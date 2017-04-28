 Тиллерсон считает Украину "надежным партнером" в Совбезе ООН

Такую оценку он выразил во время встречи в пятницу с Владимиром Ельченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"У постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко был короткий разговор с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном. Американский дипломат акцентировал, что Украина является надежным партнером Соединенных Штатов в Совете Безопасности ООН", - отметил пресс-секретарь Миссии Украины при ООН Олег Николенко.
По словам украинского дипломата, государственный секретарь США выразил удовлетворение последними контактами с Президентом Украины Петром Порошенко и министром иностранных дел Павлом Климкиным.
"Со своей стороны, Ельченко поблагодарил Тиллерсона за неизменную солидарность США с Украиной, в первую очередь, в Совете Безопасности ООН", - проинформировал Николенко.
Напоминаем, в пятницу в Нью-Йорке состоялось заседание Совета Безопасности ООН министерского уровня по поводу ядерной активности Северной Кореи.
1048 35
Совбез ООН не должен себя ограничивать в давлении на Северную Корею, - Ельченко(16)
США готовы провести действия военного характера против Северной Кореи, - Тиллерсон на заседании Совбеза ООН(124)
Нельзя позволить Путину силой сделать Россию снова великой, - американский дипломат Ричард Хаасс ответил Тиллерсону(138)
Позиции Вашингтона и Москвы "остаются далекими" друг от друга, однако обе стороны выбрали "умеренную риторику", - Хербст(26)
Россия свой выбор сделала(0)
Тиллерсон и Путин обсуждали, почему упал уровень доверия между странами, - Госдеп США(69)
Путин и Тиллерсон обсуждали ситуацию в Украине пунктирно, - Песков(40)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
«Расширяются масштабы незаконного оборота синтетических наркотиков и новых психоактивных веществ. Чаще всего их поставщиками выступают преступные группировки из-за рубежа: стран Европы, Азии, в последнее время значительный поток идет из Украины», - сказал Путин.
Он добавил, что попытки распространения в российских регионах наркотиков из Афганистана не прекращаются. Кроме того, президент заявил о росте наркомании в России среди несовершеннолетних.
«Общее количество только официально зарегистрированных наркозависимых составляет, по нашим данным, порядка 600 тыс. человек, и, к сожалению, за последние пять лет эта цифра существенно не меняется, при этом число несовершеннолетних наркоманов возросло на 60%», - подчеркнул президент.
Он отметил, что, по данным соцопросов, наркотики употребляет около 7,5 миллионов россиян, 2 миллиона делают это регулярно.
Самыми крупными активно функционирующими видами наркотрафика являются афганский героиновый и латиноамериканский кокаиновый наркотрафики. Афганский героин реализуют по двум маршрутам: балканскому и северному, также известному как «шелковый путь».
Поступление наркотрафика из Украины происходит по северному маршруту. Из Афганистана наркотики поставляют в Таджикистан, затем - в Узбекистан, Казахстан или Украину, оттуда уже наркотики поступают в Россию.
Ответить
Ответить
Ответить
нужно вначале хотя бы писать так: новость, вызывающая улыбку...
ато прям как на похоронах...
Ответить
Всё текёт...
https://www.youtube.com/watch?v=v7Q4ugrik8Q
Ответить
Ответить
Ответить
Олег Руденко 24 АПРЕЛЯ 22:27
Известный израильский политический эксперт Соломон Манн на своей странице в Facebook пишет о том, что Украина является единственной страной, которая может сместить Россию с ее места в Совете Безопасности ООН. Юридически в ООН практически ничего нельзя сделать без СБ ООН - все решения Генеральной Ассамблеи носят чисто рекомендательный характер и только СБ ООН может что-то на самом деле решать в мировом масштабе. Преодолеть Россию в СБ ООН невозможно. Убрать члена СБ ООН из этого высшего органа международной регуляции - тоже невозможно. Как пишет Манн, юристы США «докопались» что, что Россия - незаконный член СБ ООН.
По словам эксперта, в момент образования СБ ООН страна РСФСР, чьим законным правопреемником является нынешняя РФ, так и не вошла в ООН. Вместо этого в ООН вошел СССР и стал от всей страны членом ООН и членом Совбеза. Также в ООН вошли тогда Украина и Беларусь. После распада СССР Россия не стала входить в ООН на общих основаниях, ибо тогда она не смогла бы стать членом Совбеза ООН. Россия договорилась со всеми республиками СССР и объявила себя с их согласия правопреемником СССР, обязавшись заплатить все долги Союза и приняв на себя все без исключения его обязательства. Как правопреемник СССР, РФ и подписывала Беловежские соглашения. Юристы обсуждали вариант, что будет если Украина подаст на рассмотрение Генеральной Ассамблеи требование денонсировать соглашение о правопреемственности России из-за нарушения ею Беловежских соглашений и нападения на Украину с аннексией территории Крыма. Американские правоведы считают, что Путин совершил глупость, захватив Крым, но вдвойне глупо было отменять задним числом решение органа власти СССР о передачи Крыма Украине. Этими действиями верховный орган власти России де факто подтвердил нарушение правопреемства РФ по отношению к СССР. Такое решение не потребует утверждения СБ ООН в составе России, так как предыдущее решение о кооптации России в качестве правопреемника СССР решалось без е участия - она тогда не была даже членом ООН.
«Юридически, Украина - единственная страна в мире, которая может решить судьбу России в ООН. Потому, когда я говорю, что возврат Крыма это не совсем фантастика, я говорю обоснованно. Раньше у России не было причин желать раздела Украины на Восток и Запад, России было выгодно оставить Украину, такой как она есть, так как она не представляла для России ни интереса, ни угрозы. Теперь, когда появилась угроза России стало выгодно, чтобы страна, представляющая в мире для нее опасность, поменяла свой статус. Тогда Украина станет неправомочной для расторжения договоренностей о правопреемстве, ибо сама должна будет доказывать свое правопреемство», - подытожил Соломон Манн.
Ответить
Ответить
Ответить
Они выполняют .
Ответить
-Не 3,14ди!"
(с)
Лесь Подеревьянський "Хвороба Івасика"
Ответить
Ответить
Good .
Ответить
Ответить
Ответить
Сам Тиллерсон сказал
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить