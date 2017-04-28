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 Политика Украины
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Все про:Молдова (763) непогода (238) погода (2432) Порошенко (12779) гуманитарная помощь (757)

 Порошенко подписал указ о предоставлении Молдове гуманитарной помощи

Президент Петр Порошенко одобрил выделение 10 млн гривен гуманитарной помощи Молдове для ликвидации последствий сложных погодных условий.

Соответствующий указ №118/2017 от 28 апреля 2017 г. обнародован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

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"С целью содействия в преодолении последствий кризисной ситуации, сложившейся в Республике Молдова из-за мощных снегопадов, в соответствии со статьей 10 Закона Украины "О гуманитарной помощи" постановляю: предоставить гуманитарную помощь Республике Молдова; Кабинету министров Украины обеспечить предоставление гуманитарной помощи Республике Молдова", - сказано в документе.

Сумма выделяемой гумпомощи в указе не указывается. Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины одобрил предоставление Молдове гуманитарной помощи на сумму 10 млн грн для ликвидации последствий непогоды.
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"Молдованаш" для Путина: в России рассказали о предвыборных планах Кремля

Кремль может активизировать усилия по переизбранию парламента Молдовы, чтобы протолкнуть принятие своего плана по урегулированию приднестровского конфликта, чтобы получить дополнительные электоральные балы перед президентскими выборами в 2018 году. Такое предположение высказал российский политолог Станислав Белковский.

По словам Белковского, чтобы обеспечить высокую явку на выборах и обеспечить поддержку кандидатуры Владимира Путина со стороны большей части избирателей, Кремль может пойти по сценарию "Молдованаш".
Он заключается в проталкивании российского плана урегулирования приднестровского конфликта, известного, как "план Козака". Он заключается в том, что Молдова трансформируется в асимметричную федерацию, частью которой с особыми полномочиями во всех сферах становится Приднестровская Республика, а гарантом мира и прав человека в новосозданной федерации - как минимум, в первые 20 лет ее жизни - российские войска. Что уже исключало бы, скажем, движение Кишинева в направлении НАТО.
Политолог предполагает, что для реализации этой задумки Москва может инициировать досрочные парламентские выборы в Молдове, на которых должны победить пророссийские политические силы.
В рамки этого плана, по мнению Белковского, укладывается и покушение на влиятельного молдавского олигарха Владимира Плахотнюка, который возглавляет враждебную Кремлю Демократическую партию.
"И если к концу года Молдова получит пророссийский парламент, можно где-нибудь в феврале 2018-го подписывать финальный план приднестровского урегулирования. Со всеми вытекающими отсюда последствиями, включая электоральные", - подытожил эксперт.
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В Украине так хорошо,она такая богатая и мирная,в ней так богато и мирно живут украинцы,и погода такая прекрасная,не было недавно снегопада,что аж нужно помогать соседним странам.Пусть свои хоть все подохнут,но Шоколаде не жалко миллионов соседям.Не из его же кармана с миллиардами.
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а шо, у США или ЕС лишние деньги для Украины есть? Помогают же..
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А что Порошенку,у него даже войны в Украине нет,одно АТО.Чего ж не помогать?
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иди умойся, лишнехромосомный.. Съешь говна с лопаты и иди спать..
То что Украина помогает Молдове пусть и небольшими деньгами - это хорошо.. Союзники нужны, а у нас Приднестровье под боком
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Я б сказал что и куда поставляют да нехочется гемора
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А тем временем нищая Пидароссия показала всему миру своё новое сверхмощное оружие
Даже Америка в растерянности
https://www.youtube.com/watch?v=HpZOEwliUgA
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Сплошная благодать вначале овцевоз проткнул разведовательный (секртный начиненный элктроникой)корабль Московии,а уже сегодня демонстрируют запуск с его борта болванок -ракет.(нескольно ранее весь мир смешил уголеносец Кузнецов
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Завтра попрошу бабу Клаву выделить мне финансовую помощь с её пенсии.....
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малдаване нормальные люди позитивные не чета козломордым.. в СА служил с ними . нужно помоч
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Помогите лучше заблокированным жителям украинских сел, которых погодные и политические условия уже отрезали от остальной страны методом полной ликвидации дорог. Им вы собираетесь помочь хоть чему-то?
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Самая бедная страна Европы помогла чуть менее бедной за счет бюджета, которого не хватает на пенсии и медицину. Ура!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко подписал указ о предоставлении Молдове гуманитарной помощи
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