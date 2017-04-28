 Германия выступила против участия России в Олимпиаде-2018

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еurosport.ru.
"Россия недостаточно осознает неправомерность содеянного. Я полагаю, необходимо дать понять, что при таких условиях российская сборная не может принимать участие в Олимпийских играх в начале 2018 года", - заявила Фрайтаг в интервью Deutsche Welle.
Напомним, в мае 2016 года бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в интервью газете The New York Times обвинил ряд российских победителей Олимпиады в Сочи в употреблении запрещенных препаратов, а в июне стал одним из героев фильма телекомпании ARD о допинге в России. Его признания легли в основу официального расследования под эгидой Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое возглавил канадский юрист Ричард Макларен.
В ноябре 2015 года независимая комиссия WADA обвинила Россию в многочисленных нарушениях правил. Работу московской антидопинговой лаборатории приостановили. Кроме того, было вынесено решение о несоответствии РУСАДА кодексу WADA.
Немецкий телеканал ARD в период с 2014 по 2016 год выпустил серию документальных фильмов, в которых сообщалось о систематическом применении допинга российскими спортсменами.
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Яйценюху это расскажи
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https://www.youtube.com/watch?v=Khz5r3tCvqE
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Новое видео показывает, как Сирия и Россия закрутили химическую атаку
Дэниел Браун 3h +1120
https://www.nytimes.com/video/world/middleeast/100000005063944/syria-chemical-attack-russia.html?action=click>ype=vhs&version=vhs-heading&module=vhs®ion=title-area
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в переводе с политкорректного:
"Россия совершенно не осознает неправомерность содеянного."
но в целом предложение правильное, только надо еще чм-2018 отобрать
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))) ...
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Держприкордонслужба України запустила онлайн сервіс "Стоп-лист", за допомогою якого можна повідомити про порушників, які перетинали адмінкордон з окупованим Кримом в обхід українського законодавства!
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...)))
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