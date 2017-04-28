 АП опровергает информацию российских СМИ о телефонном разговоре Порошенко и Путина

Об этом говорится в предоставленном Українським Новинам комментарии пресс-службы Администрации, сообщает Цензор.НЕТ.
"Информация, распространенная российским изданием "Коммерсантъ" является ложью. Единственный разговор в апреле состоялось 18 числа в "нормандском формате", о чем было сообщено в совместном пресс-релизе четырех пресс-служб", - сказано в сообщении.
В пятницу российское издание "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщило, что в первой половине апреля Порошенко и Путин разговаривали по телефону, и продолжают контакты, однако не афишируют их.
Согласно сообщению "Коммерсанта", телефонный разговор продолжался около 20 минут и состоялся по инициативе украинской стороны.
Также Президенты обсуждали обмен пленных, поставки в Донбасс продуктов питания, воды и электроэнергии, а также о выплате украинских пенсий жителям оккупированных территорий Донбасса.
Как сообщалось ранее, в марте пресс-служба Администрации Президента подтвердила, что Президент Петр Порошенко в координации с европейскими партнерами по нормандскому формату (Украина, Германия, Франция, Россия) провел два телефонных разговора с Президентом России Владимиром Путиным об обострении ситуации в Авдеевке (Донецкая область) и освобождении заложников.
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Рядом с "мавзолеем путина", ну тот что на картинке поменьше будет, надо было нарисовать еще картонную коробку для посылок, с надписью " медведев".
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а они точно наши?
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недруги за бугром @Lndcalling 9 ч.9 часов назад
Прямая линия с Владимиром Путиным
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Об этом пишет российское издание "Коммерсант" со ссылкой на информированные источники в Москве и Киеве.
Последний такой разговор прошел в первой половине этого месяца, темой беседы была ситуация на Донбассе. Разговор длился около 20 минут и состоялся по инициативе Киева.
Диалог проходил в "уважительном корректном ключе", а Порошенко и Путин периодически "переходили на шутливо-иронический тон".
"Президенты вынуждены были шутить, чтобы не разругаться и не наговорить друг другу резкостей",- сказал источник издания в Москве.
Однако никаких договоренностей достигнуто не было, и единственные вопросы, по которым президенты РФ и Украины продвинуться, касались "некоторых гуманитарных аспектов".
Близкий к окружению Порошенко источник сказал, что речь шла об обмене пленными, о поставках на Донбасс продовольствия, воды и электроэнергии, а также о выплате украинских пенсий жителям ОРДЛО. Источник добавил, что Порошенко предупредил Путина о том, что, если "ДНР" и "ЛНР" не уплатят долги за электроэнергию, поставки с украинской территории будут прекращены.
Отмечается, что стороны не стали инфицировать факт общения лидеров Украины и России, чтобы не давать противникам Порошенко лишнего повода для обвинения его в "непатриотичном поведении" и общении с "лидером страны-агрессора".
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Азат:
"В конце 90х Туркменистан планировал строительство Трансафганского газопровода (ТАГ). А в начале 1990-х правительство Афганистана даже пыталось заключить контракт на поставку газа в Восточную Европу - в Чехию и Венгрию. Газ предполагалось поставлять с месторождений Джаркудук, Ховая Гогердак и Ятимтаг, расположенных в провинции Джовджан. Так кому же было выгодно стравить Афганистан и США, посредством 9/11?"
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Інший афтор
Уважаемый автор, вот это хотел вам озвучить свою версию темы газа, думаю вам будет интересно, тем более тут будет уместно.
Постараюсь лаконично коротко. хотя не, неполучится..
Трамп. бизнесмен, мыслит явно из категории - экономика первична.
деньги, все остальное детали, есть некие суммы, и вокруг этих сумм уже обсуждаются конструкции.
Тиллерсон. «углеродчик» уверен что с «нашим» Трампом ему даже просто можно помолчать, и они поймут друг друга без слов, настолько они органично понимают друг друга !
И вот Тиллерсон Трампу говорит:
- примерно 3 триллиона долларов!
Трамп - Где !?
Тиллерсон - доля России на рынке газа и нефти европы за 15 лет
Трамп - И ??
Тиллерсон - Эта доля рынка может принадлежать нам, наши компании готовы заполнить этот объем
Трамп - что для этого нужно сделать?
