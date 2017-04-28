 КНДР не откажется от ядерного оружия при наличии угрозы безопасности для страны, - МИД РФ

По его словам, "именно так северокорейцы расценивают регулярные широкомасштабные маневры и учения США и их союзников в регионе, а также направление туда, чему мы являлись свидетелями в этом месяце, американской военно-морской эскадры", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Думается, что в Пхеньяне неплохо выучили уроки истории последних двух десятилетий, когда государства, добровольно отказавшиеся от своих программ по разработке оружия массового уничтожения, становились объектами внешней агрессии и насильственной смены режимов", - отметил Гатилов.
Он добавилл, что "дополнительным дестабилизирующим фактором в регионе является принятое в прошлом году Вашингтоном и Сеулом - в русле порочной логики по созданию глобальной ПРО - решение о размещении на территории Республики Кореи элементов американской противоракетной обороны THAAD".
"Призываем еще раз как США, так и Республику Корею пересмотреть его целесообразность, а других регионалов - не поддаваться искушению подключиться к таким дестабилизирующим усилиям", - подчеркнул российский дипломат.
В свою очередь Китай призвал США и Южную Корею воздержаться от военных учений, направленных против КНДР. Как заявил глава МИД КНР Ван И, Пекин против размещения американской системы ПРО THAAD на южнокорейской территории.
Он также назвал ошибочным мнение о том, что Китай может играть ключевую роль в решении северокорейской проблемы.
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До всего есть дело, всё им по плечу,
Учат, как сношаться, даже маму с папой,
Пьют заместо пива, - конскую мочу.
Раздают кацапы ценные советы,
Ведь они всё знают, и во всём секут,
Где чего случится вдруг на белом свете,
А кацап незванный, - сразу тут как тут.
Где его не просят, и не уважают, -
Именно в то место сунет он свой хер,
Хоть своей же властью вечно унижаем, -
Он на всё согласен, словно пионер.
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https://www.youtube.com/watch?v=xitvFdCSAk8
смотрите там просто каменный век какие нафик искандеры и мои коменты за сегодняшний день
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Браты,хуле!
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я об размещении в Южной Корее систем ПРО, спокойно может быть использовано против ракет кацапии и Китая...
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Ану если Бацка тамагавков накидает тебе? ))
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---Та ну да!
---Ты же раньше говорил,что боишься женщин
---Голод победил страх...
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- полные Президенты Украины ...
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http://rusjev.net/2017/04/28/v-volgograde-dvoe-rossiyan-ubilis-kuskom-sala/
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ЭТО ТЫ, ПАДЛО РОССИЙСКОЕ, ПРО АГРЕССИЮ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ, НАВЕРНОЕ, ДА ???
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В связи с распространением межправа на территорию КНДР.
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На челябинской области московии в озере вымерла вся рыба
https://www.youtube.com/watch?v=kTtnOqd_Kr0
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Как бабушка из Иркутска стала звездой интернета
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Вот же скоты бессовестные, учителя хреновы
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Борис Абрамыч @BorisAbramich
-Нарядилась.
-Дебилка,бл..ь.
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Украина освоила выпуск лопастей для вертолетов Ми-24
Украина освоила выпуск лопастей для вертолетов Ми-24 28.04.2017 14:32 Мотор Сич до конца года запустит производство лопастей для военных веролетов
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Помогите своим северокорейским братьям !
Берите отпуска и паняйте защищать братский северокорейский народ и большого друга России Кым Чен Ыра от подлых пиндосов и кореебандеровцев!
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https://mail.google.com/mail/#inbox/15ba73e05b52ec8a?projector=1
Это видео идет с рашисткими титрами. Есть основания считать, что ансамбль детей на самом деле прославляет Ким Чен Ина, а ватные "умельцы" из рашки подали текст таким образом, что песня направлена против Америки и американцев.
Интересно, можно кто знает, так ли это ?
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или это теперь одно и тоже?
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