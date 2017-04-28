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 Политика Украины
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Все про:НАТО (5398) Норвегия (344) Климпуш-Цинцадзе (140)

 Вице-премьер Климпуш-Цинцадзе обсудила с госсекретарем минобороны Норвегии вопросы военного сотрудничества

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в рамках визита в Королевство Норвегия посетила Центр укрепления добросовестности в секторе обороны, где состоялась встреча с Государственным секретарем Министерства обороны Норвегии Ойстейн Бйо.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Кабмина.

В сообщении отмечается: "Норвежская сторона в очередной раз заверила в своей прочной и последовательной поддержке Украины.

Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в рамках Трастовых фондов НАТО на поддержку Украины, в частности, Фонда по вопросам социальной и профессиональной адаптации военнослужащих, где Норвегия является страной-лидером.

Во время посещения Центра также состоялась презентация обеспечения профессионализма и добропорядочности в Министерстве обороны Украины".

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Во время Второй мировой, совок просил абсолютно все. И союзники дали все. Совок брал и не стидылся. Не вижу проблем, если Норвегия даст что-то для Украины. Скорее всего не лыжи, а кое-что по-тяжелее и по-летальное. Или по-теплее. Или по-вкуснее.
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просить о помощи не стыдно. стыдно профукать ту помощь.
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Климпуш... Это такая тётя Цинцадзе. Помню-помню. ОнЕ обсудили вопросы. Военные. Это- радует. А она хоть знает, что авиация- это то, что летает, а не освежает воздух, в туалере, после посещения. Знает? Ну, тогда я спокоен.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВице-премьер Климпуш-Цинцадзе обсудила с госсекретарем минобороны Норвегии вопросы военного сотрудничества
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