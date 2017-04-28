EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Политика Украины
  4039  78
Все про:Аваков (2485) Одесса (5523) переименования (411) Труханов (73) Райнин (70)

 Мэр Одессы решил ветировать одиозное решение горсовета о возвращении старых названий улиц, - Аваков

Мэр Одессы Геннадий Труханов принял решение ветировать решение городского совета от 26 апреля об отмене переименования ряда улиц и переулков областного центра в рамках декоммунизации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр внутренних дел Арсен Аваков написал в Twitter.

Также читайте: Суд в Одессе отменил решение горсовета о возвращении старых названий улиц

"Провели с Игорем Райниным встречу с мэром Одессы. Хорошо, аргументировано поговорили. Мэр принял решение ветировать одиозное решение совета", - написал он.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 26 апреля Одесский городской совет принял решение об отмене переименования ряда улиц и переулков областного центра в рамках декоммунизации.

Позже, Управление Службы безопасности Украины в Одесской области обратилось к мэру Одессы Геннадию Труханову с требованием отменить принятое решение.

Глава Одесской ОГА Максим Степанов назвал данное решение горсовета "провокацией".



 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Пока вилкулша топчет Украинскую землю,авакян идет на три буквы.......
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Труханов має бути в СІЗО, це його депутатська більшість голосувала за зміну назв вулиць міста! Труханов це кримінальний бойовик, підручний злодіїв в законі, агент ФСБ та громадянин РФ і ще низки країн, сам факт знаходження на волі Труханова та його банди, яка організувала збройний заколот в Одесі в 2014 році говорить про відсутність в Україні правоохоронної системи.
На фото Труханов на сцені одеського антимайдану на Куліковому полі, в оточенні друзів бандитів
Мэр Одессы решил ветировать одиозное решение горсовета о возвращении старых названий улиц, - Аваков - Цензор.НЕТ 6499
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
НАБУ рассекретило декларации сотрудников СБУ - СМИ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обнародовало в интернете засекреченные документы, тем самым нарушив 328 и 387 статью уголовного кодекса Украины ("Разглашение государственной тайны" и "Разглашение данных досудебного следствия или дознания").
Об этом сообщают ряд СМИ, в том числе "Украинские новости".
В частности, отмечается, что детективы НАБУ разместили в социальных сетях данные деклараций ряда сотрудников СБУ, которые были добровольно переданы СБУ по официальному запросу НАБУ. В материалах содержатся личные данные о местах проживания сотрудников СБУ, что ставит под угрозу жизнь сотрудников силовиков и такая информация, включая данные деклараций, считается засекреченной и передавалась в рамках системной кооперации ведомств.
Журналисты отмечают, что в СБУ отказались комментировать данный инцидент, выразив обеспокоенность и сожаление непрофессионализмом работы коллег. Также они отрицают обвинение о возможной утечке данных со стороны СБУ, говорят, что работа сотрудников СБУ связана с высоким риском и существованием прецедентов нападения на сотрудников СБУ со стороны криминальных элементов. В эти условиях никто в СБУ не заинтересован официально публиковать места фактического проживания сотрудников и ставить под угрозу их жизни и жизни членов их семей. Кроме того, эта информация защищена законом Украины, также, как и информация о местах проживания сотрудников НАБУ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А чего им секретится и кто не знает их адресов? Вон Муженко год или два назад всех разведчиков нахер рассекретил в фейсбук выложил и ничего,Пэтя его держит,считает хорошим "кадром"). Страна дураков,что еще скажешь...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
ко-ко-ко, липейкая фабрика, ко-ко-ко панама-оффшор
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сепаров в Одессе необходимо Гнать любыми методами, невыполнение решений центральной киевской власти в данном случае - открытый сепаратизм и ПРедательсьво.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что там оно ветирует,сначала приняли херню,потом вроде как суд отменил. Им украинская киевская власть не власть,они хотят путинскую,творят что хотят,занимаются сепаратизмом и бандитизмом и их горсовет нужно разогнать и Труханова переизбрать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Они и не украинскую, и не кацапскую власть хотят, они свою власть хотят. Быть региональным князькём и иметь Одесскую область как свою вотчину, типа как рыжий на Донбассе хотел сделать. А сепаратизм и взывание к куйлу "введи" - для них просто как средство достижения цели. А по-большому счёту ни Украина, ни кацапия им не нужны, им нужно своё удельное княжество.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Теперь оно хэрой? В этом был план?
Теперь лысый нацгерой!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Задрочила уже эта Одеса , со своими сепарами ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пэтя там держит бандитскую сепарскую власть,поэтому и проблемы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Порушення Закону про декомунізайію і Одеська Міська Рада Гудбій Юкрейніон Хелов Парашеєн "та лаве" Я вам кажу
