 Порошенко подписал указ о предоставлении Молдове гуманитарной помощи

Соответствующий указ №118/2017 от 28 апреля 2017 г. обнародован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.
"С целью содействия в преодолении последствий кризисной ситуации, сложившейся в Республике Молдова из-за мощных снегопадов, в соответствии со статьей 10 Закона Украины "О гуманитарной помощи" постановляю: предоставить гуманитарную помощь Республике Молдова; Кабинету министров Украины обеспечить предоставление гуманитарной помощи Республике Молдова", - сказано в документе.
Сумма выделяемой гумпомощи в указе не указывается. Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины одобрил предоставление Молдове гуманитарной помощи на сумму 10 млн грн для ликвидации последствий непогоды.
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Кремль может активизировать усилия по переизбранию парламента Молдовы, чтобы протолкнуть принятие своего плана по урегулированию приднестровского конфликта, чтобы получить дополнительные электоральные балы перед президентскими выборами в 2018 году. Такое предположение высказал российский политолог Станислав Белковский.
По словам Белковского, чтобы обеспечить высокую явку на выборах и обеспечить поддержку кандидатуры Владимира Путина со стороны большей части избирателей, Кремль может пойти по сценарию "Молдованаш".
Он заключается в проталкивании российского плана урегулирования приднестровского конфликта, известного, как "план Козака". Он заключается в том, что Молдова трансформируется в асимметричную федерацию, частью которой с особыми полномочиями во всех сферах становится Приднестровская Республика, а гарантом мира и прав человека в новосозданной федерации - как минимум, в первые 20 лет ее жизни - российские войска. Что уже исключало бы, скажем, движение Кишинева в направлении НАТО.
Политолог предполагает, что для реализации этой задумки Москва может инициировать досрочные парламентские выборы в Молдове, на которых должны победить пророссийские политические силы.
В рамки этого плана, по мнению Белковского, укладывается и покушение на влиятельного молдавского олигарха Владимира Плахотнюка, который возглавляет враждебную Кремлю Демократическую партию.
"И если к концу года Молдова получит пророссийский парламент, можно где-нибудь в феврале 2018-го подписывать финальный план приднестровского урегулирования. Со всеми вытекающими отсюда последствиями, включая электоральные", - подытожил эксперт.
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То что Украина помогает Молдове пусть и небольшими деньгами - это хорошо.. Союзники нужны, а у нас Приднестровье под боком
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Додон нам друг?
https://ru.sputnik.md/politics/20170317/11683965/vizit-rossija-o-chem-segodnja-moskva-budut-govoriti-putin-dodon.html
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Даже Америка в растерянности
https://www.youtube.com/watch?v=HpZOEwliUgA
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https://youtu.be/wgikyOuGC1M
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