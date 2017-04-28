 Призываю польскую власть утихомирить украинофобов, - Яценюк

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Яценюк подчеркнул, что сегодня - день памяти жертв преступной акции "Висла" - насильственной депортации украинцев с древних этнических территорий Лемковщины, Надсяння, Подляшья, Холмщины: "Это преступление, совершенное тогдашним советским и польским режимами, - наша большая национальная и человеческая трагедия, которая стоит в ряду с другими величайшими потрясениями XX века", - говорится в призыве.
"С большой тревогой вижу сегодня новую попытку войны против наших могил в Польше. Ее разворачивают агрессивные радикальные среды. Эти силы - примитивные, но крайне опасные. Своей бездумностью делают заложником взаимное отношение обоих народов", - подчеркнул Арсений Яценюк.
Как известно, активисты польских националистических организаций, в частности "Национального движения", 26 апреля разобрали на кладбище села Грушовичи вблизи Перемышля надгробный памятник воинам УПА, который до этого уже осквернялся вандалами. Акция проходила с согласия войта гмины (руководителя самоуправляемой общины) Стубно, и в нее не вмешивалась полиция.
Центральные мероприятия к 70-летию акции "Висла", которые организует Объединение украинцев в Польше (ОУП), состоятся в Перемышле в течение 28 апреля - 1 мая.
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Сами сволочи жить по людски не хотят, мрази и нам жить по людски, падлы лугандоно-российские не дают.
Бешанные мрази кацапские, нелюди=убийцы.
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Илья Кенигштейн
Проблема Украины не в количестве украденного, а в параличе развития. Доминирование искусственных монополий парализует обновление экономики, отодвигая нашу страну на маргинальную периферию мирового развития. Но главная проблема это даже не монополии, а жлобы.
Страной управляют золотозубые необразованные жлобы, сидящие на всех уровнях власти и блокирующие любые попытки что-либо изменить, улучшить или развить. Они не в курсе что такое цифровая подпись и она на хер им не нужна. Им невдомёк в чём суть PayPal. Они не понимают зачем нужен 4G. "Дали же 3G, чем опять недовольны" - думают они. Они вообще не доверяют покупкам в интернете, потому что считают, что как только номер их карточки попадёт в сеть - его тут же украдут хакеры. Компьютер на столе у жлоба накрыт салфеткой, а камера заклеена бумажкой. Жлоб всегда сильно обеспокоен потенциальной возможностью быть обнаруженным, объясняя это нежеланием "светиться". На самом деле жлоб боится, что его застанут врасплох тогда, когда он этого не ждет и увидят насколько он несостоятелен.
Жлобы искренне полагают, что чрезмерные знания больше вредят, чем идут на пользу, особенно в проекции на жизненный опыт, полученный в результате задушевных бесед на кухне с соседом Васей. Поэтому стиль их управления основан не на книгах по менеджменту, а на советах под пиво, докторскую колбасу и консервную банку с бычками на лестничной клетке.
Благодаря таким типажам, Украина практически полностью лишена современных цифровых услуг, давно ставших частью обыденной жизни любой развитой страны. И все попытки эти услуги внедрить будут рассыпаться в прах, пока в госкомпаниях и ведомствах будут сидеть жлобы, демонстрирующие абсолютную неготовность к любым новшествам и изменениям. Любые идеи утонут в инструкциях, средства разворуют, а начинания превратят в абсурд. И пока для государства главным приоритетом является страх потери мнимой стабильности и недопущение поворотов вправо или влево, во главе этого механизма будут сидеть золотозубые необразованные жлобы, хорошо усвоившие один урок: хочешь хорошо жить - будь как все и не высовывайся.
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да ну, скажешь
Сколько не насыпь в корыто - всё оприходуют. Даже если что-то улучшить и развить.
Много откровенного бреда человека живущего не тут (или витающего в облаках Нью-Васюков)
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За такое и из минстеця турнуть могут.
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Главное не повторять исторических ошибок.
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а никто и не предлагает нервничать, спокойно, деловито, без ненужной паники и спешки, демонтировать всё пшецкое.
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Это что то типа операции Висла ?
Ну поляков выселить в Польшу. А коммунистов куда ?
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До этого он был американским наемником.
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