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Все про:День Европы (10) День Победы (999) Молдова (764) Додон (48)

 Додон заблокирует решение парламента Молдовы совместить День Победы с Днем Европы

Президент Молдовы Игорь Додон категорически осудил решение парламента страны совместить 9 мая празднование Дня Победы с Днем Европы и заявил, что намерен его заблокировать.

Глава Молдавии, который примет участие в военном параде на 9 мая в Москве, заявил, что не утвердит решение, которое приняли в пятницу депутаты правящей проевропейской коалиции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

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"Категорически осуждаю принятие закона о провозглашении 9 мая Днем Европы. Мы должны быть достойными памяти наших предков, победивших фашизм. Традиционно сотни тысяч граждан в нашей стране отмечают 9 мая День Победы. Они проходят маршем по улицам города к мемориалу по воле сердца, вопреки желанию властей. Поэтому я, как глава государства, намерен заблокировать его промульгацию", - заявил Додон.

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Гвидон, додон, гандон и т.д. Молдаване мне вас жаль, но пецю заберите!
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Если встретишь коммуниста - подари ему гондон,
Чтоб случайно не наделал мудаков таких как он.
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Этот слоган, надо Папе Карла на открытке подарить!
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Скажу обидную но правдивую вещь... как житель Молдовы говорю со знанием положения дел и думаю, одесситы не дадут соврать - в своем большинстве молдоване в своей нескончаемой шизофрении "ЗАПУТИНА" но на мерседесе... иного ЛИЦА как ГАНДОНА просто не заслуживают.

Додон заблокирует решение парламента Молдовы совместить День Победы с Днем Европы - Цензор.НЕТ 487

За годы СССР они большинством вырождены направленной селекцией в мычащих на суржике инфантильных дибиловатых рабов Московских Хозяев. Сопротивляться и самоорганизовываться как и все рабы практически не способны - НАПРИМЕР, второй по величине город Молдовы (Бельцы) считается РУССКИМ ГОРОДОМ и там митинги объявляющих себя "румынами" просто избивают русскоязычные "Патриоты Мульдовы" - потому как быдловатое большинство тамошних безвольных молдаван тупо доминируется русскими которых там... менее 19%!!!

ВТОРОЙ пример - Приднестровье, где 30% русских чумарят во все дыры молдо-украинское 70%-ное большинство, которое тихо блея на русском тянут лямку РУССКОГО МИРА и НЕ ВОЗМУЩАЮТСЯ своему второсотному положению абсолютно, тупо блея про "равноправие которое там только на лозунгах...к примеру, 3 государственных языка на деле это Русский, Русский и еще раз... Русский.

ТРЕТИЙ пример - в то время как молдоване Молдовы максимум на что способны - это пахать, выжимать виноград и плясать "заводные танцы" перед Московскими начальниками и их наместниками... молдоване Румынии строят современные автомобили, корабли, самолеты, вертолеты, танки... это и многое другое, которое "ПАТРИОТЫ МОЛДОВЫ"-Додоновцы в основном ДАЖЕ НЕ ЗНАЮТ КАК НАЗВАТЬ на своем, "отличающегося от румынского" молдавском языке.

ну а ДОДОН - типичный МАлдаван и банальный шнырь олигархов. Играет роль Пугала для Запада и провоцируя раздор со всеми соседями, демостративно отсасывая у Путлера собирает голоса единственно социально-политически активного сегмента эЛохтората Молдовы, способного высокой организацией 26% голосами создать "большинство" и выбрать Президента - люмповатых ПУТИНОСОСОВ... и относит их голоса как трофеи на блюдечке главному Пахану Молдовы

Нну а умеющие читать и писать более чем на русском языке молдоване... будучи абсолютным меньшинством молча за всем этим наблюдают... и как единственный протест вместо самоорганизации десятками тысячами принимают румынское гражданство в последней надежде примкнуть к обществу где Гражданин и Патриот - не исключение или "профессия за рубли", а правило.

В конце концов, если молдоване не простнутся - то превратятся в обвешанное гей-оргии-вскими ленточками пенсионерское ГЕТТО на содержании паРашки, от которого отвернутся все соседи.
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Когда уже парламент, заблокирует этого Додона. Жополиз Хуйла.
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Россия у пропасти- "Но по сравнению с 62-м годом мы сегодня в худшей ситуации. Наша властвующая элита советского периода не имела ни счетов в банках, ни какой-то зависимости от США, и тогда мы действовали в своих национальных интересах. А сегодня пятая колонна пронизывает все ветви власти, значительную часть олигархата" - Потеряли одну страну - потеряем другую.
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Вроде молдаване так стартонули к ЕС и тут на тебе - явился додон - куйла хандон.
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Они все в Европе с румынскими паспортами... Осталась вата и про российски настроены, что выбрали этого кондома...
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что то, я, начинаю верить в анекдоты про молдаван, если там, такой Додон, президент.
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Додон получает большие деньги от х...ла. Эта мразь за деньги продаст не только родину, но и свою мать
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Х...ло только щеки надувает. Денег для Додона у него нет. Когда Додон это поймет, он побежит в другую сторону.
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Молдаване победили злочинну владу. Поздравляю!
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Поздравишь вскоре свою семью с талонами на еду...
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Заблокировать то он может. Но, с такой же легкостью может огрести от парламента и под жопу
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"Порошенко подписал указ о предоставлении Молдове гуманитарной помощи"
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ну правильно! один агент хуйла всегда должен поддерживать другого агента
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а выйти ему, по совместительству, замуш за старуху кабаеву - слабо? ))
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Слабо. Там таких пукиных с долдонами пятеро влезут
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Рашизм это нацизм. А какой фашизм победили великие предки ?
В Италии об этом знают ?
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Этот додон не из той сказки про петуха,который его клюнул???...
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Если про петуха, то явно не клюнул,- по другому надругался.
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Намечались аресты, потом танцы...
Потом решили совместить...
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если долдон хочет построить себе хатынку в этом меняющемся мире..странно...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДодон заблокирует решение парламента Молдовы совместить День Победы с Днем Европы
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