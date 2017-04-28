 Вице-премьер Климпуш-Цинцадзе обсудила с госсекретарем минобороны Норвегии вопросы военного сотрудничества

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Кабмина.
В сообщении отмечается: "Норвежская сторона в очередной раз заверила в своей прочной и последовательной поддержке Украины.
Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в рамках Трастовых фондов НАТО на поддержку Украины, в частности, Фонда по вопросам социальной и профессиональной адаптации военнослужащих, где Норвегия является страной-лидером.
Во время посещения Центра также состоялась презентация обеспечения профессионализма и добропорядочности в Министерстве обороны Украины".
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