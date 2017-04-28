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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Госдепартамент США (609) Ельченко (139) ООН (2076) США (12458) Совбез ООН (536) Тиллерсон (74)

 Тиллерсон считает Украину "надежным партнером" в Совбезе ООН

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон доволен взаимодействием с Украиной в Совете Безопасности ООН.

Такую оценку он выразил во время встречи в пятницу с Владимиром Ельченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко был короткий разговор с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном. Американский дипломат акцентировал, что Украина является надежным партнером Соединенных Штатов в Совете Безопасности ООН", - отметил пресс-секретарь Миссии Украины при ООН Олег Николенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совбез ООН не должен себя ограничивать в давлении на Северную Корею, - Ельченко

По словам украинского дипломата, государственный секретарь США выразил удовлетворение последними контактами с Президентом Украины Петром Порошенко и министром иностранных дел Павлом Климкиным.

"Со своей стороны, Ельченко поблагодарил Тиллерсона за неизменную солидарность США с Украиной, в первую очередь, в Совете Безопасности ООН", - проинформировал Николенко.

Также читайте: Санкции против РФ будут действовать до полного выполнения Минских соглашений и возврата Крыма под контроль Украины, - Госдеп США

Напоминаем, в пятницу в Нью-Йорке состоялось заседание Совета Безопасности ООН министерского уровня по поводу ядерной активности Северной Кореи.
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Короткая встреча на языке дипломатов это - " ...условия, в которых происходит беседа, безусловно, влияют на ее характер, продолжительность. Вряд ли удастся провести содержательную глубокую беседу на официальном приеме, концерте, в театре, когда вокруг много посторонних людей, и кто может вмешаться в ваш разговор. Поэтому в таких случаях происходит короткий обмен информацией (иногда достаточно и нескольких предложений, чтобы выяснить некий конкретный вопрос) или достигается договоренность о более обстоятельный встреча по вопросам, которые представляют взаимный интерес."
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да это понятно, вопрос в том не ужели американцы не видят с какими делягами имеют дело?!
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Дипломатия как раз и предназначена для того чтоб вести дела со всеми, как вы выразились, делягами.)) Вы же не считаете надеюсь, что Украина в чем то уникальна?)) Это сейчас дипломатическая школа потеряла былой интеллект. А раньше дипломаты между собой решали гораздо больше, чем руководители стран.
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Путин рассказал о росте наркотрафика из Украины

«Расширяются масштабы незаконного оборота синтетических наркотиков и новых психоактивных веществ. Чаще всего их поставщиками выступают преступные группировки из-за рубежа: стран Европы, Азии, в последнее время значительный поток идет из Украины», - сказал Путин.
Он добавил, что попытки распространения в российских регионах наркотиков из Афганистана не прекращаются. Кроме того, президент заявил о росте наркомании в России среди несовершеннолетних.
«Общее количество только официально зарегистрированных наркозависимых составляет, по нашим данным, порядка 600 тыс. человек, и, к сожалению, за последние пять лет эта цифра существенно не меняется, при этом число несовершеннолетних наркоманов возросло на 60%», - подчеркнул президент.
Он отметил, что, по данным соцопросов, наркотики употребляет около 7,5 миллионов россиян, 2 миллиона делают это регулярно.
Самыми крупными активно функционирующими видами наркотрафика являются афганский героиновый и латиноамериканский кокаиновый наркотрафики. Афганский героин реализуют по двум маршрутам: балканскому и северному, также известному как «шелковый путь».
Поступление наркотрафика из Украины происходит по северному маршруту. Из Афганистана наркотики поставляют в Таджикистан, затем - в Узбекистан, Казахстан или Украину, оттуда уже наркотики поступают в Россию.
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Боится что эрефские производители бояры проиграют в конкурентной борьбе?
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вы так пишите - что можно подумать вам жалко...
нужно вначале хотя бы писать так: новость, вызывающая улыбку...
ато прям как на похоронах...
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Тем временем будни нищей ядерной утопающей в говне "сверхдержавы". ﻿