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бить или не Бить ТОЧНО вопроса не стояло П.С. сепар труханов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
падлюка сепарська. труха сам і ініціював те ганебне дійство, а тепер воно "вєтіровало"..
Забагато повноважень таким трухлявим пням надає держава. Особливо, враховуючи, що трухлявим пням місце на нарах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Отправляясь в отпуск в Южную Пальмиру, жена поручила купить ей 10 граммов мумие. Словоохотливые одесситы объяснили, что мумие в чистом виде после выпаривания продается только на «Привозе» у травников и рассказали, как найти продавцов этого редкого лекарства. И действительно, рядом с менялами долларов (две бабушки легально сидят с пачками гривен в руках в центре Привоза) начинается ряд продавцов, которые торгуют лечебными травами. Первым в этом ряду травников стоял парень средних лет. Я подошел к нему и радостно сказал: "Слава Украине!". Лицо продавца стало хмурым, он сразу «потух», застеснялся, опустил вниз глаза и тихо сказал, что поддерживает аннексию Крыма и бомбежки Сирийских базаров и не может ответить на мое приветствие.
Огорченный духом я направился в новый мясной корпус «Привоза» (аквариум) и подошел к прилавку, за которым стоял очень грузный и явно перекормленный продавец мяса.
- Пан! Почем вы продаете косточки, - спросил я.
- Я не пан, а «товарищ», - злобно возразил мясник.
- Так товарищи были при коммуняках, а сейчас в Украине паны и паненки.
Бык побагровел и проревел: «Пошел вон отсюда или я тебя сейчас закатаю в асфальт!».
Весовые категории у нас были явно не в мою пользу, и я «отработав задний ход» тихонько спрятался за контрольные весы.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Не, у этой тупорылой власти только ума и хватает, как с названиями улиц бороться. Им до лампочки на чем барыжить, главное, чтобы в карман правильным пацанам капало.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дак а ватники какого хрена борять ся за возвращения названий Членина и Чепаева?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну надо же чем то людям заниматься, чтобы в пустые карманы не смотреть? А упыри между собой и так разберутся.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да какие они люди? Мудозвоны отсунутые от людских карманов.)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Разруха не в сортирах, разруха в головах." (С)
Наводить в головах порядок никогда не рано.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Но почему то порядок у нас исключительно в карманах наводят. У нас выгребают , у себя складывают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тем что убирают с улиц имена упырей и мясников?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да, мне как то до лампочки. Чем те упыри от этих отличаются ? Я особой разницы не вижу. Это первое и второе Я посидел всю зиму при средней температуре в 12 градусов благодаря ж...довской формуле, поэтому меня как то не интересует как называется по которой я мерзну.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вы мерзнете потому что вам было до лампочки десятилетиями. Просто сейчас пришло время платить по счетам.
Энергоносители - это коммодити которую можно продать кому угодно. И поэтому цена на них определяется средней платеженой способностью покупателей. Если вы самый бедный - не плачьте что вам энергия не по карману.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не, Если газ украинской добычи стоит 1 500 грн, а мне продают по 5 000 тыс, Это как то нормально. И средняя зарплата по Украине 6700, а у главы нафтогаз пару лимонов в месяц Это тоже как то нормально ? Или вы мне про экономику втирать начнете и про рыночные цены ? ????????
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вы таки ничего не поняли или же притворяетесь. У газа национальности нет. На молекулах штампа нет. И химический состав по большому счету от места добычи не зависит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это где +12 зимой в квартире? В Крыму? Дак и хуй с ними))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
та шо ж вы такой несчастный, приезжайте в Днепр, мы вас в ночлежке бесплатно поселим- у нас в Днепре везде было тепло, но больше, чем ночлежка предлагать не станем, если мужик не способен согреть собственный дом-бесплатная ночлежка ему в самый раз
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я сам возле Днепра живу. Только я двадцать лет строил и перестраивал дом, что бы не ютится в комнатушках, Менял окна двери, отопление. Но у ж..довни всегда найдется крапленый туз в рукаве.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ветиовал, но украинцем от этого не стал......
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А уголовное дело против дюпутатов за пропаганду коммунистической и нацистской идиологии попрошу продолжить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В нормальном государстве - переименование улиц, в не обсуждений. Палач, упырь - не может быть увековечен в названиях.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Суд в Одессе отменил решение горсовета о возвращении старых названий улиц

