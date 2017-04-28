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Все про:КНДР (189) МИД РФ (975) Россия (70225) ядерное оружие (473) ядерная безопасность (242)

 КНДР не откажется от ядерного оружия при наличии угрозы безопасности для страны, - МИД РФ

Замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов, выступая на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Пхеньян не откажется от ядерного оружия при наличии угрозы безопасности КНДР.

По его словам, "именно так северокорейцы расценивают регулярные широкомасштабные маневры и учения США и их союзников в регионе, а также направление туда, чему мы являлись свидетелями в этом месяце, американской военно-морской эскадры", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Также читайте: Совбез ООН не должен себя ограничивать в давлении на Северную Корею, - Ельченко

"Думается, что в Пхеньяне неплохо выучили уроки истории последних двух десятилетий, когда государства, добровольно отказавшиеся от своих программ по разработке оружия массового уничтожения, становились объектами внешней агрессии и насильственной смены режимов", - отметил Гатилов.

Он добавилл, что "дополнительным дестабилизирующим фактором в регионе является принятое в прошлом году Вашингтоном и Сеулом - в русле порочной логики по созданию глобальной ПРО - решение о размещении на территории Республики Кореи элементов американской противоракетной обороны THAAD".

"Призываем еще раз как США, так и Республику Корею пересмотреть его целесообразность, а других регионалов - не поддаваться искушению подключиться к таким дестабилизирующим усилиям", - подчеркнул российский дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готовы провести действия военного характера против Северной Кореи, - Тиллерсон на заседании Совбеза ООН

В свою очередь Китай призвал США и Южную Корею воздержаться от военных учений, направленных против КНДР. Как заявил глава МИД КНР Ван И, Пекин против размещения американской системы ПРО THAAD на южнокорейской территории.

Он также назвал ошибочным мнение о том, что Китай может играть ключевую роль в решении северокорейской проблемы.
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Есть такие люди, - их зовут кацапы,
До всего есть дело, всё им по плечу,
Учат, как сношаться, даже маму с папой,
Пьют заместо пива, - конскую мочу.
Раздают кацапы ценные советы,
Ведь они всё знают, и во всём секут,
Где чего случится вдруг на белом свете,
А кацап незванный, - сразу тут как тут.
Где его не просят, и не уважают, -
Именно в то место сунет он свой хер,
Хоть своей же властью вечно унижаем, -
Он на всё согласен, словно пионер.
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МИДу эРФ: "Ну так обеспечьте им гарантию суверенитета и недоторканности границ" ))))))))))) Аааа, ну да, о чём это я?!!! ))))))))
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Досвід України - всім наука. А тупі кацапи на це ще й наголошують...
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Да они ПЕРЕДАСТЫ-это те,кто типа вам просили передать...
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Россия жизнь умирающего посёлка. Деградация русского населения

https://www.youtube.com/watch?v=xitvFdCSAk8

смотрите там просто каменный век какие нафик искандеры и мои коменты за сегодняшний день
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Идиот! Кто посягает на безопасность Северной Кореи? Это ЫН на весь мир трясет своими ядренными яйцами
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Вони так вже 50 років роблять - чому , такий баттхёрт , лише зараз ?
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Они любять всех тех, кто с Америкой конфликтует
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Да после того как об оон и международное право вытерли ноги никто не откажется,еще больше начнут разрабатывать.Чего Украине и желаю.
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Если в России революция - надо ж куда-то бежать. А кроме Северной Кореи - некуда. Поэтому и дорог им этот рассадник зла.
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Онижебратья, мы тоже не плохо выучили урок, что отказавшись от ядерного арсенала, оказались под агрессией оккупантов из рашки.
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Деньги ищет? Отобрать хочет или пересчитать ?Хазяйский парень
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Ну.да, ну да.А он за это свой народ...того... любит.Как то так
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Все маньяки и шизофреники - лучшие друзья россиюшки
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самое интересное в этой ситуации - Ын так классно подставил кацапов и китайцев, хотя по их игре другого хода от США и ожидать не приходилось...
я об размещении в Южной Корее систем ПРО, спокойно может быть использовано против ракет кацапии и Китая...
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Почему это сказал дипломат ерефии, а не Сев.Кореи?
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зачем про бульбашей так?
Ану если Бацка тамагавков накидает тебе? ))
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----Я слыхал ты женился?
---Та ну да!
---Ты же раньше говорил,что боишься женщин
---Голод победил страх...
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очень хорошо. что на дальний восток все перелазит
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Кравчук и Кучма, судя по этому заявлению, полные...даже не знаю как сказать...
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полные...

- полные Президенты Украины ...
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Она просто выполнили заказ из Мацквы,у них страшный сон,Украина не с ордой.
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Видели уже этот флот, даже со скотовозом не может справиться
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Думается, что в Пхеньяне неплохо выучили уроки истории последних двух десятилетий, когда государства, добровольно отказавшиеся от своих программ по разработке оружия массового уничтожения, становились объектами внешней агрессии и насильственной смены режимов", - отметил Гатилов.

