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Все про:памятник (2095) Польша (3802) УПА (628) Яценюк (8408) вандализм (395)

 Призываю польскую власть утихомирить украинофобов, - Яценюк

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк призывает польскую власть прекратить разжигание украинофобскими силами атмосферы ненависти против Украины, нашей истории, памяти.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Яценюк подчеркнул, что сегодня - день памяти жертв преступной акции "Висла" - насильственной депортации украинцев с древних этнических территорий Лемковщины, Надсяння, Подляшья, Холмщины: "Это преступление, совершенное тогдашним советским и польским режимами, - наша большая национальная и человеческая трагедия, которая стоит в ряду с другими величайшими потрясениями XX века", - говорится в призыве.

"С большой тревогой вижу сегодня новую попытку войны против наших могил в Польше. Ее разворачивают агрессивные радикальные среды. Эти силы - примитивные, но крайне опасные. Своей бездумностью делают заложником взаимное отношение обоих народов", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Также читайте: Минкультуры Польши: Снос памятника воинам УПА под Перемышлем является законным

Как известно, активисты польских националистических организаций, в частности "Национального движения", 26 апреля разобрали на кладбище села Грушовичи вблизи Перемышля надгробный памятник воинам УПА, который до этого уже осквернялся вандалами. Акция проходила с согласия войта гмины (руководителя самоуправляемой общины) Стубно, и в нее не вмешивалась полиция.

Центральные мероприятия к 70-летию акции "Висла", которые организует Объединение украинцев в Польше (ОУП), состоятся в Перемышле в течение 28 апреля - 1 мая.

Смотрите также: Польские националисты разобрали памятник воинам УПА недалеко от Перемышля. ФОТОрепортаж
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Не получится Сеня, у них власть и есть украинофобы
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як щодо заклику втихомирити українофобів в Україні? Слабо?
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Так у нас в стране недавно обстреляли польское консульство, как думаете, кто это сделал?
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это все очередные провокации со стороны России, для того что бы поссорить украинцев и поляков
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В этом нет сомнений конечно же. Они всему Рады, что нам делает плохо
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поэтому нам очень нужно быть внимательными во всем, что мы говорим, и что делаем
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Какая-то муть в мире надвигается... "Обычно спокойный Папа, что-то взволнованно и быстро объяснял Верховному Имаму, так быстро, что переводчик еле успевал переводить. Невольные свидетели этого разговора отметили, что «Имам мрачнел на глазах.» Еще они расслышали несколько слов из возбужденной тирады Папы:» этот май… последний..они хотят.. если.. они сделают..апокалипсис..конец..» И одну фразу Имама, который довольно громко произнес «Нельзя допустить этого.» - Папа римский погнал беса...
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Просто власть в Украине не Украинская.Остальное ,просто следствие этого.
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Поляки, лучше послушайтесь его. А то он сам приедет, утихомирит. Опыт имеется )
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*...депортации украинцев с древних этнических территорий Лемковщины, Надсяння, Подляшья, Холмщины: "Это преступление, совершенное тогдашним советским и польским режимами, - наша большая национальная и человеческая трагедия, которая стоит в ряду с другими величайшими потрясениями XX века", - очень сильно сказал. Поддерживаю. А крымские татары . как ни кто это прочувствовали- что такое лишение возможности жить на своей земле, растить детей. радоваться жизни
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Жаль Хмельницкий тупанул и не пошел столицу РП брать, а так бы развал Речи Посполитой, произошел бы на столетие раньше.
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Откуда Яценюк нарисовался ? Из Антильи на Карибах ?
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Как они кацапы путиноидные суки нас, украинцев всех национальностей в Украине уже достали, твари сука лугандонские скоты.
Сами сволочи жить по людски не хотят, мрази и нам жить по людски, падлы лугандоно-российские не дают.
Бешанные мрази кацапские, нелюди=убийцы.
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Необразованные жлобы парализуют развитие Украины
Илья Кенигштейн

Проблема Украины не в количестве украденного, а в параличе развития. Доминирование искусственных монополий парализует обновление экономики, отодвигая нашу страну на маргинальную периферию мирового развития. Но главная проблема это даже не монополии, а жлобы.

Страной управляют золотозубые необразованные жлобы, сидящие на всех уровнях власти и блокирующие любые попытки что-либо изменить, улучшить или развить. Они не в курсе что такое цифровая подпись и она на хер им не нужна. Им невдомёк в чём суть PayPal. Они не понимают зачем нужен 4G. "Дали же 3G, чем опять недовольны" - думают они. Они вообще не доверяют покупкам в интернете, потому что считают, что как только номер их карточки попадёт в сеть - его тут же украдут хакеры. Компьютер на столе у жлоба накрыт салфеткой, а камера заклеена бумажкой. Жлоб всегда сильно обеспокоен потенциальной возможностью быть обнаруженным, объясняя это нежеланием "светиться". На самом деле жлоб боится, что его застанут врасплох тогда, когда он этого не ждет и увидят насколько он несостоятелен.

Жлобы искренне полагают, что чрезмерные знания больше вредят, чем идут на пользу, особенно в проекции на жизненный опыт, полученный в результате задушевных бесед на кухне с соседом Васей. Поэтому стиль их управления основан не на книгах по менеджменту, а на советах под пиво, докторскую колбасу и консервную банку с бычками на лестничной клетке.

