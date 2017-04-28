 Додон заблокирует решение парламента Молдовы совместить День Победы с Днем Европы

Глава Молдавии, который примет участие в военном параде на 9 мая в Москве, заявил, что не утвердит решение, которое приняли в пятницу депутаты правящей проевропейской коалиции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Категорически осуждаю принятие закона о провозглашении 9 мая Днем Европы. Мы должны быть достойными памяти наших предков, победивших фашизм. Традиционно сотни тысяч граждан в нашей стране отмечают 9 мая День Победы. Они проходят маршем по улицам города к мемориалу по воле сердца, вопреки желанию властей. Поэтому я, как глава государства, намерен заблокировать его промульгацию", - заявил Додон.
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Чтоб случайно не наделал мудаков таких как он.
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За годы СССР они большинством вырождены направленной селекцией в мычащих на суржике инфантильных дибиловатых рабов Московских Хозяев. Сопротивляться и самоорганизовываться как и все рабы практически не способны - НАПРИМЕР, второй по величине город Молдовы (Бельцы) считается РУССКИМ ГОРОДОМ и там митинги объявляющих себя "румынами" просто избивают русскоязычные "Патриоты Мульдовы" - потому как быдловатое большинство тамошних безвольных молдаван тупо доминируется русскими которых там... менее 19%!!!
ВТОРОЙ пример - Приднестровье, где 30% русских чумарят во все дыры молдо-украинское 70%-ное большинство, которое тихо блея на русском тянут лямку РУССКОГО МИРА и НЕ ВОЗМУЩАЮТСЯ своему второсотному положению абсолютно, тупо блея про "равноправие которое там только на лозунгах...к примеру, 3 государственных языка на деле это Русский, Русский и еще раз... Русский.
ТРЕТИЙ пример - в то время как молдоване Молдовы максимум на что способны - это пахать, выжимать виноград и плясать "заводные танцы" перед Московскими начальниками и их наместниками... молдоване Румынии строят современные автомобили, корабли, самолеты, вертолеты, танки... это и многое другое, которое "ПАТРИОТЫ МОЛДОВЫ"-Додоновцы в основном ДАЖЕ НЕ ЗНАЮТ КАК НАЗВАТЬ на своем, "отличающегося от румынского" молдавском языке.
ну а ДОДОН - типичный МАлдаван и банальный шнырь олигархов. Играет роль Пугала для Запада и провоцируя раздор со всеми соседями, демостративно отсасывая у Путлера собирает голоса единственно социально-политически активного сегмента эЛохтората Молдовы, способного высокой организацией 26% голосами создать "большинство" и выбрать Президента - люмповатых ПУТИНОСОСОВ... и относит их голоса как трофеи на блюдечке главному Пахану Молдовы
Нну а умеющие читать и писать более чем на русском языке молдоване... будучи абсолютным меньшинством молча за всем этим наблюдают... и как единственный протест вместо самоорганизации десятками тысячами принимают румынское гражданство в последней надежде примкнуть к обществу где Гражданин и Патриот - не исключение или "профессия за рубли", а правило.
В конце концов, если молдоване не простнутся - то превратятся в обвешанное гей-оргии-вскими ленточками пенсионерское ГЕТТО на содержании паРашки, от которого отвернутся все соседи.
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ну правильно! один агент хуйла всегда должен поддерживать другого агента
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В Италии об этом знают ?
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Потом решили совместить...
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