ЭТО ТЫ, ПАДЛО РОССИЙСКОЕ, ПРО АГРЕССИЮ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ, НАВЕРНОЕ, ДА ???
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А КНДР так и не признала Крым Пидаросским.
В связи с распространением межправа на территорию КНДР.
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с точки зрения международного права. КНДР признала референдум, но не признала Крым в составе Пидароссии. Признали всего три страны. Сама Пидароссия, Кахахстан и Сирия.
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Хмм.. за Казахстан Я вважав, що було 11-12 "К"раїн які проголосували за визнання Криму за КАЦЦАПСТОНОМ
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Свежак, только из духовки.
На челябинской области московии в озере вымерла вся рыба

https://www.youtube.com/watch?v=kTtnOqd_Kr0
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Житель Иркутска выложил у себя в фейсбуке видео, на котором пенсионерка Валентина Николаевна рассказывает о многочисленных проблемах и в России.



Как бабушка из Иркутска стала звездой интернета
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Якщо б не ядерна зброя - то в Північній Кореї могла б бути демократія. А так нема, і північнокорейці найщасливіша й найбагатша країна на шарику. А в України нема ядерної зброї, й Україна - найбагатша країна Європи. Отже ядерна зброя не впливає на ріст пеніса.
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Замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов............кацапский алкаш :D

КНДР не откажется от ядерного оружия при наличии угрозы безопасности для страны, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 9717
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Оно что, у Машки Захаровой шоу хочет украсть?...
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Есть очень хорошее средство - Будапештский меморандум. Подписуешь и спокойно отдаешь все оружие, можно и простое. А гарантами обязательно должны стать такие авторитетные державы, как Россия, Америка и Англия.
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"Учение Тесла всесильно, потому что оно верно" (С) . определите их собственною частоту калебаний, вгоните ейо, классически, в резонанс. и солдафоны рухнут сами собой, вместе с мостом, под их, салдафонами, стройным шагом, шагающим. фсегда в ногу). т.н. "цыганский гипнос". а по сути - контролируемойа обратная связь. позитивная. и с москами - негативная )).
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КНДР не откажется от ядерного оружия при наличии угрозы безопасности для страны, - МИД РФ - ТУ ТАК МИР ОТКАЖЕТСЯ ОТ КНДР - всего делов.
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А вот и "крыша" северокорейская появилась...
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Думаете на кимах потренируются в отборе ЯО потом за вас возьмутся? Правильно думаете, кацы!
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" в Пхеньяне неплохо выучили уроки истории последних двух десятилетий, когда государства, добровольно отказавшиеся от своих программ по разработке оружия массового уничтожения, становились объектами внешней агрессии "
Вот же скоты бессовестные, учителя хреновы
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Добровольцы России!
Помогите своим северокорейским братьям !
Берите отпуска и паняйте защищать братский северокорейский народ и большого друга России Кым Чен Ыра от подлых пиндосов и кореебандеровцев!
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КНДР ніяка не "страна", це корейський лугандон.
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Привет из КНДР. Интересное видео выложено в Инете:
https://mail.google.com/mail/#inbox/15ba73e05b52ec8a?projector=1
Это видео идет с рашисткими титрами. Есть основания считать, что ансамбль детей на самом деле прославляет Ким Чен Ина, а ватные "умельцы" из рашки подали текст таким образом, что песня направлена против Америки и американцев.
Интересно, можно кто знает, так ли это ?
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это теперь руспедерасцы отвечают за корейцев? с какого буя?
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Поначалу торчали за сев.корейской ядерной программой уши куйла и Китая, а теперь вот уже показался и заговорил кацапский рот зама Лаврокопытного.
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"Думается, что в Пхеньяне неплохо выучили уроки истории последних двух десятилетий, когда государства, добровольно отказавшиеся от своих программ по разработке оружия массового уничтожения, становились объектами внешней агрессии и насильственной смены режимов" - редкий случай, когда кацап сказал правду.......
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С языка снял. Казалось бы - где та корея и шо до нее тем кацапам.
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Миротворцы, сукины дети. Но, их чума почему то только в Украину занесла.
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Рашисты, как же вы тупо предсказуемы! Не раша, а враг рода человеческого. Где какое невменяемое быдло-государство начинает качать свои права, там и раша со своей же быдло-поддержкой. Агрессивные дегенераты всегда могут рассчитывать на поддержку таких же быдло-дегенератов раши. На что рассчитывает хуйло сотоварищи?- на то, что в союзе с подобными себе, они весь остальной мир засунут под шконку? Не, ну не идиоты?!
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При Трампе бесплатного оружия нам в Украине походу не видать. трамп предложил южной корее заплатить 1 млрд долл за аренду систем ПРО для защиты от ракет КНДР.
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"Думается, что в Пхеньяне неплохо выучили уроки истории последних двух десятилетий, когда государства, добровольно отказавшиеся от своих программ по разработке оружия массового уничтожения, становились объектами внешней агрессии и насильственной смены режимов", - отметил Гатилов... Это единственный случай когд с кацапорылыми я пожалуй я соглашусь... И это, к сожалению, горький опыт Украины...
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Украина уже на своем примере доказала, что значит отказаться от ядерного оружия, в замен на иллюзорные меморандумы от так званых "гарантов территориальной целостности - доброжелателей", потеряв Крым и получив войну на оккупированные территории Донбасса... только наличие ядерного оружия, может обезопасить страну от вмешательства Запада, так и вмешательства России...
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гатилов от имени какого мид выступает? рф или кндр?
или это теперь одно и тоже?
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кацапы ... а вы будете закрывать небо северной корей от американских крылатых ракет ?! КНДР не откажется от ядерного оружия при наличии угрозы безопасности для страны, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 1008
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКНДР не откажется от ядерного оружия при наличии угрозы безопасности для страны, - МИД РФ
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