Благодаря таким типажам, Украина практически полностью лишена современных цифровых услуг, давно ставших частью обыденной жизни любой развитой страны. И все попытки эти услуги внедрить будут рассыпаться в прах, пока в госкомпаниях и ведомствах будут сидеть жлобы, демонстрирующие абсолютную неготовность к любым новшествам и изменениям. Любые идеи утонут в инструкциях, средства разворуют, а начинания превратят в абсурд. И пока для государства главным приоритетом является страх потери мнимой стабильности и недопущение поворотов вправо или влево, во главе этого механизма будут сидеть золотозубые необразованные жлобы, хорошо усвоившие один урок: хочешь хорошо жить - будь как все и не высовывайся.
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гнилой совок еще долго будет нас тащить на дно, ради своих золотых унитазов и батонов

Призываю польскую власть утихомирить украинофобов, - Яценюк - Цензор.НЕТ 7483
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Интересно у вас свои мысли бывают, или вам от количества букв платят ?
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сержик,не попрошайничай...зарабатывай себе сам все чужие деньги считаешь...
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Я 30 сребрянников не возьму, даже если мне их будут давать. А тем более замазанные вонючим шоколадом. А ума видимо так и не набрались, была одна извилина, да и та выпрямилась.
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не в количестве украденного
---------------------
да ну, скажешь
Сколько не насыпь в корыто - всё оприходуют. Даже если что-то улучшить и развить.

Много откровенного бреда человека живущего не тут (или витающего в облаках Нью-Васюков)
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Гыга таким образом намекает на Гросика?
За такое и из минстеця турнуть могут.
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Мадам, я хочу вас подправить, Не голодного фронта , а надгробного фронта.
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тема "руки кремля" не раскрыта
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Самое главное, проанализировать историю, определить ошибки и никогда их больше не повторять
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Та її вже триста разів проаналізували, шо там ще не ясно? А от не повторювати помилки... Ага! Тут в кожного нового покоління руки сверблять і яйця чешуться по-новому. Більшості здається, що от саме цього разу граблі не спрацюють. Однак, це прилад безвідмовний! В інструкції, бляха, написано! Ніхера!..
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Може і президенти. А що Болєки-Льолєки і Васі-Петі? Ні при чому? Народ є падкий на пропаганду. Ти тільки "поясни", що саме твій народ богом обраний і більшевартий. Решту цей натовп зробить сам. Ну, як, приміром, у Німеччині 30-х або в Росії еее... завжди ))
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Это чмо подплинтусное опять вылезло трупом повонять
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Яйценюх- в каждой дырке затычка (хотя слова и правильные). Всё пытаецца "в струю" народу кукарекать. "Шоб не забывали". Всё не оставит иллюзорные надежды вернуть былую "популярность"! Сеня! "Популярность" вернется- тогда, когда ты будешь вместе с Мартыном на одной скамеечке (подсудимых) сидеть- за коррупцию! Сразу будешь "в тренде"!
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Вот же жизнь у "фронтовика"... все посадить хотят.
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Предлагаю после декоммунизации провести депольшетизацию. Пусть знают, что Бандера для нас главнее всего в мире. Нас хлебом не корми, дружить ни с кем не надо,- нам дай только Бандеру.
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Бред. А дружить с "другом" без унижений и уничтожения собственной памяти/идентичности нельзя? Только через отречение от всего своего можно "заслужить" его милость?

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Чтобы ты так за украинцев переживал когда им тарифы повышал.
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Всегда нужно чтить историю своей страны. Без прошлого, не будет настоящего.
Главное не повторять исторических ошибок.
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Прозвучал грозный рык очкасто-ушастого истребителя чеченцев. Полякам стоит задуматься.
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Поляки останнім часом дивують! Радикали є всюди, але хай поляки радикальні не забувають, що польські памятки теж є на території України!
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нам всем нужно сохранять спокойствие и не разжигать конфликты с поляками! наши друзья и партнеры и не нужно русским на руку играть, они только этого и ждут
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надо отвечать адекватно : разобрать у Львове нах ихний
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неене, не разобрать а продать им его))))))))) пусть платят курвы))))))))))
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нам всем нужно сохранять спокойствие

а никто и не предлагает нервничать, спокойно, деловито, без ненужной паники и спешки, демонтировать всё пшецкое.
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Не надо бзденеков увещевать, эта папиздота очень быстро борзеет но так же очень хорошо понимает зуботычины, надо демонстративно при полном игноре с стороны полиции демонтировать несколько пшецких могил и памятных знаков сославшись на решение местных громад (дескать а что мы могли сделать, инициатива на местах) и недошляхтичи станут шелковыми, будут присылать видосы как они с памятников УПА пыль носовичками убирают.
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Предлагаю после декоммунизации провести депольшетизацию.

Это что то типа операции Висла ?
Ну поляков выселить в Польшу. А коммунистов куда ?
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Кто о )(уе ,кто о очке..других жаба душит что не его а0уенного аналлитика упомянули ,а какого то чмыря кролика..Но никакая падла ,не задумалась о том ,что поляки никогда небыли и не будут братьями..Пока срутся с москалями , то это как ,враг моего врага - мой друг...А на деле ,поляки те же имперцы как и роися..Украина в окружении исторических врагов...
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смотрите пшеки, яйцеголовый моджахед-кулявлоба если разойдется, то и пиндосские войска Вам не помогут. Еще и Вы через интерпол @уеголового искать начнете как паРаша.
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Поляки срутся москалями когда получают от них киздюлину.
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А говорят что европейцы толлерантны и всех любят . это как при СССР , пока были вместе то братство народов , а как только распались так воюют до сих пор между собой . Не бывает искусственной любви . .
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Сказал самый "ИЗВЕСТНЫЙ" Украинский наемник-Дикий Гусь!!!...
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чисто технічно Україна повинна реагувати на крилаті ракети (1000км) дальність для Ф-16...все..
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Сеню повысили в статусе или понизили?
До этого он был американским наемником.
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поляки нехай не думають, чого Україна розмістила свої сили і засоби...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПризываю польскую власть утихомирить украинофобов, - Яценюк
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