Всё текёт...
https://www.youtube.com/watch?v=v7Q4ugrik8Q
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Ну так наХер.... КАЦЦАПСТАН з СОВБЕЗА, ну а Україну як надійного Партнера на місце КАЦЦАПСТАНУ
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Манн: в Украины появился реальный шанс выкинуть Россию из СБ ООН
Олег Руденко 24 АПРЕЛЯ 22:27
Известный израильский политический эксперт Соломон Манн на своей странице в Facebook пишет о том, что Украина является единственной страной, которая может сместить Россию с ее места в Совете Безопасности ООН. Юридически в ООН практически ничего нельзя сделать без СБ ООН - все решения Генеральной Ассамблеи носят чисто рекомендательный характер и только СБ ООН может что-то на самом деле решать в мировом масштабе. Преодолеть Россию в СБ ООН невозможно. Убрать члена СБ ООН из этого высшего органа международной регуляции - тоже невозможно. Как пишет Манн, юристы США «докопались» что, что Россия - незаконный член СБ ООН.
По словам эксперта, в момент образования СБ ООН страна РСФСР, чьим законным правопреемником является нынешняя РФ, так и не вошла в ООН. Вместо этого в ООН вошел СССР и стал от всей страны членом ООН и членом Совбеза. Также в ООН вошли тогда Украина и Беларусь. После распада СССР Россия не стала входить в ООН на общих основаниях, ибо тогда она не смогла бы стать членом Совбеза ООН. Россия договорилась со всеми республиками СССР и объявила себя с их согласия правопреемником СССР, обязавшись заплатить все долги Союза и приняв на себя все без исключения его обязательства. Как правопреемник СССР, РФ и подписывала Беловежские соглашения. Юристы обсуждали вариант, что будет если Украина подаст на рассмотрение Генеральной Ассамблеи требование денонсировать соглашение о правопреемственности России из-за нарушения ею Беловежских соглашений и нападения на Украину с аннексией территории Крыма. Американские правоведы считают, что Путин совершил глупость, захватив Крым, но вдвойне глупо было отменять задним числом решение органа власти СССР о передачи Крыма Украине. Этими действиями верховный орган власти России де факто подтвердил нарушение правопреемства РФ по отношению к СССР. Такое решение не потребует утверждения СБ ООН в составе России, так как предыдущее решение о кооптации России в качестве правопреемника СССР решалось без е участия - она тогда не была даже членом ООН.
«Юридически, Украина - единственная страна в мире, которая может решить судьбу России в ООН. Потому, когда я говорю, что возврат Крыма это не совсем фантастика, я говорю обоснованно. Раньше у России не было причин желать раздела Украины на Восток и Запад, России было выгодно оставить Украину, такой как она есть, так как она не представляла для России ни интереса, ни угрозы. Теперь, когда появилась угроза России стало выгодно, чтобы страна, представляющая в мире для нее опасность, поменяла свой статус. Тогда Украина станет неправомочной для расторжения договоренностей о правопреемстве, ибо сама должна будет доказывать свое правопреемство», - подытожил Соломон Манн.
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А шо не надежный ? Ядерное оружие отдали и как то ничего особого в обмен не требуют. Только местным барыгам на распил, и то в кредит.....
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Выполните будапештский меморандум.В залог отдаем драчука ,чучму .
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" Выполните будапештский меморандум. "

Они выполняют .
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"Голос з-за дверей:

-Не 3,14ди!"
(с)
Лесь Подеревьянський "Хвороба Івасика"
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"Обычно спокойный Папа, что-то взволнованно и быстро объяснял Верховному Имаму, так быстро, что переводчик еле успевал переводить. Невольные свидетели этого разговора отметили, что «Имам мрачнел на глазах.» Еще они расслышали несколько слов из возбужденной тирады Папы:» этот май… последний..они хотят.. если.. они сделают..апокалипсис..конец..» И одну фразу Имама, который довольно громко произнес «Нельзя допустить этого.» - Папа римский погнал беса...
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" Американский дипломат акцентировал, что Украина является надежным партнером Соединенных Штатов в Совете Безопасности ООН "

Good .
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Я предполагаю, что после забегов чалого по русячьим диаспорам, предстоит еще не мало туалетных встреч, для восстановления каких либо серьезных отношений и, главное, серьезного восприятия Украины. А жаль, все могло бы сложиться куда лучше....
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Лучше всего у руснявых получается поедать фекалии
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Лошадок они из этого тоже лепят талантливо. Достаточно на лавруху взглянуть
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Не порядок... Почему отсутствует вывеска Рошен?
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просто щас на 9 мая опеть победа но я согласен что пиво и шнапс слабее спирта было
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ты прав - фашиков всегда опускали
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Если-бы была моя воля, я-бы дал место для Украины в Постояном членстве в Совете Безопасности.
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"опять метель - и мается былое в темноте"...(с)
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А шоб вы не сомневались! Лучшего партнера от безнадежности, чем Украина-у США нет!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТиллерсон считает Украину "надежным партнером" в Совбезе ООН
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