Тиллерсон - расчистить евро коррупцию, так как Россия за эти годы в этом направлении успешно поработала.
Трамп - дальше..
Тиллерсон - комплекс мероприятий по вложению российских компаний в дорогостоящие мероприятия которые похоронят эти компании в ближайшем будущем, ямал , трубы в морях, и т.д.
тут они выполняют свою задачу на 5+
Трамп - Я так понимаю нам нужна стресс ситуация, для оздоровления европы и обрушения системы рос. компаний чтобы могли въехать в европу на белом коне.
Тиллерсон - Да, это отрезвит европейские головы, и выведет россию из игры по многим критериям.
Трамп - русские создают много точек напряжений, не успеваю читать доклады, они в этом преуспели, у них многое получилось, нам нужно отработать контр мероприятия
Тиллерсон - Да, и эти игры с попыткой повлиять на рынок углеводородов..
Трамп - Чтож, начнем с зачисток этих точек напряжений, и закончим с ним в европе
Сперва разберемся с Северной Кореей, там слишком много завязано, мы не можем потерять Сеул, его потеря вызовет волну цунами на биржах, мы не можем этого позволить.
Далее нужно решить вопрос с Ираном, решив вопрос с Ираном автоматически решим многие проблемы на ближнем востоке…
Тиллерсон - русские пока что туда изрядно вкладываются, в наших интересах продлить эту их игру, пусть играются, это для них дорого обходится..
Трамп - пусть играют, но не заигрываются, они уже достаточно себя проявили, наступает пора завершать их игру
Тиллерсон - забой медведя должен быть ювелирно точным, так как много факторов должно сойтись - вынос «тела газпрома и еже с ними» из европы, с нашей 100% инфраструктурной готовностью заменить их долю на рынке…
Трамп - нам необязательная 100% готовность, если европа в сезон подзамерзнет, то это ее отрезвит как следует, заставит пересмотреть многие вещи, неговоря о том что будет с ценой
Тиллерсон - Да
Трамп - на все про все у нас 3 года, но мы должны сделать все как можно быстрее, я терпеть не могу долгострои, они выматывают.
занавес.
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http://ua.censor.net.ua/news/430336/z_momentu_zagostrennya_sytuatsiyi_na_donbasi_poroshenko_dvichi_govoryv_iz_putinym_po_telefo
02.03.17 12:30***
З моменту загострення ситуації
на Донбасі Порошенко двічі говорив із Путіним по телефону, - АП
Раніше російське видання "КоммерсантЪ" з посиланням на джерела повідомляло,
що В. Путін і П. Порошенко
з початку 2017 року
4 рази розмовляли телефоном.
Зокрема, передостанній - 11 лютого, остання розмова - 21 лютого. Джерело:
http://ua.censor.net.ua/n430336
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Джазаири в ходе своего визита в РФ 24-28 апреля встретился с представителями правительства страны и гражданского общества, посетил национальные правозащитные учреждения, провел беседы с представителями бизнеса и дипломатическими сообществами в Москве.
«(Санкционные - ред.) Меры призваны быть сдерживающим фактором для России, но они рискуют быть лишь сдерживающим фактором для международного сообщества предпринимателей, оказывая негативное воздействие в России лишь на те уязвимые группы, которые вообще не имеют отношения к кризису», - заявил Джазаири.
По его словам, «больше всех от нынешнего кризиса страдает население Крыма».
«Они не должны коллективно платить цену за то, что является сложным политическим кризисом, на который они не могут повлиять. Их страдания также не могут служить аргументом в разрешении политических разногласий», - подчеркнул Джазаири.
Он добавил, что готов прибыть с визитом в Крым, чтобы изучить положение в области прав человека, в случае если соответствующие заинтересованные стороны обратятся с такой просьбой и предварительно достигнут согласия в этом отношении.
Как ожидается, спецдокладчик представит свой доклад по итогам визита в РФ с выводами и рекомендациями на очередной сессии Совета ООН по правам человека в сентябре 2017 года. https://news.mail.ru/politics/29589981/
Хочется спросить у этого Джазаири, а кто им виноват этим крысчанам? Купились на путлеровские обещания, на то Шо банЄрАвцы эшелонами едут кацапов резать, сАветскАвА сАюза мля захАтели? Жрите его с утра до вечера, а наночь молитесь своему хуйлу...
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