Мэр Одессы решил ветировать одиозное решение горсовета о возвращении старых названий улиц, - Аваков


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А Аваков не хочет слетать во Львов до Садового перетереть насчет мусора?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нет, народ сам будет катом для барыг и воров. А сралины пускай в кацапмм плодятся.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ушлепку показали его место - то ли еще будет!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сепаратизм начинается с малого,с невыполнении Воли Украинского Народа..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так, чисто поржать-из-за чего, собственно, сыр-бор? Что там такого "скрепного", чтобы цепляться в эти совковые названия? Или просто ватаны без пиззюлины-как без пряника?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ул. им. Чингиз Хана. ул. им.Гитлера. ул. им. Сталина. ул. им. Ленина. ул. им. Чекатило. ряд можно продолжить, но и так ясно, надо быть конченным извращенцем, что бы улицы свои, там где живешь называть именами своих палачей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
І ми цим цапам платимо гроші. Розігнати, та відлучити від глистування най на хліб заробляють чесно, а не як глисти.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
только пришли с 80-км марша - а тут труху надо брать...это позитив...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А я думал что у этих реваншистов благие намеривания -правильно переименовать улицы а оказывается они просто красная контра которая еще не до конца добитая .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это решение было принято, не столько мной, сколько моим очком - прокомментировал Труханов
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В 1954 году жуков сцука на свою 45-ти тысячную армию на полигоне бросил атомную бомбу,они питары его увековечивают,не дебилы плять,это только кацапье на такое способно,своих убийц возносить
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кернес первым вытерпел своим очком перспективу сохранить должность, надо и остальным сепаро-ублюдкам подтягиваться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Только вчера по этому поводу матерился,с этой отменой переименований. Ну бля наконец то собаков разродился. Хоть , радует шо шоколядная банда всё таки подссыкает, но правда не сильно, но всё же Петья ссыт народа. ВОт на таких моментах видно что если с самого верху есть ж елание реально придавить сепарню, то все эти трухановы, вилкулы, допы, гепы и т.д уламываюца на раз. Наверняка Труханову дали понять шоб сильно не рыпался, а то мало ли что... оно и включило заднюю.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
https://elise.com.ua/2017/04/28/srochnoe-soobshhenie-izvestnogo-zhurnalista-poroshenko-i-ego-merzavtsy-rasshatyvayut-odessu-gorod-na-grani-video/ Срочное сообщение известного журналиста: Порошенко и его мерзавцы расшатывают Одессу. Город на грани! (ВИДЕО)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Після критичних заяв на її адресу очільниця НАЗК вирішила бути скромнішою і виписала собі не 200, а всього 40 тисяч гривень премії. . Таким чином в квітні зарплата чиновниці склала 101,4 тис. гривень. - о как! Дальше маты
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В этом феерическом действе меня занимает лишь один вопрос - накладке вето предшествовала накладка в штаны?
 показать весь комментарий
Ответить
 
У вас устарівші методи , бо ви далеко від нульового окопа , попитайте хлопців звідти , вони вам пояснять що роблять з сепарами і русько-свинями ..
Ви всіх так задовбали що дивіться дострадаєтесь фігнею що приклад як потрібно будуть показувати на вас пані та панове можновладці псевдопатріоти крашені ...
Вся шваль ватна ригівська повинна лежати в лісі прикопана імхо , а якщо тонка кишка то хоть пересажайте благо є за що .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
чувство юмора присутствует - это главное)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пересцал инициатор, сдал своих шестерок.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Миша предупреждал кто преходит рулить на его место.
Так что всё впалне естественно.
Если это не прайдет ани какую небудь другу пакость натворят
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМэр Одессы решил ветировать одиозное решение горсовета о возвращении старых названий улиц, - Аваков
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти