под Новозвановкой боевики обстреляли из 122-мм артиллерии, - спикер штаба АТО Чепурной

Об этом сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Ярослав Чепурной в эфире телеканала "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Ситуация остается достаточно напряженной. На это время суток у нас зафиксировано уже 53 обстрела позиций ВСУ в районе АТО. Сегодня очень тяжелому обстрелу противник подверг наши опорные пункты вблизи Новозвановки, что на Луганском направлении, выпустив по украинским защитникам 26 снарядов калибра 122 мм", - сказал Чепурной.
Наибольшее количество обстрелов зафиксировали на Приморском направлении.
Офицер предположил, что усиление активности боевиков связано с тем, что недавно на оккупированную территорию проследовал очередной "гумконвой" из Российской Федерации.
"Именно после прихода очередных "гумконвоев" количество обстрелов резко увеличивается", - отметил спикер штаба АТО.
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