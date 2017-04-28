 Мэр Одессы решил ветировать одиозное решение горсовета о возвращении старых названий улиц, - Аваков

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр внутренних дел Арсен Аваков написал в Twitter.
"Провели с Игорем Райниным встречу с мэром Одессы. Хорошо, аргументировано поговорили. Мэр принял решение ветировать одиозное решение совета", - написал он.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 26 апреля Одесский городской совет принял решение об отмене переименования ряда улиц и переулков областного центра в рамках декоммунизации.
Позже, Управление Службы безопасности Украины в Одесской области обратилось к мэру Одессы Геннадию Труханову с требованием отменить принятое решение.
Глава Одесской ОГА Максим Степанов назвал данное решение горсовета "провокацией".
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На фото Труханов на сцені одеського антимайдану на Куліковому полі, в оточенні друзів бандитів
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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обнародовало в интернете засекреченные документы, тем самым нарушив 328 и 387 статью уголовного кодекса Украины ("Разглашение государственной тайны" и "Разглашение данных досудебного следствия или дознания").
Об этом сообщают ряд СМИ, в том числе "Украинские новости".
В частности, отмечается, что детективы НАБУ разместили в социальных сетях данные деклараций ряда сотрудников СБУ, которые были добровольно переданы СБУ по официальному запросу НАБУ. В материалах содержатся личные данные о местах проживания сотрудников СБУ, что ставит под угрозу жизнь сотрудников силовиков и такая информация, включая данные деклараций, считается засекреченной и передавалась в рамках системной кооперации ведомств.
Журналисты отмечают, что в СБУ отказались комментировать данный инцидент, выразив обеспокоенность и сожаление непрофессионализмом работы коллег. Также они отрицают обвинение о возможной утечке данных со стороны СБУ, говорят, что работа сотрудников СБУ связана с высоким риском и существованием прецедентов нападения на сотрудников СБУ со стороны криминальных элементов. В эти условиях никто в СБУ не заинтересован официально публиковать места фактического проживания сотрудников и ставить под угрозу их жизни и жизни членов их семей. Кроме того, эта информация защищена законом Украины, также, как и информация о местах проживания сотрудников НАБУ.
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https://www.youtube.com/watch?v=wgikyOuGC1M&feature=youtu.be
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Теперь лысый нацгерой!
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Забагато повноважень таким трухлявим пням надає держава. Особливо, враховуючи, що трухлявим пням місце на нарах.
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Огорченный духом я направился в новый мясной корпус «Привоза» (аквариум) и подошел к прилавку, за которым стоял очень грузный и явно перекормленный продавец мяса.
- Пан! Почем вы продаете косточки, - спросил я.
- Я не пан, а «товарищ», - злобно возразил мясник.
- Так товарищи были при коммуняках, а сейчас в Украине паны и паненки.
Бык побагровел и проревел: «Пошел вон отсюда или я тебя сейчас закатаю в асфальт!».
Весовые категории у нас были явно не в мою пользу, и я «отработав задний ход» тихонько спрятался за контрольные весы.
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Наводить в головах порядок никогда не рано.
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Энергоносители - это коммодити которую можно продать кому угодно. И поэтому цена на них определяется средней платеженой способностью покупателей. Если вы самый бедный - не плачьте что вам энергия не по карману.
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Мэр Одессы решил ветировать одиозное решение горсовета о возвращении старых названий улиц, - Аваков
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Ви всіх так задовбали що дивіться дострадаєтесь фігнею що приклад як потрібно будуть показувати на вас пані та панове можновладці псевдопатріоти крашені ...
Вся шваль ватна ригівська повинна лежати в лісі прикопана імхо , а якщо тонка кишка то хоть пересажайте благо є за що .
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Так что всё впалне естественно.
Если это не прайдет ани какую небудь другу пакость натворят
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