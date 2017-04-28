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Все про:Германия (2780) Олимпиада (749) Россия (70226) допинг-контроль (193)

 Германия выступила против участия России в Олимпиаде-2018

Председатель комитета Бундестага по делам спорта Дагмар Фрайтаг считает, что Россию нельзя допускать к участию в зимних Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхёнчхане.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еurosport.ru.

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"Россия недостаточно осознает неправомерность содеянного. Я полагаю, необходимо дать понять, что при таких условиях российская сборная не может принимать участие в Олимпийских играх в начале 2018 года", - заявила Фрайтаг в интервью Deutsche Welle.

Напомним, в мае 2016 года бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в интервью газете The New York Times обвинил ряд российских победителей Олимпиады в Сочи в употреблении запрещенных препаратов, а в июне стал одним из героев фильма телекомпании ARD о допинге в России. Его признания легли в основу официального расследования под эгидой Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое возглавил канадский юрист Ричард Макларен.

В ноябре 2015 года независимая комиссия WADA обвинила Россию в многочисленных нарушениях правил. Работу московской антидопинговой лаборатории приостановили. Кроме того, было вынесено решение о несоответствии РУСАДА кодексу WADA.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россию нужно отстранить от Олимпиады-2018, - глава Британского антидопингового агентства Кенворти

Немецкий телеканал ARD в период с 2014 по 2016 год выпустил серию документальных фильмов, в которых сообщалось о систематическом применении допинга российскими спортсменами.
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Нищеброд, какая у тебя на Пидароссии зарплата в час?
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это ты опрос среди своих постоянных клиентов провел? не верь, наяпывают они тебя - хуле шлюшке все выкладывать...
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А ты думал шо тут будут долго читать мараз пидирастов? Не кацап пидоров в Украине не любят.)))
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пидоров в Украине не любят - Вот тут поржал.
Яйценюху это расскажи
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володину шепни))) вот правильно говорят про вас кацов: встали свколен, чтоб тут же стать раком
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А шо тебе кацапскому пидору остается? Только ржать.))))
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Все капец немцам.На 9 мая орда восемнадцать рейстагов в подмосковье возьмет)))
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Во суки бл.., русофобию затевают, вот эту вот. путен памаги!!!!
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И Мундиаль 2018 у гандонов отобрать пока не поздно.
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в свете происходящих событий на корейском полуострове ,не факт что эти игры вообще состоятся...
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Германия...это удар в спину!!!! Сколько путин сделал. что бы Германия была единая и не делимая!!! Или это не он? Или это он прослушивал телефон Меркель? Не помню... А!!!! Это киевская хунта прослушивала! Ага ! Точно !!! не верите? Спросите в редакции Лай-В-Ньюз !!!!!!!!!!!!!!!
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Дивно ...Німеччина , а чому ж не Україна ?! Чи це , Хуйло , на Німеччину напав ?
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"Россия недостаточно осознает неправомерность содеянного."

в переводе с политкорректного:
"Россия совершенно не осознает неправомерность содеянного."

но в целом предложение правильное, только надо еще чм-2018 отобрать
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В перекладі з політкоректного: "Расєя - оху.ла!", так, здається, буде точніше.
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Какжыжь так! Даколе! За чтадедываивали! Со слезами на глазах рейгстаг уходит за горизонт...
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опять фОшизды, что то затевают. Вставай, Русь-матушка да неопохмеленная, дерни стакан, Родина и магазин, за углом, в опасности.
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Может Германия, как никто другой, осознаёт, что Мюнхена-2 (после 1936 года) не должно быть. Осознают ли это остальные страны - вопрос.
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Россия у пропасти- "Но по сравнению с 62-м годом мы сегодня в худшей ситуации. Наша властвующая элита советского периода не имела ни счетов в банках, ни какой-то зависимости от США, и тогда мы действовали в своих национальных интересах. А сегодня пятая колонна пронизывает все ветви власти, значительную часть олигархата" - Потеряли одну страну - потеряем другую.
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В отместку, обреченные пациенты Пидарашастана, грозятся брать Рейхстаг каждый день!! А если свое решение не изменят, тогда три раза в день
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Лучший друг всадил томагавк в вяликую спину пидароССии.
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Лучше бы запретили проведение ЧМ по футболу в 18м году на расее
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В связи с разразившимся скандалом ФИФА, Путин разослал приглашения на ЧМ-2018 по футболу странам-участницам парада Победы на Красной площади: Зимбабве, Монголии, Кубе, Палестине, Китаю и другим ведущим футбольнам державам мира.

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а чучхейцам? или рузький северному корейцу не братья на век? а так столовая собачатина?
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чучхейца на парад не приехала... шибко боязно. )
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и посидят два соседа, примут литр, исконно, беленькой, что попадья Натаха гонит, да сразу кадилом пригреет, и пойдут они в гендель, где, усатая Машка, похожая на Гитлера, нальет им пива, и пойдут они брать рейхстаг соседа, а именно, погреб с огурцами. Победители!
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Цензор.НЕТНовостиСпортГермания выступила против участия России в Олимпиаде-2018
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